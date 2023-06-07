Свежий китайский кроссовер BAIC Х55 на Автоторе: идёт подготовка к производству

Калининградский завод Автотор в рамках сотрудничества с китайским автоконцерном BAIC начал подготовку к производству компактного кроссовера BAIC Х55, в тестовом режиме уже изготовлены несколько экземпляров, промышленный выпуск начнётся в третьем квартале текущего года.

Автотор и BAIC объявили о сотрудничестве в апреле этого года: калининградский завод уже освоил сборку двух моделей — субкомпактного кроссовера BAIC X35 и компактного седана BAIC U5 Plus, до конца этого года освоит ещё пять — кроссоверы BAIC Х55 и BAIC Х7, рамные внедорожники BAIC BJ40 Plus и BAIC BJ60, а также некий электромобиль BAIC, имя которого пока не объявлено. Сейчас завод готовится к запуску BAIC Х55, о нём и расскажем.

В Ките BAIC Х55 известен как Beijing X6, индекс Х55 — экспортный, его придумали, чтобы не было проблем с компанией BMW, у которой тоже есть кроссовер с индексом X6. Премьера BAIC Х55/Beijing X6 состоялась осенью 2021 года, на домашний рынок кроссовер вышел в 2022-м. В основе BAIC Х55 лежит модульная платформа BMFA в её самой свежей версии 2.0, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.

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Габаритная длина BAIC Х55 — 4620 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2735 мм. Получается, что по размерам BAIC Х55 сопоставим с такими машинами как Nissan X-Trail и Toyota RAV4, в России некоторые называют их среднеразмерными, но вообще-то по современным меркам это уже компакт-класс. Среднеразмерным является более крупный кроссовер BAIC Х7 (у него тоже платформа BMFA) с габаритной длиной 4745 мм колёсной базой 2800 мм.



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BAIC Х55 оснащается безальтернативной 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» с непосредственным впрыском топлива, её максимальная отдача — 188 л.с. и 305 Нм, коробка передач — только 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод только передний, разгон до 100 км/ч занимает 8 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Снаряженная масса китайской версии кроссовера — 1550 кг, объём топливного бака — 53 л.



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В Китае BAIC Х55 стоит от 99 900 до 153 900 юаней (от 1,14 млн до 1,76 млн рублей в переводе по текущему курсу) в зависимости от комплектации. У нас, как водится, будет значительно дороже, тем более что пресс-служба Автотора сообщает, что «модель отличается максимальной оснащённостью большим количеством электронных систем, интеллектуальными ассистентами последнего поколения и другими устройствами». Сейчас Автотор как раз занимается калибровкой электроники автомобиля под российские стандарты, уровень локализации «железа» на старте производства будет минимальный, но затем его планируется постепенно повышать. Российские цены и комплектации пока не объявлены.



Добавим, что Автотор также производит автомобили китайских брендов Kaiyi и SWM, здесь же, как нам недавно стало известно, прописался среднетоннажный бескапотный электрический грузовик Foton, официальная российская премьера которого ещё не состоялась. Потенциальная мощность Автотора — около 250 тысяч машин в год, так что, возможно, и другие китайские марки захотят локализовать здесь свои автомобили.

