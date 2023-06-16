Доступный и в России внедорожник BAIC BJ40 в новом поколении избавится от мотивов Wrangler

В России рамный внедорожник BAIC BJ40 с мотивами Jeep Wrangler только начинает свою карьеру: с этого года у нас официально представлена длиннобазная четырехдверная версия с приставкой Plus (Kolesa.ru с ней уже познакомился, подробнее – в нашем материале). А вот в Китае исходная модель дебютировала еще в 2013-м, там ее продают под брендом Beijing, на родине также доступны короткий вариант и пикап. И вот на подходе вездеход второй генерации, его фото и основные характеристики появились в базе минпрома КНР.

1 / 2 2 / 2

В новом поколении BJ40 перестанет быть похож на Wrangler: у «китайца» более солидный облик и цельнометаллический пятидверный кузов (у предшественника – съемный пластиковый верх, наружные петли и массивные арки). При этом он, как ожидается, сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост. В целом же дизайн экстерьера явно сделан с оглядкой на модель Beijing BJ60, хотя у младшего внедорожника будет и своя фишка – безрамочные двери (их видно на одном из шпионских фото тестового прототипа).



Длина «второго» Beijing BJ40 равна 4790 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1895 мм, колесная база – 2760 мм. Для сравнения, размеры нынешнего вездехода BAIC BJ40 Plus для России: 4630/1925/1871 мм, расстояние между осями – 2745 мм.



В салон ранее заглянули папарацци: виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы будут на одном уровне (у нынешнего BJ40 планшет мультимедиа возвышается над передней панелью), но еще непонятно – единое ли это табло или отдельные экраны. Для новинки также предусмотрены панорамный люк в крыше и камеры кругового обзора.

Актуальный BAIC BJ40 Plus 1 / 5 Актуальный BAIC BJ40 Plus 2 / 5 Актуальный BAIC BJ40 Plus 3 / 5 Актуальный BAIC BJ40 Plus 4 / 5 Актуальный BAIC BJ40 Plus 5 / 5

Двигатель пока заявлен один – это бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 245 л.с. В России BJ40 Plus представлен с бензиновым же двухлитровым турбодвижком с отдачей в 225 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Внедорожник имеет полный привод (part-time).



Официальную премьеру новый Beijing BJ40 должен справить в Китае до конца текущего года. Не исключено, что впоследствии такой вездеход доберется и до российского рынка.