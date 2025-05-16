Stellantis снова подвинул сроки выхода на рынок пикапов Ram 1500 REV и Ramcharger

В качестве причин задержки рыночной карьеры грузовиков указываются спад рынка, а также имеющиеся «проблемы с качеством».

Американская марка Ram, принадлежащая автогиганту Stellantis, презентовала полностью электрический пикап 1500 REV ещё в начале 2023 года. Изначально предполагалось, что «зелёная» модель выйдет на американский рынок в конце 2024 года, позже запуск перенесли на начало 2025-го, а в конце прошлого года руководство автогиганта официально объявило о переносе старта продаж на 2026-й. Теперь стало известно о новом сдвиге по срокам.

На фото: Ram 1500 REV

По данным издания Crain’s Detroit Business, которое ссылается на электронное письмо от неназванного представителя Stellantis, электрический пикап Ram 1500 REV появится в продаже на американском рынке в 2027 году, причём, скорее всего, во втором полугодии (грузовику присвоят 2028 модельный год).

Напомним, представленный два года назад «зелёный» грузовик Ram оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 663 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. Для экономии заряда батареи передний модуль может отключаться во время езды, в задний модуль встроен дифференциал с электронной блокировкой.

На фото: салон Ram 1500 REV

Ram 1500 REV имеет 800-вольтовую архитектуру, ёмкость тяговой батареи равна либо 168, либо 229 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки – 563 и 804 км соответственно (при расчёте по циклу EPA). Максимальная мощность зарядки – 350 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 177 км примерно за 10 минут. Грузоподъёмность такого пикапа составляет 1225 кг, а допустимая масса буксируемого прицепа – 6350 кг.

На фото: Ram 1500 Ramcharger

Ещё одна версия пикапа – Ram 1500 Ramcharger – дебютировала тоже давненько: марка рассекретила её в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось о том, что продажи такого грузовика стартуют в США в первой половине 2025-го. Однако теперь CDB сообщает о том, что рыночная карьера варианта с прибавкой Ramcharger начнётся позже, не ранее первого квартала 2026 года.

Такой пикап получил гибридную установку, в состав которой входят два электромотора (совокупная отдача – 663 л.с., максимальный крутящий момент – 833 Нм), двигатель V6 объёмом 3,6 литра, работающий в качестве генератора и не имеющий механической связи с колёсами, а также тяговая батарея ёмкостью 92 кВт*ч. Суммарный запас хода в гибридном режиме у Ram 1500 Ramcharger составляет 1110 км. Грузоподъёмность этого грузовика равна 1191 кг, а буксировать он способен тоже до 6350 кг.

На фото: салон Ram 1500 Ramcharger

По данным издания, Ram 1500 REV и Ramcharger задерживаются на старте по двум причинам. Первая, официальная, заключается в «замедлении потребительского спроса» на полноразмерные «зелёные» пикапы. Согласно неподтверждённым данным, ещё одна причина кроется в том, Ram необходимо «продлить период проверки качества» продукции, чтобы найти решение для некоторых выявленных проблем. Подробностей по этому вопросу нет.

Отметим, ранее стало известно о том, что у пикапа Ram 1500 появилась новая недорогая версия, она получила возрожденное название Express.