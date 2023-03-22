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  • Ranger по-китайски: JMC и Ford представили рамный пикап под новым брендом Dadao

Ranger по-китайски: JMC и Ford представили рамный пикап под новым брендом Dadao

22.03.2023 93 0 0

Китайская Jiangling Motors Corporation (JMC), на 32% принадлежащая компании Ford, запустила новый бренд Dadao, под которым собирается производить высокотехнологичные пикапы, внедорожники и лёгкие коммерческие автомобили.

JMC уже производит под собственным брендом довольно широкую линейку пикапов, но за ними, скажем так, закрепился рабоче-крестьянский имидж, поэтому городские модники марку JMC не жалуют. В начале 2020 года китайские власти отменили запрет на въезд пикапов в крупные города, после чего в них начался бум лайфстайл-пикапов, стильных, модных и при этом практичных — такие пикапы сегодня делают Great Wall (суббренд Poer), Changan (модель Lantop), Geely (бренд Radar) и другие китайские производители.

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Компания JMC устремилась в новую нишу с некоторым опозданием и представила на этой неделе новую марку Dadao, которая будет позиционироваться выше, чем материнская JMC. В переводе с латинизированного китайского Dadao означает «проспект», при этом в каждую букву закодированы ценности нового бренда — discover, active, diverse, acme, optimistic (можно перевести как «приключенческий, активный, разнообразный, совершенный, оптимистичный). Для первой модели — среднеразмерного пикапа, который пока даже не имеет собственного названия, — креативщики JMC придумали новое обозначение транспортного средства: мол, это не просто пикап, а PUV, что расшифровывается как Possibility Unique Vehicle и переводится на русский как «автомобиль уникальных возможностей».

Между тем за всем этим словоблудием скрывается вполне себе обычный среднеразмерный пикап, по агрегатной части во многом унифицированный с Ford Ranger последнего поколения. Габаритная длина пикапа Dadao варьируется в диапазоне от 4800 до 5700 мм, колёсная база — от 2700 до 3500 мм. В рамках премьеры были показаны только версии с двухрядной кабиной, но в трёх исполнениях — утилитарном (белая машина), люксовом (чёрная машина) и оффроудном (красная машина).

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Рамная платформа, лежащая в основе Dadao, рассчитана практически на любой тип силовых установок, в том числе гибридные, электрические и водородные, но дебютировал грузовичок с традиционными «углеводородными» моторами фордовской разработки — бензиновой 2,3-литровой «турбочетвёркой» EcoBoost (258 л.с., 450 Нм) и турбодизелем Puma такого же объема (177 л.с., 450 Нм), оба доступны в паре с ручной либо автоматической коробкой передач, привод — задний либо полный.

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Полный привод у Dadao весьма прогрессивный, с автоматической муфтой отбора на переднюю ось и понижающей передачей в раздаточной коробке. Муфту можно принудительно заблокировать, у оффроудных версий есть вдобавок принудительные блокировки обоих межколёсных дифференциалов. Все версии имеют независимую переднюю подвеску и задний неразрезной мост. У простых версий задняя подвеска рессорная, у продвинутых — пружинная и дополненная стабилизирующим механизмом Уатта.

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Дизайн салона тоже зависит от исполнения: у «рабочих лошадок» — старомодные стрелочные приборы, обычная «кочерга» стояночного тормоза и фиксированная центральная консоль, а у «модников» — полностью электронный приборный щиток без козырька, электромеханический «ручник», подвижный 12-дюймовый мультимедийный планшет по центру и куда более изысканная отделка. Оффроудная версия имеет яркие контрастные вставки в салоне, а снаружи отличается от прочих подрезанными бамперами, «зубастыми» шинами, защитным пластиковым обвесом, шноркелем, лебёдкой и прочей приключенческой амуницией.

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На китайском рынке пикапы Dadao появятся уже в апреле, цены пока не объявлены, об экспортных перспективах тоже пока ничего неизвестно.

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