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Возрождение не удалось: компанию Borgward опять банкротят

11.04.2022 340 0 0

Некогда славная немецкая марка обанкротилась в 1961 году из-за неумелого управления, вернулась к жизни в 2008-м, а теперь опять гибнет, не добившись сколь-нибудь заметного успеха на ключевых для себя рынких — в Европе и в Китае.

 

Последний раз ситуацию вокруг многострадальной компании Borgward мы освещали в августе 2020 года, когда её европейский филиал Borgward Group AG со штаб-квартирой в немецком Штутгарте фактически прекратил существование, но операции в Китае на тот момент продолжались. Напомним, что активная фаза возрождения Borgward началась в 2015 году, после того как руководство компании во главе с Кристианом Боргвардом (внук Карла Фридриха Вильгельма Боргварда, основателя той компании, что существовала до 1961 года) нашло щедрого инвестора в лице китайской Foton Motor и с помпой представило на Франкфуртском автосалоне кроссовер BX7 — первую модель из новой линейки Borgward.

Borgward BX7

Новый Borgward должен был встать в один ряд с немецкими премиальными марками Audi, BMW и Mercedes-Benz. Планировалось выпускать по 500-800 тысяч автомобилей в год и продавать их в Китае, Европе, России и странах Ближнего Востока. Основное производство находилось на заводе Foton в китайском Миюне, а для престижа должен был работать завод мощностью 10 тысяч машин в год на исторической родине Borgward, в Бремене, но он так и не был построен.

Borgward BX5

Уже в 2018 году Foton Motor разочаровалась в Borgward из-за слабых коммерческих результатов и продала 67% акций немецкой «дочки» китайскому извозчичьему сервису UCAR Group. После смены основного собственника продажи Borgward в Китае в 2019 году достигли рекордных для марки 45 321 шт. (данные ресурса CarSalesBase), но объясняется это тем, что UCAR Group закупала Боргварды для обновления собственных парков, то есть, по сути, сама у себя. В 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, спрос на Боргварды в Китае упал до 8703 шт., в 2021-м — до 3530 шт. В Европе продажи исчислялись сотнями, так как Borgward не посчитала нужным создать собственную дилерскую сеть и отдала торговлю и обслуживание компаниям-посредникам.

Borgward BX3

Летом прошлого года в СМИ появились новости об аресте имущества и скором банкротстве Borgward, в минувшие выходные они подтвердились — Foton Motor подала в Пекинский суд заявление о банкротстве своей дочерней структуры Borgward Automobile Co. Дальнейшую судьбу компании определит суд — возможно, ей подыщут нового владельца.

Borgward Isabella Concept

На данный момент Borgward после возрождения выпустила всего четыре модели — однотипные кроссоверы BX7, BX6, BX5 и BX3. Концепт Borgward Isabella образца 2017 года обещал возрождение к классическим именам и формам, но так и не стал серийным, а кроссоверы, в сущности, ничем не выделялись на фоне сотен аналогов других китайских марок — для конкуренции с Audi, BMW и Mercedes-Benz они не годились.

Любопытно, что европейские СМИ почти не пишут о крахе Borgward, тогда как в 2015 году пели возрождённой марке дифирамбы. В Россию марка Borgward так и не пришла, а ведь собиралась — полученное в 2018 году ОТТС на кроссовер BX7 по-прежнему хранится в архивах Росстандарта.

бизнес Borgward

 

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