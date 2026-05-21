21.05.2026 133 1 0
У пикапа Ram 1500 появилось семейство масл-траков Rumble Bee с моторами V8

Первым, в конце 2026 года, на американский рынок выйдет «просто» Rumble Bee, а в первой половине 2027-го к нему присоединятся Rumble Bee 392 и Rumble Bee SRT.

Ram 1500 по-прежнему остаётся одним из самых востребованных пикапов на американском авторынке. За первый квартал 2026 года дилеры в США реализовали 98 425 экземпляров Ram Pickup, что почти на четверть (на 24,8%) больше, чем за перевые три месяца прошлого года. Теперь «штатная» марка, входящая в состав автогиганта Stellantis, подготовила на базе 1500 новое семейство масл-траков – Rumble Bee. «Пчелиная» линейка включает в себя три варианта грузовика, каждому из которых положена своя «начинка».

На фото: Ram 1500 Rumble Bee
Первым на рынок выйдет стартовый вариант – Ram 1500 Rumble Bee, машины доберутся до дилеров уже в конце текущего года. У такого пикапа под капотом расположен 400-сильный мотор V8 Hemi, его максимальный крутящий момент – 555 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод – полный, с возможностью отключения передней оси. С места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) «просто» Rumble Bee разгоняется за 6,1 секунды.

У такого грузовика пересмотренные независимая передняя подвеска и пятирычажка сзади с амортизаторами Bilstein и новыми стабилизаторами поперечной устойчивости. Ещё у него более широкая колея – 6,8 дюйма спереди и 7 дюймов сзади, а также иная тормозная система – диски диаметром 378 мм спереди и 375 мм сзади. Модель способна буксировать прицеп массой до 4032 кг.

У Ram 1500 Rumble Bee в списке внешних отличий числятся капот с дополнительными воздуховодами, расширенные крылья, окрашенные в цвет кузова, иные наружные зеркала и 22-дюймовые колёсные диски, обутые во всесезонные шины. Салон получил тканевую отделку с прострочкой в сером цвете Greystone, а перед водителем находится спортивное рулевое колесо с усечённым ободом и алюминиевыми подрулевыми переключателями. Модели положены цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма, тачскрин мультимедиа на 8,4 дюйма и акустика с шестью динамиками.

Средний вариант нового «пчелиного» семейства – Ram 1500 Rumble Bee 392 – выйдет на американский рынок в первой половине 2027 года. У него под капотом находится двигатель V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его максимальная мощность равна 477 л.с., крутящий момент – 616 Нм. Как рассказали в пресс-службе Stellantis, такому пикапу на разгон от 0 до 96,6 км/ч требуется 5,2 секунды.\

Грузовику семейства с прибавкой 392 к названию положены передние кресла с электрорегулировками, контрастная прострочка жёлтого цвета Prowler Yellow, 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и акустика Alpine с десятью динамиками. Пакет 392 Track Pack даёт модели аэродинамический обвес, иной передний бампер, задний спойлер (позволяют создавать прижимную силу в 87 кг при скорости 274 км/ч).

Ещё такому пикапу положены: уникальные широкие 22-дюймовые колёса, пневмоподвеска, обеспечивающая более жёсткое демпфирование, двухклапанные амортизаторы Bilstein Damptronic Sky, передние тормоза Brembo с дисками диаметром 409 мм и шестипоршневыми суппортами (у задних дисков диаметр равен 370 мм). Буксировать он способен прицеп до 3311 кг.

Топ-версия нового семейства – Rumble Bee SRT – тоже появится на американском рынке в первом полугодии 2027-го. Этому масл-траку достался компрессоерный мотор Hellcat V8 Hemi объёмом 6,2 литра, его отдача равна 788 л.с., а максимальный крутящий момент – 922 Нм (таким же двигателем оснащается вернувшийся в начале этого года Ram 1500 SRT TRX). Он идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач. С места почти до «сотни» такой грузовик разгоняется за 3,4 секунды, а его максимальная скорость – 274 км/ч.

От среднего исполнения Ram 1500 Rumble Bee SRT отличается за счёт новой системы охлаждения и повышенной тяговой способности – такой пикап способен буксировать прицеп массой до 3892 кг. Салон этого варианта отделан кожей и замшей с контрастной оранжевой прострочкой Desert Orange и украшен вставками из углеволокна. Грузовик снабдили металлическими педалями с резиновыми накладками и увеличенным мультимедийным тачскрином – диагональю 14,5 дюйма.

Цены масл-траков семейства Ram 1500 Rumble Bee станут известны позже, ближе к старту продаж.

21.05.2026 14:31
Павел

везёт же людям. нормальный автопром, который делает крутые и офигенные машины.

я бы красный купил недумая. РАМ это в принципе лучшее, на что можно потратить бабки, а такой так ваще

