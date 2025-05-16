Бизнес ×
  • Stellantis снова подвинул сроки выхода на рынок пикапов Ram 1500 REV и Ramcharger

Stellantis снова подвинул сроки выхода на рынок пикапов Ram 1500 REV и Ramcharger

16.05.2025 299 0 1

В качестве причин задержки рыночной карьеры грузовиков указываются спад рынка, а также имеющиеся «проблемы с качеством».

Американская марка Ram, принадлежащая автогиганту Stellantis, презентовала полностью электрический пикап 1500 REV ещё в начале 2023 года. Изначально предполагалось, что «зелёная» модель выйдет на американский рынок в конце 2024 года, позже запуск перенесли на начало 2025-го, а в конце прошлого года руководство автогиганта официально объявило о переносе старта продаж на 2026-й. Теперь стало известно о новом сдвиге по срокам.

На фото: Ram 1500 REV

По данным издания Crain’s Detroit Business, которое ссылается на электронное письмо от неназванного представителя Stellantis, электрический пикап Ram 1500 REV появится в продаже на американском рынке в 2027 году, причём, скорее всего, во втором полугодии (грузовику присвоят 2028 модельный год).

Напомним, представленный два года назад «зелёный» грузовик Ram оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 663 л.с., а максимальный крутящий момент – 840 Нм. Для экономии заряда батареи передний модуль может отключаться во время езды, в задний модуль встроен дифференциал с электронной блокировкой.

На фото: салон Ram 1500 REV

Ram 1500 REV имеет 800-вольтовую архитектуру, ёмкость тяговой батареи равна либо 168, либо 229 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки – 563 и 804 км соответственно (при расчёте по циклу EPA). Максимальная мощность зарядки – 350 кВт, она позволяет пополнить запас хода на 177 км примерно за 10 минут. Грузоподъёмность такого пикапа составляет 1225 кг, а допустимая масса буксируемого прицепа – 6350 кг.

На фото: Ram 1500 Ramcharger

Ещё одна версия пикапа – Ram 1500 Ramcharger – дебютировала тоже давненько: марка рассекретила её в ноябре 2023 года. Ранее сообщалось о том, что продажи такого грузовика стартуют в США в первой половине 2025-го. Однако теперь CDB сообщает о том, что рыночная карьера варианта с прибавкой Ramcharger начнётся позже, не ранее первого квартала 2026 года.

Такой пикап получил гибридную установку, в состав которой входят два электромотора (совокупная отдача – 663 л.с., максимальный крутящий момент – 833 Нм), двигатель V6 объёмом 3,6 литра, работающий в качестве генератора и не имеющий механической связи с колёсами, а также тяговая батарея ёмкостью 92 кВт*ч. Суммарный запас хода в гибридном режиме у Ram 1500 Ramcharger составляет 1110 км. Грузоподъёмность этого грузовика равна 1191 кг, а буксировать он способен тоже до 6350 кг.

На фото: салон Ram 1500 Ramcharger

По данным издания, Ram 1500 REV и Ramcharger задерживаются на старте по двум причинам. Первая, официальная, заключается в «замедлении потребительского спроса» на полноразмерные «зелёные» пикапы. Согласно неподтверждённым данным, ещё одна причина кроется в том, Ram необходимо «продлить период проверки качества» продукции, чтобы найти решение для некоторых выявленных проблем. Подробностей по этому вопросу нет.

Отметим, ранее стало известно о том, что у пикапа Ram 1500 появилась новая недорогая версия, она получила возрожденное название Express.

пикап США авторынок слухи бизнес Ram Ram 1500 REV Ram 1500
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Седан Выбираем седан D-класса с пробегом за миллион рублей: почти премиум и императорское качество Думаете что не премиальный, но большой седан D-класса при нынешних ценах на автомобили – непозволительная роскошь? Вы глубоко ошибаетесь. Даже в пределах уже не слишком страшного сегодня одн... 405 7 1 18.05.2025
Статьи / История Маленькое алюминиевое разочарование: история создания и провала Audi A2 Нет такого автопроизводителя, который не хотел бы добиться коммерческого успеха в максимальном количестве сегментов рынка, в том числе и в совершенно ему несвойственных. Не зря ведь в наше в... 955 1 0 17.05.2025
Статьи / Новые авто Ни зеркал, ни кнопок: первый обзор седана Avatr 06, который ждут в России Avatr официально пришёл в Россию в нынешнем году с электрическим кроссовером 11, но скоро модельный ряд китайского бренда пополнится новинками. Например, седаном 06, с которым нам выпал шан... 2086 5 0 15.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27303 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26501 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12205 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
11 Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо
7 Выбираем седан D-класса с пробегом за миллион рублей: почти премиум и...
5 Ни зеркал, ни кнопок: первый обзор седана Avatr 06, который ждут в Рос...
Новые комментарии
Change privacy settings