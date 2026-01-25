В мире всегда выпускались и будут выпускаться штучные автомобили для той категории автомобилистов, которые не хотят быть «как все». Несмотря на то, что штучные машины стоят не просто дорого, а очень дорого, а их эксплуатация влетает в серьёзную копеечку, финансовая сторона вопроса таких автомобилистов совершенно не волнует: как гласит известная поговорка, понты дороже денег. Даже весьма сомнительные понты вроде автомобиля, похожего в буквальном смысле на дичь.

Большой оригинал из Калькутты



В России до революции и в первые годы после неё существовало такое понятие, как «большой оригинал». Так называли людей со странностями, поступки которых не всегда вызывали понимание у окружающих. В русском языке есть множество других слов и выражений, характеризующих таких людей, но употреблять их не всегда решались, потому что человеком со странностями мог быть какой-нибудь влиятельный чиновник или даже представитель августейшей фамилии. Достаточно вспомнить военного губернатора Оренбурга князя Г. С. Волконского, который любил ходить по городу в пижаме, ночном колпаке и панталонах, при этом надевая все свои многочисленные ордена. Князь нередко спал либо прямо на улице либо на сеновале с простыми мужиками и нищими. Смеяться над Волконским и тем более обзывать его всякими нехорошими словами никто не решался, поэтому его корректно называли «большим оригиналом».

Вне всякого сомнения большим оригиналом был и подданный британской короны Роберт Мэтьюсон, в начале ХХ века проживавший в столице Британской Индии – Калькутте. Шотландец по происхождению и инженер по образованию, Мэтьюсон решил обзавестись невиданным ранее не только в Индии, но и во всём мире автомобилем, для чего в 1909 году отбыл в Англию и обратился в фирму Brooke с предложением сделать ему автомобиль по его чертежам. Можно не сомневаться, что после ознакомления с чертежами инженеры Brooke пришли в изумление и сто раз подумали, прежде чем браться за такой заказ. Но Мэтьюсон был человеком весьма не бедным, а как известно, кто платит, тот и заказывает музыку.

А заплатить шотландский инженер хотел за «Лебедемобиль». То есть за машину, форма кузова которой была похожа на лебедя. Как впоследствии выяснилось, одним кузовом Мэтьюсон ограничиваться не собирался, но пока что инженерам Brooke пришлось долго ломать голову над тем, как выполнить заказ «большого оригинала». К их чести, выход они нашли довольно быстро: основой для «лебедемобиля» стала модель Brooke 25/30 HP, которая оснащалась рядным 4,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 30 л.с. и трёхступенчатой МКП. Кузов поручили разработать фирме Savage of Kings Lynn, которая занималась разработкой и производством различных аттракционов и имела в штате высококлассных специалистов. Они и сделали вручную четырёхдверный деревянный кузов по чертежам Мэтьюсона. Его установили на шасси Brooke 25/30 HP, но ходовую часть пришлось усиливать, так как вес машины достиг почти трёх тонн.

Фото: autowp.ru

«Лебедемобиль» удивлял не только своим внешним видом, но и ценой. Когда фирма Brooke выполнила заказ, Мэтьюсону пришлось раскошелится на 10 000 фунтов стерлингов. Для сравнения: в 1910 году фирма Rolls-Royce продавала шасси модели 40/50 HP за 895 фунтов стерлингов. Разумеется, после установки кузова одного из известных кузовных ателье цена машины кратно возрастала, но всё равно ценник в 10 000 фунтов стерлингов был запредельным. Впрочем, фантастическая цена «лебедемобиля» мало волновала «большого оригинала» Мэтьюсона.



Возмутитель спокойствия

Не сказать, что в Калькутте в 1910 году было мало автомобилей и они были большой редкостью. Но автомобилизация в основном затронула так называемый Белый город – квартал, где преимущественно проживали англичане. В Чёрном городе, где жили индийцы, автомобиль всё ещё считался диковинкой. Зато в изобилии был гужевой транспорт – двухмиллионный город требовал ежедневного снабжения продуктами и прочими товарами народного потребления. Поэтому в круглосуточном режиме в Калькутту прибывали разнообразные торговцы, и все они без исключения использовали гужевой транспорт. Обилие животных на улицах города, включая священных коров и слонов (куда ж без них в Индии?), приводили к чудовищной антисанитарии, поэтому Мэтьюсон распорядился, чтобы «лебедемобиль» оборудовали специальными щётками, которые после поездки по городу очищали шины от всего того, что на них налипло. Не будем уточнять, что именно.

От жары пассажиров должна была защищать двухслойная сэндвич-крыша. Салон был отделён от места водителя стеклянной перегородкой, а связь осуществлялась посредством телеграфа, похожим на корабельный. Мэтьюсон переводил селектор в нужное положение, когда нужно было повернуть налево или направо, ехать медленнее или быстрее или возвращаться домой. Зачем были нужны такие сложности – понятно только большим оригиналам.

Фото: Zairon, wikipedia.org

Сидения отделали гобеленами, а белоснежный кузов украсили позолоченными лилиями и вензелем Мэтьюсона в задней части машины. Дверные ручки были выполнены в форме рыбок, лебедь имел ошейник с лампочками, также лампочки стояли у него в глазах. Однако всего этого Мэтьюсону показалось мало, и он оснастил машину неким подобием мини-органа, который издавал странные звуки посредством прохождения через него выхлопных газов. Тональность органа можно было менять, нажимая кнопки рядом с сидениями. Помимо этого специальный механизм открывал пробку радиатора, пар поднимался по трубе, установленной внутри шеи лебедя, и вырывался у него из клюва, а расположенная в задней части машины ёмкость с раствором извести выбрасывала струю, имитирующую отправление естественных потребностей птицы.

Фото: bertknot, wikipedia.org

В общем, Роберт Мэтьюсон и сам был человек со странностями, и машину себе сделал такую же странную. Если не сказать резче.

Когда «лебедемобиль» выезжал на улицы Калькутты, издавая дикие звуки своим мини-органом, а из клюва лебедя вырывался пар, начинались настоящие столпотворение и хаос. Индийцы бросали все свои дела и с удивлением разглядывали непонятную машину, а многочисленные животные проявляли признаки беспокойства. Кто-то и вовсе пугался до смерти. И ведь было от чего: многие обитатели Чёрного города автомобиля раньше никогда не видели, а тут вдруг по улице ехало нечто такое, от чего можно было впасть в ступор и потерять дар речи.

Фото: autowp.ru

Кончилось это тем, что полиция Калькутты запретила Мэтьюсону выезжать на «лебедемобиле» на улицы города, дабы не пугать людей и животных.



Махараджа-революционер

Казалось бы, что может быть более несовместимым, чем абсолютная власть и революционная деятельность? Однако в Индии жил человек по имени Рипудаман Сингх, который был махараджей, то есть правителем, в данном случае – княжества Набха с населением 300 000 человек. Махараджа, как и Мэтьюсон, тоже был «большим оригиналом», так как начал свою жизнь будучи наследным принцем, а закончил её революционером.

Неудивительно, что пути двух эксцентричных подданных британской короны пересеклись в середине десятых годов прошлого века, ведь, как известно, рыбак рыбака видит издалека. Мэтьюсон показал махарадже свой «лебедемобиль», посетовал на запрет полиции, и к немалому его удивлению Рипудаман Сингх выразил желание приобрести машину. В своем княжестве Набха он был высшей властью, и запретить ездить на «лебедемобиле» ему не мог никто, даже англичане. За сколько махараджа купил автомобиль у Мэтьюсона, неизвестно, но машина вскоре разъезжала по улицам не Калькутты, а Набхи.

Махараджа решил немного машину усовершенствовать. Вместо одной фары, располагавшейся в груди лебедя, она получила ещё две, обзавелась другим клаксоном, а на голову лебедю водрузили что-то, напоминающее корону. Машина очень нравилась как самому махарадже, так и его сыну Пратапу Сингху, для которого построили электромобильчик Cygnet («Лебедёнок»). От «лебедемобиля» махараджи Cygnet отличался не только размерами, но и тем, что голова лебедёнка могла поворачиваться. Как утверждают индийские автомобильные журналисты, именно Cygnet является первым автомобилем, разработанным и изготовленным в Индии.

Фото: bertknot, wikipedia.org 1 / 2 Фото: Juriën Minke, wikipedia.org 2 / 2

В жизни махараджи всё шло хорошо вплоть до начала двадцатых годов, когда в нём внезапно проснулся борец за независимость, что сильно не понравилось англичанам. Хорошенькое дело: представитель, считай, царской династии и по совместительству – революционер? Нет уж, увольте – такой «руководящий кадр» британской короне был не нужен. Англичане быстро провели кампанию по дискредитации махараджи, и в 1923 году его попросту сместили со всех постов, впоследствии передав власть его сыну Пратапу. Который стал последним махараджей княжества Набха периода английского владычества.

После Второй мировой войны Британская империя стала трещать по швам, во многих странах началось национально-освободительное движение, и в 1947 году Индия стала независимой. Пратап Сингх подписал договор о присоединении княжества Набха к Индии, формально оставаясь махараджей вплоть до своей смерти в 1995 году. Всю свою жизнь он страстно увлекался редкими машинами и был главой Ассоциации винтажных автомобилей Индии.

Тем удивительнее выглядит факт продажи Сингхом в начале девяностых годов обоих автомобилей голландскому музею Лоумана. То ли у махараджи не хватало денег на их содержание, то ли голландцы сделали ему предложение, от которого Сингх не смог отказаться, но «лебедемобиль» и Cygnet переехали в Гаагу, где стали частью экспозиции автомобильного музея.

Brooke и другие



После переезда в Нидерланды Brooke 25/30 HP Swan Car был отреставрирован и опять принял тот самый вид, в каком он в апреле 1910 года произвел фурор на улицах Калькутты. То есть машина лишилась двух фар, а с головы лебедя убрали корону. Кроме того, были устранены некоторые возрастные «болячки» двигателя и коробки передач, после чего «лебедемобиль» стал полностью работоспособным, что позволяет ему участвовать во многих автомобильных выставках.

Фото: autowp.ru

Дальнейшая жизнь «большого оригинала» Роберта Мэтьюсона покрыта мраком неизвестности: после истории с «лебедемобилем» он больше не становился центром внимания. Бывший махараджа Набхи Рипудаман Сингх продолжал открыто выражать свою неприязнь к британцам, за что был отправлен в ссылку в город Кодайканал на юге страны, где и умер в декабре 1942 года, так и не дожив до того момента, когда Индия стала независимой.

Фото: Arend, wikipedia.org

Построившая «лебедемобиль» английская фирма Brooke в 1913 году прекратила выпуск автомобилей, сосредоточившись на производстве двигателей, и неплохо заработала на поставках моторов для автомобилей и самолётов во время Первой мировой войны. Затем фирма сменила название на Brooke Marine и занималась строительством небольших гражданских и военных кораблей, но в 1992 году обанкротилась. Через десять лет была создана компания Brooke Cars, которая, конечно же, не имеет никакого отношения к предприятию, основанному в 1874 году Джоном Уолтером Бруком, а лишь использует выкупленное историческое название. Brooke Cars выпускает незамысловатый с технической точки зрения 550-килограммовый спорткар Brooke Double R, оснащенный мотором Ford Cosworth мощностью 190-400 л.с.

Brooke Cars Double R. Фото: autowp.ru

Несмотря на то, что за свою более чем вековую историю фирма Brooke занималась выпуском автомобилей всего 12 лет, она запомнилась как производитель уникального автомобиля Brooke 25/30 HP Swan Car. Хотя стоит признать, что если бы не «большой оригинал» Роберт Мэтьюсон и его деньги, «лебедемобиль» никогда не появился бы на свет.