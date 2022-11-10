Geely запустила в продажу новый пикап Radar RD6 со старой внешностью

На данный момент безрамный электрический грузовик доступен только с одним мотором, зато батарею можно выбрать. Одновременно анонсирован еще один пикап нового суббренда.

Марку Radar китайский холдинг Geely зарегистрировал минувшей весной, ее название, напомним, по задумке маркетологов, расшифровывается как Rational Alone Discovery Accompany Romantic. Под этим брендом будут выпускать электрические и гибридные пикапы, в планах еще есть электрифицированные квадрицикл и SUV. Ну а первенцем стал «зеленый» грузовик RD6: модель раскрыли еще летом, теперь же в Поднебесной дан старт продажам.

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В основе пикапа Radar RD6 лежит «тележка» SEA (Sustainable Experience Architecture), на ней же построены «электрички» другого суббренда Geely – Zeekr. При этом кузов грузовика – производная от дореформенного бензинового кроссовера Geely HaoYue (кросс базируется на другой платформе). Так, у моделей много общих кузовных панелей, от паркетника пикапу еще достались фары и интерьер.



Длина RD6 равна 5260 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3120 мм. Размеры грузовой площадки: 1525/1450/540 мм. Под капотом – дополнительный багажник объемом 70 литров, а в основном грузовом отсеке имеется сразу четыре 220-вольтовые розетки для внешних устройств, ведь первенец Radar – это вовсе не рабочая лошадка, а электрокар для любителей активного образа жизни.



В списке оборудования еще значатся панорамный люк в крыше, проекционный дисплей, виртуальная «приборка», камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.



Пока клиентам предложен только одномоторный Radar RD6: электродвигатель установлен на задней оси, он выдает 272 л.с. и 380 Нм. Объявлено, что с места до 100 км/ч заднеприводный пикап разгоняется за 6,9 секунды. Позже должны появиться полноприводные версии, то есть с двумя электромоторами, они, как заявил производитель, смогут набрать первую «сотню» где-то за 6 секунд. А вот батарею можно выбрать уже сейчас.

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Базовый грузовик имеет аккумулятор емкостью 63 кВт*ч, паспортный запас хода – 400 км, правда, он рассчитан по китайскому – и менее реалистичному – циклу CLTC. У «среднего» исполнения батарея емкостью 86 кВт*ч, дальнобойность – 550 км. Топовый же RD6 оснащен батареей на 100 кВт*ч, такой пикап сможет проехать 632 км.



Цена одномоторного Radar RD6 лежит в диапазоне от 24 500 до 37 000 долларов (со льготами или без – не уточняется).

Грядущая модель Radar

Между тем в видеопрезентации, которую крутили на торжественной церемонии, посвященной началу продаж, была засвечена еще одна новинка Radar – тоже грузовик. Согласно опубликованному ранее плану развития марки, это должна быть некая разновидность RD6: не исключено, что китайцы показали полноприводный вариант. А вот об экспортных планах информации по-прежнему нет.

