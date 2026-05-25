Седан Kia K3 в Узбекистане: локальное производство и два мотора

О том, что в Узбекистане стартовал выпуск седана Kia K3, было объявлено в апреле текущего года. Четырехдверка прописалась на заводе ADM Jizzakh. Причем, как ранее сообщили в пресс-службе предприятия, седан стал второй моделью марки после паркетника Kia Sonet, выпускаемой по полному технологическому циклу. Так вот теперь в соседней стране раскрыли комплектации и цены, новинка уже доступна к покупке.

Напомним, что мировая премьера бюджетного седана Kia K3 с индексом BL7 состоялась в 2023-м. Модель также продают в странах Латинской Америки и Ближнего Востока, для этих регионов ее производят в Мексике. К слову, на некоторых рынках K3 еще бывает в виде хэтчбека, но в Узбекистане пятидверная модификация не появится – по крайней мере, пока. Ну и добавим, что в гамме бренда семейство K3 пришло на смену глобальному Kia Rio.

Снаружи и внутри адресованный Узбекистану седан от версий для других рынков ничем не отличается. Главные особенности дизайна экстерьера – кузов а-ля фастбек и клыкастая оптика. В салоне установлено табло. Длина Kia K3 равна 4545 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Паспортный дорожный просвет узбекского седана составляет 165 мм. Объем багажника – 544 литра.

Нашим соседям модель доступна в четырех комплектациях. В начальной Classic седан оснащен бензиновым атмосферником 1.4 MPI (100 л.с., 133 Нм) и шестиступенчатой механикой. В версиях Luxe, Prestige и GT-Line автомобиль имеет атмосферный же мотор 1.6 MPI (123 л.с., 151 Нм) и классический шестиступенчатый автомат.

В списке оборудования базовой четырехдверки значатся: 15-дюймовые колеса, галогеновые фары, тканевая обивка, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида. В следующей комплектации появляются подогрев передних кресел и круиз-контроль. Предтоповое исполнение Kia K3 – это также светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, задние дисковые тормоза вместо барабанных, люк в крыше, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, двухзонный климат-контроль, подогрев руля. Самый дорогой Kia K3 GT-Line получил «оспортивленный» обвес, 17-дюймовые диски, комбинированную обивку (ткань и искусственная кожа), 10-дюймовый экран мультимедиа, беспроводную зарядку для смартфона, атмосферную подсветку интерьера, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.



Kia K3 обойдется в 219 900 000 – 299 900 000 сумов, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,8 млн рублей по актуальному курсу.