Дмитрий Грицай, Foton: мы возвращаемся в сегмент LCV и ждём новейшие пикапы и электрогрузовики

Компания Foton Motor приняла участие в проходящих в Москве в Крокус Экспо выставках строительной техники и технологий СТТ Expo и Международной выставке коммерческого транспорта и технологий COMvex. Мы посетили стенд Foton, познакомились с новинками и взяли интервью у Дмитрия Грицая, руководителя отдела продаж автомобилей ООО «Фотон Мотор».

Foton Motor, как и многие другие китайские компании, за последний год резко активизировалась в России. Главная новость – возвращение в сегмент лёгких коммерческих автомобилей (LCV). В Крокус Экспо показаны две новинки в этом сегменте – пикап Foton Tunland G7 образца 2019 года (Tunland G7 – его экспортное название, в Китае этот пикап известен как Tunland F9) и фургон Foton Toano, выпускающийся в Китае с 2015 года. С Дмитрием Грицаем мы обсудили перспективы этих и других новинок Foton для российского рынка.

Дмитрий Грицай, руководитель отдела продаж автомобилей ООО «Фотон Мотор»

Kolesa.ru: В 2020 году компания Foton фактически ушла из сегмента легковых и лёгких коммерческих автомобилей российского рынка, не добившись сколь-нибудь заметных успехов: пик продаж пришёлся на 2017 год, когда было реализовано 534 автомобиля (в основном это пикапы Tunland и внедорожники Sauvana). Сейчас у Foton нет легковой линейки, но вы всё же решили вернуться. Почему?



Дмитрий Грицай: Компания Foton из указанного вами сегмента не уходила, а лишь приостановила работу, сохранив за собой все гарантийные обязательства и продолжая поддерживать клиентов. В марте прошлого года головной офис Foton принял стратегическое решение о возобновлении работы в сегменте LCV российского рынка, был разработан 5-летний план, который мы теперь реализуем, в частности участвуем в выставке СТТ Expo и показываем новинки.

К.: В Китае Foton сейчас лидирует в сегменте LCV, опережая, причём значительно, таких мощных конкурентов, как Wuling, Changan, Dongfeng, JAC, Great Wall и Maxus. В чём секрет успеха и почему его пока не удалось воспроизвести в России?

Д.Г.: В Китае Foton – очень раскрученная марка с широчайшим выбором моделей и модификаций: нет таких запросов от клиентов, которые Foton не мог бы удовлетворить. Российский рынок для Foton по сравнению с китайским довольно скромный, и прежде им всерьёз не занимались, но в марте прошлого года, повторюсь, руководство Foton признало российский рынок стратегически важным, теперь Foton будет наращивать здесь своё присутствие во всех сегментах коммерческих автомобилей.

Foton Tunland G7 — это среднеразмерный пикап класса Toyota Hilux с 2,0-литровым турбодизелем (163 л.с., 388 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, есть понижающая передача, привод — только полный, с муфтой BorgWarner, которая может отбирать мощность на переднюю ось в автоматическом режиме. Позже на российский рынок выйдет версия с 6-ступенчатой МКП и более простой системой полного привода типа парт-тайм, то есть с жёстко подключаемой передней осью. 1 / 5 Foton Tunland G7 — это среднеразмерный пикап класса Toyota Hilux с 2,0-литровым турбодизелем (163 л.с., 388 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, есть понижающая передача, привод — только полный, с муфтой BorgWarner, которая может отбирать мощность на переднюю ось в автоматическом режиме. Позже на российский рынок выйдет версия с 6-ступенчатой МКП и более простой системой полного привода типа парт-тайм, то есть с жёстко подключаемой передней осью. 2 / 5 Foton Tunland G7 — это среднеразмерный пикап класса Toyota Hilux с 2,0-литровым турбодизелем (163 л.с., 388 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, есть понижающая передача, привод — только полный, с муфтой BorgWarner, которая может отбирать мощность на переднюю ось в автоматическом режиме. Позже на российский рынок выйдет версия с 6-ступенчатой МКП и более простой системой полного привода типа парт-тайм, то есть с жёстко подключаемой передней осью. 3 / 5 Foton Tunland G7 — это среднеразмерный пикап класса Toyota Hilux с 2,0-литровым турбодизелем (163 л.с., 388 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, есть понижающая передача, привод — только полный, с муфтой BorgWarner, которая может отбирать мощность на переднюю ось в автоматическом режиме. Позже на российский рынок выйдет версия с 6-ступенчатой МКП и более простой системой полного привода типа парт-тайм, то есть с жёстко подключаемой передней осью. 4 / 5 Foton Tunland G7 — это среднеразмерный пикап класса Toyota Hilux с 2,0-литровым турбодизелем (163 л.с., 388 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, есть понижающая передача, привод — только полный, с муфтой BorgWarner, которая может отбирать мощность на переднюю ось в автоматическом режиме. Позже на российский рынок выйдет версия с 6-ступенчатой МКП и более простой системой полного привода типа парт-тайм, то есть с жёстко подключаемой передней осью. 5 / 5

К.: Почему из всей палитры пикапов для возвращения в Россию вы выбрали довольно дорогой Tunland G7? Почему не более бюджетные модели или самые свежие пикапы Mars 7 и Mars 9, представленные в апреле этого года?



Д.Г.: Tunland G7 в линейке пикапов Foton – это сегодня основная экспортная модель, с неё и начали. Но наше будущее, безусловно, связано с новейшими пикапами на платформе P4 (у Tunland G7 платформа P3), пикапы Mars привезём в Россию в следующем году. Продажи Tunland G7 начнутся в самое ближайшее время, первая партия из 200 машин уже едет в Россию.

На выставку Foton Tunland G7 приехал в довольно богатой комплектации, цена которой составит около 3,5 млн рублей. В отделке используется стёганая кожа и вставки под углепластик. 1 / 3 На выставку Foton Tunland G7 приехал в довольно богатой комплектации, цена которой составит около 3,5 млн рублей. В отделке используется стёганая кожа и вставки под углепластик. 2 / 3 На выставку Foton Tunland G7 приехал в довольно богатой комплектации, цена которой составит около 3,5 млн рублей. В отделке используется стёганая кожа и вставки под углепластик. 3 / 3

К.: Внедорожник Foton Sauvana до сих пор продаётся на некоторых экспортных рынках, например, на Филиппинах, хотя в Китае последним годом для этой модели стал 2021-й. Sauvana всё ещё в строю или просто на отдельных рынках дилеры распродают остатки?



Д.Г.: Да, это остатки, сейчас для частников мы предлагаем только пикапы.

Новые пикапы Foton V-серии, она же Mars: V9 внешне напоминает пикап Ram 1500 (синяя машина), V7 — Ford F-150 (серая машина). 1 / 2 Новые пикапы Foton V-серии, она же Mars: V9 внешне напоминает пикап Ram 1500 (синяя машина), V7 — Ford F-150 (серая машина). 2 / 2

К.: В апреле этого года компания Borgward была признана в Китае банкротом. В 2015 году некогда известная немецкая марка возродилась под крылом Foton, были огромные планы, в том числе по выходу на российский рынок, но уже в 2018 году Foton продал две трети акций немецкой «дочки». Что пошло не так и почему разочарование в проекте случилось так быстро? Обычно на развитие новой компании закладываются куда большие сроки, три года – слишком короткий период, чтобы делать выводы и «сжигать мосты».



Д.Г.: Этот вопрос нужно задавать головному китайскому офису Foton. Мы в своё время сертифицировали кроссовер Borgward BX7 и готовились вывести его на российский рынок, но затем получили указание остановить работу по этой марке.

К.: Foton является локомотивом BAIC Goup и, по сути, тащит на себе всю корпорацию: примерно две трети продаж Группы составляют коммерческие автомобили Foton. При этом все прежние попытки запустить под крылом Foton легковые модели оказывались неудачными. Будут ли ещё такие попытки – например, в России, куда недавно официально с легковушками пришёл материнский бренд BAIC?

Д.Г.: BAIC пришёл в Россию как самостоятельная структура, ООО «Фотон Мотор» этим брендом не занимается. У нас пока нет планов заниматься легковыми моделями, хотя мы не исключаем, что такое решение может быть когда-нибудь принято головным офисом Foton. Сейчас все наши усилия сконцентрированы на продвижении в России коммерческих автомобилей.

К.: Модели сегмента LCV – пикапы и фургоны – будут у всех дилеров Foton или только у избранных?

Д.Г.: Они будут у тех дилеров, у которых есть желание и возможность ими заниматься – например, необходимо наличие площадей и помещений, соответствующих требованиям Foton. Некоторые дилеры будут заниматься только LCV.

Foton Toano будет предлагаться в России с 2,8-литровым турбодизелем (149 л.с., 330 Нм), задним приводом и односкатной либо двускатной задней осью. Снаряженная масса — 2400 кг, допустимая полная масса — 3500 кг. 1 / 5 Foton Toano будет предлагаться в России с 2,8-литровым турбодизелем (149 л.с., 330 Нм), задним приводом и односкатной либо двускатной задней осью. Снаряженная масса — 2400 кг, допустимая полная масса — 3500 кг. 2 / 5 Foton Toano будет предлагаться в России с 2,8-литровым турбодизелем (149 л.с., 330 Нм), задним приводом и односкатной либо двускатной задней осью. Снаряженная масса — 2400 кг, допустимая полная масса — 3500 кг. 3 / 5 Foton Toano будет предлагаться в России с 2,8-литровым турбодизелем (149 л.с., 330 Нм), задним приводом и односкатной либо двускатной задней осью. Снаряженная масса — 2400 кг, допустимая полная масса — 3500 кг. 4 / 5 Foton Toano будет предлагаться в России с 2,8-литровым турбодизелем (149 л.с., 330 Нм), задним приводом и односкатной либо двускатной задней осью. Снаряженная масса — 2400 кг, допустимая полная масса — 3500 кг. 5 / 5

К.: Foton Toano – это прямой аналог Соллерс Атлант (он же JAC Sunray), обе модели являются, так сказать, творческим переосмыслением Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. В чём преимущества Foton Toano над Соллерс Атлант? Или их нет и расчёт просто на то, что рынок довольно большой и места всем хватит?



Д.Г.: Действительно, рынок большой, любой бренд может найти здесь свою аудиторию. Преимущества Toano – это репутация Foton и стабильно высокое качество. На данный момент мы везём Toano из Китая, тогда как Соллерс находится в процессе локализации своих фургонов, и неизвестно, как будет меняться их качество. Ещё одно наше преимущество — развитая монобрендовая дилерская сеть, тогда как Соллерс продаёт свои машины на мультибрендовых площадках.

Foton Toano 1 / 2 Foton Toano 2 / 2

К.: В каких форматах к нам приедет Toano – только как фургон или в том числе как микроавтобус? Есть ли намерение сотрудничать с производителями спецтехники, например, медицинских автомобилей, школьных автобусов, машин для перевозки маломобильных граждан и т.п.?



Д.Г.: Сейчас мы внимательно изучаем запросы клиентов, чтобы оперативно сформировать адекватное предложение. Микроавтобусы будут, просто мы рассматриваем разные варианты – либо везти их из Китая, либо делать на месте, то есть из фургонов, чтобы обеспечить конкурентоспособную цену. То же самое со спецверсиями: они находятся на стадии проработки, конкретика будет позже. Пока мы даже не сертифицировали базовый фургон, но сделаем это в ближайшие два месяца и ориентировочно к концу лета начнём принимать заказы. По ценам тоже пока окончательного решения нет, они будут во многом зависеть от запросов клиентов, то есть от объёма. Например, некоторые просят Toano в виде шасси с кабиной, так что рассматриваем и такую версию.

К.: С Газелью NN сможете конкурировать?

Д.Г.: Да, вполне, почему нет? На Газели, на секундочку, стоит дизель производства Foton. Предыдущие годы и опыт западных компаний показывают, что с Газелью вполне можно конкурировать, точнее, занимать свою нишу на рынке, именно этим мы сейчас и занимаемся.

К.: Есть ли планы по локализации пикапов в России? Прошлой весной в российской прессе ходили слухи, что такие планы есть, но с тех пор никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Пока на калининградском Автоторе в марте этого года были замечены лишь бескапотные среднетоннажные грузовики Foton S85, точнее, их электрические версии.

Д.Г.: Любая локализация имеет смысл при больших объёмах продаж. Мы только начали работу, будем смотреть на показатели и затем принимать решение, если к нему будут предпосылки. На текущий момент планов по локализации пикапов нет. Электрогрузовик на базе Foton S85 действительно уже локализован на Автоторе, на выставке его нет, его мы представим позже отдельно, подробности пока сообщить не готовы.

К.: Кроме этой модели что-то ещё планируете выпускать на Автоторе?

Д.Г.: Тоже пока не можем комментировать наши планы в этой части.

Foton Galaxy

К.: Почему флагманскому тягачу Galaxy потребовалось 2 года, чтобы добраться до России? Дело в том, что раньше у него было куда больше конкурентов, а теперь рынок освободился от европейских грузовиков?



Д.Г.: Foton Galaxy мы планировали привезти изначально, перемены на рынке на наши планы никак не повлияли, а задержка была обусловлена, с одной стороны, вспышкой COVID-19 в Китае, с другой – необходимостью адаптации новой модели для России. Адаптации мы традиционно уделяем большое внимание, в случае с Galaxy это двойная сертификация, сначала по европейским, затем по российским правилам, приведение бортовой электроники в соответствие с российскими стандартами, климатическая адаптация и многое другое. Мы даже колёсную базу и развесовку изменили, чтобы клиенты спокойно проходили весовой контроль.

Foton Galaxy

К.: Какие целевые показатели продаж ставятся для Galaxy?



Д.Г.: В следующем году мы планируем продать не менее 5000 тягачей. Скорее всего, продадим больше, потому что Foton Galaxy будет продаваться параллельно с предшественником Foton Auman H5 (он же Auman EST A), причём Auman H5 в ближайшее время будет модернизирован и в 2024 году выйдет на рынок в обновлённом виде.

Foton Auman GTL

К.: Почему самосвал GTL запускается в России только сейчас? Ведь конкуренты в лице Shacman, Sinotruk и других давно начали занимать эту рыночную нишу в России.



Д.Г.: Сейчас мы готовы конкурировать в сегменте самосвалов с другими марками по цене, потому что в среднем цены на рынке заметно выросли. Кроме того, как и в случае с Galaxy, мы долго и тщательно готовились: двойная сертификация, обучение и оснащение дилеров, адаптация для российского рынка, в частности, мы увеличили полную массу самосвала до 33 т.

К.: Зачем нужна европейская сертификация тяжёлых грузовиков?

Д.Г.: Это требование компании Foton, и это удобно для клиентов, которые совершают международные рейсы. То есть, автопоезд с тягачом Foton можно смело отправлять за границу.

