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  • Рабочая лошадка: пикап Ram 1500 обзавёлся новой недорогой версией

Рабочая лошадка: пикап Ram 1500 обзавёлся новой недорогой версией

05.05.2025 326 0 0

Стартовая цена вернувшегося варианта с прибавкой Express на американском рынке составляет 44 495 долларов, что эквивалентно примерно 3,58 млн рублей по текущему курсу.

Американский бренд Ram на сегодняшний день входит в состав автогиганта Stellantis. Бестселлером этой марки является Ram Pickup, а его самой востребованной модификацией – вариант с индексом 1500. Актуальный грузовик был представлен в 2019 году, а осенью 2023-го производитель официально рассекретил рестайлинговый пикап Ram 1500, тогда же семейство было расширено за счёт гибридной версии с прибавкой Ramcharger к названию (пока ещё не появилась в продаже).

В Ram решили вернуть одну из версий в линейку пикапа с индексом 1500: вариант с прибавкой Express добавят в рамках обновления грузовика до 2026 модельного года, об этом в пресс-центре Stellantis уже объявили официально. Стоит отметить, что название Express для пикапа Ram / Dodge впервые использовалось ещё в 1939 году, та модель оснащалась 79-сильным двигателем, а его цена была равна 670 долларов.

На фото: Ram 1500 Express

Актуальный пикап с возрождённым названием, конечно, дороже. Отметим, стартовой версией в линейке Ram 1500 по-прежнему остаётся Tradesman, однако исполнение Express тоже вошло в список «доступных по цене». На американском рынке покупка базового варианта Express с полуторной кабиной и передним приводом обойдётся в 44 495 долларов (эквивалентно примерно 3,58 млн рублей по текущему курсу), за топовую модификацию с двухрядной кабиной и полным приводом попросят не менее 51 095 долларов (около 4,11 млн рублей).

Для сравнения, стоимость начальной комплектации Ram 1500 Tradesman в США составляет 40 275 долларов (около 3,24 млн рублей), а за следующую после Express версию Big Horn просят как минимум 47 030 долларов (примерно 3,79 млн рублей).

У стандартного пикапа Ram 1500 Express под капотом находится 309-сильный V6 объёмом 3,6 литра, однако за доплату в размере 1695 долларов (около 136,4 тыс. рублей) «начинку» можно поменять на 3,0-литровую рядную битурбошестёрку Hurricane, максимальная мощность которой равна 426 л.с.

Новая версия грузовика получила 20-дюймовые колёсные диски, адаптивный круиз-контроль, функции автоматического экстренного торможения, в том числе при появлении пешеходов, светодиодную головную оптику в чёрной рамке, аналогичного цвета радиаторную решётку с крупным названием марки, выполненным в таком же цвете. Кузов может быть окрашен в один из пяти оттенков – Bright White, Granite Crystal, Forged Blue, Hydro Blue и Diamond Black.

На фото: салон Ram 1500 Express

Для клиентов предусмотрен также опциональный пакет Black Express, который включает в себя шильдики и колёсные диски, окрашенные в чёрный цвет, боковые подножки, противотуманные фары, иное оформление капота, а также отделанные чёрной тканью кресла-ковши и семидюймовая приборная панель.

Дилеры в Штатах уже начали принимать заказы на Ram 1500 Express 2026 модельного года. Ожидается, что живые продажи новинки стартуют в конце лета 2025-го.

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