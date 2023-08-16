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  • Китайские автомобили JMC на Автоторе: пикап Vigus и ещё два бескапотных грузовика

Китайские автомобили JMC на Автоторе: пикап Vigus и ещё два бескапотных грузовика

16.08.2023 115 3 0

Калининградский завод Автотор продолжает расширять сотрудничество с китайскими автопроизводителями: вслед за легковыми моделями SWM, BAIC и Kaiyi российскую прописку получили грузовички компании JMC — Vigus, Carrying и Conquer.

JMC (Jiangling Motors Corporation) известна в основном своим сотрудничеством с компанией Ford, в этом году JMC и Ford даже запустили новый бренд Dadao, под которым будут производить высокотехнологичные пикапы, внедорожники и лёгкие коммерческие автомобили, но к нам на локализацию отдали технику попроще, никак с Фордом не связанную. Производство трёх моделей JMC налажено не на основном производственном комплексе Автотора на Магнитогорской улице, а «на выселках» — в посёлке Переславское Зеленоградского района Калининградской области.

JMC Vigus
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JMC Vigus
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JMC Vigus
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JMC Vigus
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JMC Vigus
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Vigus — это экспортное название пикапа JMC Yuhu, его китайская компания разработала самостоятельно и запустила в производство в далёком 2012 году, с тех пор он несколько раз модернизировался, у нас будет довольно свежая версия 2022 модельного года с новым дизайном интерьера, в котором экран мультимедийной системы не интегрирован в переднюю панель, а торчит из неё в виде планшета. Щиток приборов при этом олдскульный, с аналоговыми спидометром и тахометром.

JMC Vigus
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JMC Vigus
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Габаритная длина JMC Vigus — 5345 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1782 мм, колёсная база — 3085 мм, дорожный просвет — 200 мм. Грузоподъёмность — внушительные для своего класса 1,2 т. Под капотом — 2,5-литровый турбодизель мощностью 128 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП, «автомат» для этой «рабочей лошадки» компания JMC не предлагает. Других подробностей пока нет, цена не объявлена.

JMC Carrying
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JMC Carrying
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JMC Carrying
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Carrying — это бескапотный грузовик полной массой от 3,5 до 5 т, колёсная база — 3360 мм, длина шасси — 5900 мм. Двигатель — 2,8-литровый турбодизель мощностью 109 л.с.

Conquer — более крупный и тяжёлый бескапотник полной массой 9,4 т, колёсная база — 3815 мм, длина шасси — 6990 мм. Двигатель — 2,9-литровым турбодизель мощностью 156 л.с.

JMC Conquer
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JMC Conquer
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JMC Conquer
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JMC Conquer
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JMC Conquer
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Для обоих бескапотников будет предложен широкий выбор надстроек: фургоны, бортовые платформы, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и т.д.

Сейчас Автотор занимается только сборкой вышеозначенных моделей JMC, но по достижении необходимого объёма производства предусмотрен поэтапный переход на производство по полному циклу со сваркой и окраской. Когда и при каких условиях это произойдёт, в пресс-релизе не сказано. Также пока непонятно, в каком юридическом статусе JMC будет работать в РФ — через представительство или некоего центрального дистрибьютора, зато сообщается, что российская дилерская сеть JMC насчитывает уже более 25 торговых точек в разных регионах.

Обезличенный Naveco C500 на Автоторе

JMC явно не последний китайский партнёр для Автотора: в пресс-релиз о сотрудничестве с JMC затесалась фотография с лишённым эмблем 12-тонным грузовиком Naveco C500, уже хорошо известном в России, но пока не локализованном. Весной российское представительство Foton сообщало, что калининградский завод будет выпускать электрическую версию среднетоннажного грузовика Foton S85, но официального сообщения от Автотора об этом пока не было.

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3 комментария
16.08.2023 20:32
Gennadii

Выбор и конкуренция конечно это хорошо, но у Китайцев много суб-брендов что не как не на что хорошее не влияет похоже на нашем рынке.А мощность для данных грузовичков на мой взгляд маленькая для такой грузоподъёмности как это всё повлияет на ресурс и расход мне кажется отрицательно. Да иеше наша сборка пугает.На их фоне Газель и газоны выглядят на мой взгляд куда лучше.

16.08.2023 20:43
Яшка

Еще один поклонник больших цифр мощности,путающий трактор и спорткар.У этих грузовичков тяговитые турбодизельные движки с приличным объёмом ,в которых главный показатель- момент.Хотите огромную мощность,получите,только платить за эти ненужные цифры будете из своего кармана.

16.08.2023 23:39
Papirus

Очередная саранча. Эксплуатационные расходы как обычно никто не озвучивает. А они, учитывая дилерскую эксклюзивность, будут астрономическими. Не считая того, что с исчезновением очередной саранчи с рынка, найти на нее что то кроме фильтров-колодок будет невозможно

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