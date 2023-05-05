Число новых китайских брендов, приходящих в Россию в последний год, таково, что может показаться, что пришли уже все. Но на самом деле это не так, и даже не все крупнейшие имена отметились в России: например, к нам до сих пор не пришел BYD, который давно стал гигантом. Но недавно к группе пришедших присоединился BAIC, один из старейших и крупнейших автомобильных холдингов в Поднебесной. Мы уже познакомились с двумя из трех его новинок: седаном U5 Plus и «рэнглерозаменителем» BJ40 . Пришла очередь компактного кроссовера X35, который будет играть в нише ушедшего Hyundai Creta и здравствующего Geely Coolray.

Итак, в пекинской штаб-квартире холдинга сделали свой выбор со ставкой на локализацию. В качестве партнера ими был одобрен калининградский завод «Автотор», где в результате прекращения сборки автомобилей Kia, Hyundai и BMW образовались свободные мощности. Еще недавно неплохо развернувшиеся в России китайские марки делали ставку исключительно на кроссоверы и внедорожники, и хотя не удалось достичь показателей продаж таких недавних бестселлеров, как Hyundai Creta, Kia Sportage и Renault Duster, их успехи были вполне очевидны. И именно поэтому из трех новинок марки BAIC именно кроссовер X35 (про который говорят, что он метит на место Hyundai Creta) оказывается в самой сложной конкурентной ситуации.



Судите сами: в этом сегменте в той же размерности российскому покупателю предлагаются такие близкие по параметрам модели, как Chery Tiggo 4 и 4 Pro, Geely Coolray, JAC S3, Changan CS35 Plus, Москвич 3... А летом к этой компании должны присоединиться соседи X35 по калининградским сборочным линиям, кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro. Все это говорит о том, что схватка за кошельки россиян в этом сегменте будет свирепой. Но, конечно, самыми опасными конкурентами новичков выглядят модели из первой группы, объемы продаж которые в первом квартале 2023 года составили 5,3-7,6 тысяч единиц, а это значит, что российский покупатель достаточно хорошо знаком и с самими марками, и с конкретными моделями. Добавим к этому уже сформированные и довольно обширные дилерские сети.

Что же может выставить BAIC в качестве конкурентных преимуществ своего кроссовера? Что он может противопоставить отлично настроенному шасси Geely Coolray, практичности Haval Jolion, технологичности Tiggo 4 Pro? Ведь по основным параметрам и X35, и все перечисленные кроссоверы достаточно схожи.

Поразить эффектной внешностью? Собственно говоря, X35 выглядит действительно неплохо, но назвать его «последней разработкой» и «новым словом в автомобильном дизайне» никак нельзя. Впервые автомобиль еще под именем Senova X35 был показан на Пекинском автосалоне 2016 года. В 2019-м в Шанхае состоялась премьера дальнейшего развития этой модели, которое можно считать как вторым поколением, так и достаточно глубоким рестайлингом. Язык дизайна нового автомобиля его авторы назвали Offspace. Это слово имеет много смыслов, но важно, что именно так называют в Европе некоммерческие выставочные залы, где демонстрируются работы молодых, «несистемных» и еще не признанных художников.

Новинка получила название Senova X35 Zhida, ну а в 2020-м в ходе общего ребрендинга всей линейки BAIC она стала называться Beijing X3. У автомобиля есть еще несколько имен: в Иране он продается как Tigard X35, а в Италии – как EVO 5. Кстати, остается открытым и вопрос с российским именем. Во всех официальных документах и на сайте компании кроссовер обозначен как BAIC X35, но название крупным шрифтом Beijing (то есть Пекин) сохранилось и на капоте, и на пятой двери, так что можно только гадать, как будут называть свои машины будущие его владельцы. Но им должно понравиться сходство оформления передней части X35 с куда более дорогими и престижными моделями Exeed премиального суббренда концерна Chery, а также энергичные подштамповки на боковинах и резко очерченные крылья. Стоит отметить и приличную аэродинамику: коэффициент лобового сопротивления нового кузова Сх равен 0.37, что неплохо для автомобилей этого класса.

Практичность? Да, тут есть некоторые явные плюсы. Например, объем багажника по VDA составляет 390 литров, и это вполне толковая цифра для такого типа кузова. К примеру, у Geely Coolray это показатель равен 330 литрам, у Haval Jolion – 337 литрам, а у Tiggo 4 – 340 литрам. При этом объем явно не «украден» у пассажиров второго ряда – там достаточно свободно.

Сама архитектура салона не вызывает ни особого отторжения, ни восторга. Интерес вызывает слегка повернутая к водителю центральная консоль с четырьмя маленькими дисплеями, окаймление которых представляет собой клавиши, управляющие климатом – правда, в арсенале модели только кондиционер с ручным управлением. В «гонке диагоналей головных устройств» X35 тоже плетется где-то в хвосте: установленный на консоли тачскрин в форм-факторе «отдельный планшет» имеет диагональ 8 дюймов. Еще лет пять назад это было ого-го как круто, но сегодня и 10,5-дюймовый дисплей считается не таким уж крупным, а топовые комплектации Haval Jolion щеголяют 12,3-дюймовыми мониторами.

Эргономика водительского места и комфорт? Тут есть вопросы. Например, отметим, что руль BAIC X35 регулируется только по углу наклона. Но с другой стороны, из группы лидеров регулировкой колонки по вылету могут похвастаться только Coolray и Omoda. А вот то, что для всех комплектаций, в том числе и для топовых, предусмотрена только механическая регулировка сидений переднего ряда, а также отсутствие подогрева руля и сидений – это однозначный минус, потому что именно наличие достаточно большого количества версий в рамках одной модели и является, на мой взгляд, главным конкурентным преимуществом BAIC X35.

Ведь как выглядит в большинстве случаев линейка вариантов в пределах той или иной модели? Один двигатель, пара вариантов трансмиссии и две-три возможных комплектации. А ведь именно разнообразием и возможностью выбора в пределах модельной линейки привлекали покупателей многие европейские и корейские марки, и именно это разнообразие делало их модели бестселлерами. Так что то, что BAIC принял решение идти именно по этому пути, заслуживает одобрения.

Начнем с двигателей. Их для X35 предусмотрено два, атмосферный A151 (объемом 1,5 литра и мощностью 116 л.с.) и турбированный A151R2 (такого же объема, но мощностью 150 л.с.). Естественно, различается и максимальный крутящий момент: для атмосферника он составляет 148 нм, и достигается он при 3800 оборотов, а вот турбомотор способен выдать 210 нм в диапазоне от 2000 до 4500 об/мин. Вариантов трансмиссии тоже два, 5-ступенчатая механика (которая предусмотрена в пару к атмосфернику) и вариатор, с которым агрегатируется турбомотор. А вот комплектаций целых пять.

Начинается все с комплектации Fashion A с рекомендованной ценой в 1,7 миллиона рублей (и это одно из самых дешевых предложений в рамках сегмента). Естественно, такие машины оснащены 116-сильным двигателем и механикой, но список оснащения уже включает в себя, например, полностью светодиодную оптику, датчик света, передние и задние электростеклоподъемники, мультируль (правда, полиуретановый) и головное медиаустройство с 8-дюймовым тачскрином, Bluetooth и поддержкой CarBitLink. Комплектация Fashion – это либо все тот же 116-сильный атмосферник, либо 150-сильный турбомотор с вариатором. К списку здесь добавляется набор систем безопасности и помощи водителю, а цена вырастает до 2 миллионов.

Следующее предложение – комплектация Fashion Plus. В этой комплектации предлагается только турбомотор с вариатором, но список оснащения пополняется люком с электроприводом, системой бесключевого доступа и обивкой сидений из экокожи. Цена таких машин составит 2,06 миллиона. Наконец, топовая комплектация Luxury – это 17-дюймовые диски, панорамная крыша с электроприводом, руль, обтянутый кожей, и аудиосистема с двумя дополнительными динамиками. За все за это продавцы попросят у вас 2,14 миллиона.

Примечательно, что для других внешних рынков предусмотрено и сочетание двигателя 1,5T с 6-ступенчатой механикой, в комплектациях Fashion, Fashion Plus и Luxury, но в России по каким-то соображениям таких вариантов не будет, по крайней мере – пока. Возможно, зря…

Но в любом случае жизнь уже не раз показала, что почти на любой автомобиль найдется свой покупатель, вопрос только в цене и покупательной способности. И начальная цена в 1 698 900 рублей, с одной стороны, выглядит весьма неплохо, а вот с другой… Конечно, эта сумма заметно меньше, чем 1 879 990 рублей (а именно столько стоит базовая комплектация Coolray, причем со всеми скидками и выгодами) или 1 754 900 (столько стоит самый простецкий Tiggo 4, опять же со всеми специальными скидками), но тем не менее для очень многих потенциальных покупателей и полтора миллиона составляют неподъемную сумму.

Вот когда китайские товарищи вместе с представителями Автотора выполнят свои обещания и перейдут от крупноузловой сборки к производству полного цикла, при этом сумеют вписаться в программы государственных субсидий, да еще и организуют свою систему скидок за кредит и сдачу в трейд-ин, тогда, возможно, пойдет совсем другой разговор. Автомобиль можно будет назвать по-настоящему бюджетным, и у него, несмотря на отсутствие полного привода и некоторых привычных опций, появится шанс стать массовым.