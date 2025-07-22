Ram 1500 TRX может скоро вернуться с посвежевшей внешностью и мотором V8 Hemi

В семействе Ram 1500 ранее присутствовала мощная версия TRX: как Kolesa.ru сообщал ранее, предшественник официально покинул линейку в 2023-м. Прощальная версия этого масл-трака получила прибавку Final Edition к названию и была выпущена тиражом в 4000 экземпляров. Изначально предполагалось, что роль преемника исполнит флагманская модификация Ram 1500 RHO, которая дебютировала весной 2024 года, но позже в компании всё же намекнули на готовящееся возвращение топового варианта TRX.

На фото: Ram 1500 RHO

Напомним, у отправленного в отставку Ram 1500 TRX под капотом располагался компрессорный двигатель V8 Hemi объёмом 6,2 литра, его максимальная мощность – 712 л.с., крутящий момент – 881 Нм. В пару ему предлагался восьмиступенчатый автомат. Дорожный просвет у этого масл-трака был равен 300 мм, а на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) ему требовалось 4,5 секунды. Максимальная скорость такого пикапа была ограничена отметкой 190 км/ч.

Как сообщает Mopar Insiders со ссылкой на собственные источники, старт серийного производства вернувшегося «супер-пикапа» Ram 1500 TRX запланирован на конец января 2026 года. Предполагается, что этот грузовик станет первым продуктом возрождённого спортивного подразделения SRT Performance. Как мы сообщали в начале этого месяца, оно будет заниматься разработкой самых мощных версий моделей как Ram, так и Chrysler, Dodge, Jeep.

На фото: салон Ram 1500 RHO

По информации издания, будущий Ram 1500 TRX получит те же обновления в области дизайна и технологий, какие достались Ram 1500 RHO. Стоит отметить, что вариант с прибавкой RHO был создан для того, чтобы конкурировать с Ford F-150 Raptor, тогда как исполнению TRX необходимо будет побороться за покупателей с более экстремальным пикапом F-150 Raptor R.

На фото: отправленный в отставку Ram 1500 TRX

Стоит напомнить, что масл-трак Ford F-150 Raptor R, актуальная версия которого была представлена в конце 2023 года, оснащается компрессорным V8 Predator объёмом 5,2 литра. Его максимальная мощность составляет 730 л.с., крутящий момент – 868 Нм. В пару ему положена десятиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач с усиленным гидротрансформатором.

Ожидается, что под капотом готовящегося к возвращению и посвежевшего Ram 1500 TRX окажется компрессорный двигатель V8 Hemi объёмом 6,2 литра, но, скорее всего, у него будет больше отдача. Так, этот же мотор, установленный в Dodge Challenger Hellcat 2023 года способен выдавать 727 л.с. и 889 Нм, а у исполнения Challenger SRT Super Stock мощность повышена до 818 л.с.

На фото: салон отправленного в отставку Ram 1500 TRX

Напомним, в моторную линейку «обычного» Ram 1500 недавно вернулся двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 литра с системой eTorque. Максимальная мощность этого мотора составляет 400 л.с., а крутящий момент равен 555 Нм. Как стало известно ранее, дилеры за первый день собрали более 10 тыс. предзаказов на пикап с этой «начинкой». Живые продажи начнутся до конца текущего лета.