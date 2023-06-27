Рамный внедорожник BAIC BJ40 вот-вот получит российскую прописку

О сотрудничестве с китайским концерном BAIC российский Автотор официально объявил в апреле текущего года, тогда же начался серийный выпуск двух моделей – седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC X35, их производство пока осуществляется «в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня» (цитата из апрельского релиза). Теперь же завод готовится к старту массовой сборки еще одной модели – рамного внедорожника BAIC BJ40.

Как рассказали в пресс-службе Автотора, в тестовом режиме уже сделали несколько вездеходов. Сейчас на предприятии «ведется работа по корректировке операционных карт, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, оснащению дополнительным оборудованием производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели». Кроме того, завод завершает процесс обучения персонала, который непосредственно задействован в сборочном производстве. К массовому выпуску BJ40 Автотор, как ожидается, приступит в июле.



Кстати, в рамках запуска U5 Plus и X35 компания объявила о планах с 2024 года наладить производство моделей BAIC по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки. Входит ли в список BJ40 – пока не уточняется.



Напомним, в Китае внедорожник с мотивами Jeep Wrangler дебютировал еще в 2013 году, там представлено несколько модификаций, причем на родине модель скоро перейдет в новое поколение (у такого SUV тех самых мотивов Jeep уже не будет). В России же «пропишется» рамник первой генерации, и только в длиннобазной четырехдверной версии со съемной пластиковой крышей. Габариты нашего варианта: 4630/1925/1871 мм, расстояние между осями – 2745 мм.



1 / 2 2 / 2

На российском рынке BAIC BJ40 предложат с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 225 л.с. (380 Нм), который сочетается с восьмиступенчатым автоматом ZF. Внедорожник имеет жестко подключаемый полный привод. Для нашего BJ40 пока заявлена только одна комплектация Flagship (ее анонсировали еще весной), в список оборудования входят: светодиодная оптика, виртуальная приборка, мультимедиа-система, подогрев руля и передних сидений, камера заднего вида, штатный видеорегистратор, двухзонный климат-контроль и круиз-контроль. Цена – 3 759 900 рублей.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Между тем в начале июня на Автоторе рассказали о подготовке к производству другой модели BAIC – паркетника X55. А всего до конца года предприятие планирует освоить выпуск семи моделей концерна.

