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Глава Ford рассказал о проблемах больших электрических пикапов и внедорожников

07.02.2025 120 0 0

По словам Джима Фарли, «электрички» в указанных сегментах не подходят для буксировки. А ещё им нужны тяжелые и «непомерно дорогие» тяговые батареи.

Автомобильный мир, который несколько лет назад взял устойчивый курс на повсеместное «озеленение», теперь находится в ситуации, когда вектор развития приходится менять. Ряд глобальных производителей отметил, что спрос на полностью электрические модели не столь высок, как они рассчитывали. В итоге вложенные в разработку и выпуск «электричек» средства не окупились, а производство пришлось тормозить. Многие компании уже объявили о том, что в ближайшей перспективе продлят выпуск машин с ДВС и вложатся в дальнейшую разработку гибридов.

На фото: электрический кроссовер Ford Capri, предназначенный для европейского рынка

Напомним, в конце минувшей осени стало известно том, что из-за слабых продаж электромобилей Ford решил сократить 4 тыс. рабочих мест в Европе. Процесс затронет в основном завод в Кёльне (Германия), где налажен выпуск электрических кроссоверов Explorer и Capri для старосветского рынка. Недавно в головном офисе компании подвели итоги прошлого года. Отмечается, что «зелёное подразделение» – Ford Model e – в 2024-м потеряло 5,1 млрд долларов; по прогнозам, в этом году американский производитель потеряет ещё больше.

Тем не менее, в Штатах продажи электромобилей Ford выросли на 34,8% до 97 865 единиц. Показатель гибридов увеличился за год на 40,1% до 187 426 экземпляров. Для сравнения, на автомобили с двигателями внутреннего сгорания пришлось 1 793 541 шт. (символический прирост составил 0,2%). Самой продаваемой моделью на американском рынке остаётся пикап Ford F-series (уже 47 год подряд).

На фото: электрический полноразмерный пикап Ford F-150 Lightning

В семействе модели есть в том числе полностью электрическая версия – Ford F-150 Lightning. Этот «зелёный» полноразмерный пикап дебютировал ещё в мае 2021 года и поначалу за ним выстраивались очереди, однако уже к концу 2023-го этот грузовик растерял популярность, так что объёмы его выпуска было решено сократить. Теперь же генеральный директор Ford Джим Фарли рассказал о «неразрешимых» проблемах полностью электрических больших пикапов и внедорожников.

Как сообщает Motor1, по его словам, «зелёные» полноразмерные пикапы и внедорожники «не подходят для буксировки». Стоит отметить, что такой параметр как масса буксируемого прицепа наряду с грузоподъёмностью являются одними из наиболее важных для целевой аудитории моделей указанных сегментов. Любопытно, что на официальном сайте бренда при этом указано, что актуальный Ford F-150 Lightning может буксировать прицеп весом от 2268 до 4536 кг (в зависимости от версии). Очевидно, буксировать-то он может, но это серьёзно повышает расход батареи и, соответственно, снижает запас хода.

Также Джим Фарли рассказал о том, что полностью электрическим большим пикапам и внедорожникам требуются массивные тяжёлые, а также «непомерно дорогие» тяговые батареи. Он добавил, что у таких машин хуже аэродинамические показатели (по сравнению с не «зелёными» версиями) и больше вес. Глава Ford добавил, что «розничные покупатели дали понять, что они не готовы переплачивать за большие электромобили». Кстати, недавно стало известно, что компания отказалась от создания большого трёхрядного электрического внедорожника.

В прошлом месяце Kolesa.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп распорядился отменить программы поддержки электромобилей: по его мнению, потребители должны иметь право делать свободный выбор между автомобилями с любым типом силовых установок. Неудивительно, что некоторые производители сейчас меняют вектор дальнейшего развития.

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