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  • Great Wall везёт в Россию большой пикап Poer King Kong: будет два мотора на выбор

Great Wall везёт в Россию большой пикап Poer King Kong: будет два мотора на выбор

22.03.2023 124 0 0

ООО «Хавейл Мотор Рус» уже этой весной расширит ассортимент предлагаемых в РФ пикапов под маркой GWM (Great Wall Motor): к грузовичкам Wingle 7 и Poer присоединится старший брат Poer King Kong — он будет самым крупным в гамме.

В Китае Poer — это полноценный пикапный суббренд, под которым Great Wall продаёт как недорогие «рабочие лошадки», так и роскошные лайфстайл-пикапы для активного отдыха с мощными моторами и пружинной задней подвеской. Poer King Kong находится где-то посередине этого диапазона — он довольно солидно выглядит, неплохо оснащён и при этом не боится тяжёлой работы. У себя на родине Poer King Kong дебютировал ещё в феврале прошлого года и совсем недавно (в начале марта) обзавёлся версиями с 6-ступенчатым «автоматом» (прежде была только «механика»).

Poer King Kong имеет рамную конструкцию, двухрядную четырёхдверную кабину и рессорную заднюю подвеску, в Китае его можно купить как с задним приводом, так и с полным — типа парт-тайм, с жёстко подключаемым «передком», понижающей передачей в раздаточной коробке и блокировкой заднего дифференциала. Для России заявлены только полноприводные версии. Габаритная длина российской версии — 5641 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1815 мм, колёсная база — 3410 мм (в Китае предлагается также укороченный вариант с двухрядной кабиной, у него колёсная база — 3140 мм, габаритная длина — 5365 мм). Полезная длина кузова российской версии — 1,8 м, грузоподъёмность — 975 кг, в кузов будет установлена дуга безопасности.

Основной двигатель для Poer King Kong — это 2,0-литровый турбодизель GW4D20M, в Китае в зависимости от модификации его максимальная отдача составляет 150 л.с. и 330 Нм либо 163 л.с. и 400 Нм, в России будет «компромиссный» вариант на 150 л.с. и 400 Нм. Альтернатива — 2,0-литровый бензиновый турбомотор GW4C20B на 190 л.с. и 360 Нм. Оба двигателя будут предлагаться в России в паре с 6-ступенчатой МКП.

Интерьер Great Wall Poer King Kong для китайского рынка
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Интерьер Great Wall Poer King Kong для китайского рынка
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Интерьер Great Wall Poer King Kong для китайского рынка
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Салон у Poer King Kong выглядит современно, но незатейливо: электронный щиток приборов — как у машин из 80-х, с фиксированными окошками спидометра и тахометра, то есть сменить графику нельзя, а вот 10-дюймовый мультимедийный экран полноценный, с кучей настроек (в Китае у базовых версий вместо него устанавливается простенькая аудиосистема с узким монохромным дисплеем и физическими кнопками).

В оснащении пикапов для российского рынка будет полноценная бытовая розетка на 220 В, камеры кругового обзора, современные электронные ассистенты водителя, датчики дождя и света, противотуманки с функцией подсветки поворотов и многое другое — в общем, дёшево не будет. Обещаны две комплектации, шесть цветов кузова/кабины на выбор, дополнительная антикоррозийная обработка и «Тёплый пакет», в который войдут обогрев руля, передних сидений, наружных зеркал, заднего стекла и зоны покоя дворников.

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Российская премьера Great Wall Poer King Kong состоится до конца весны, так что все подробности узнаем уже скоро. В Китае самый доступный King Kong с полным приводом и бензиновым мотором стоит всего 102 800 юаней или 1,15 млн рублей в переводе по текущему курсу.

Главная интрига — доедет ли до нас рамный внедорожник Haval H5 нового поколения, сделанный на базе пикапа Great Wall Poer King Kong, официальная премьера этой машины пока не прошла даже в Китае.

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