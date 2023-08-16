Китайские автомобили JMC на Автоторе: пикап Vigus и ещё два бескапотных грузовика

JMC (Jiangling Motors Corporation) известна в основном своим сотрудничеством с компанией Ford, в этом году JMC и Ford даже запустили новый бренд Dadao, под которым будут производить высокотехнологичные пикапы, внедорожники и лёгкие коммерческие автомобили, но к нам на локализацию отдали технику попроще, никак с Фордом не связанную. Производство трёх моделей JMC налажено не на основном производственном комплексе Автотора на Магнитогорской улице, а «на выселках» — в посёлке Переславское Зеленоградского района Калининградской области.

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Vigus — это экспортное название пикапа JMC Yuhu, его китайская компания разработала самостоятельно и запустила в производство в далёком 2012 году, с тех пор он несколько раз модернизировался, у нас будет довольно свежая версия 2022 модельного года с новым дизайном интерьера, в котором экран мультимедийной системы не интегрирован в переднюю панель, а торчит из неё в виде планшета. Щиток приборов при этом олдскульный, с аналоговыми спидометром и тахометром.



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Габаритная длина JMC Vigus — 5345 мм, ширина — 1835 мм, высота — 1782 мм, колёсная база — 3085 мм, дорожный просвет — 200 мм. Грузоподъёмность — внушительные для своего класса 1,2 т. Под капотом — 2,5-литровый турбодизель мощностью 128 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП, «автомат» для этой «рабочей лошадки» компания JMC не предлагает. Других подробностей пока нет, цена не объявлена.



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Carrying — это бескапотный грузовик полной массой от 3,5 до 5 т, колёсная база — 3360 мм, длина шасси — 5900 мм. Двигатель — 2,8-литровый турбодизель мощностью 109 л.с.



Conquer — более крупный и тяжёлый бескапотник полной массой 9,4 т, колёсная база — 3815 мм, длина шасси — 6990 мм. Двигатель — 2,9-литровым турбодизель мощностью 156 л.с.

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Для обоих бескапотников будет предложен широкий выбор надстроек: фургоны, бортовые платформы, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и т.д.



Сейчас Автотор занимается только сборкой вышеозначенных моделей JMC, но по достижении необходимого объёма производства предусмотрен поэтапный переход на производство по полному циклу со сваркой и окраской. Когда и при каких условиях это произойдёт, в пресс-релизе не сказано. Также пока непонятно, в каком юридическом статусе JMC будет работать в РФ — через представительство или некоего центрального дистрибьютора, зато сообщается, что российская дилерская сеть JMC насчитывает уже более 25 торговых точек в разных регионах.



Обезличенный Naveco C500 на Автоторе

JMC явно не последний китайский партнёр для Автотора: в пресс-релиз о сотрудничестве с JMC затесалась фотография с лишённым эмблем 12-тонным грузовиком Naveco C500, уже хорошо известном в России, но пока не локализованном. Весной российское представительство Foton сообщало, что калининградский завод будет выпускать электрическую версию среднетоннажного грузовика Foton S85, но официального сообщения от Автотора об этом пока не было.

