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  • Обновлённый Ford Transit для Китая получил передок в стиле пикапа Ranger

Обновлённый Ford Transit для Китая получил передок в стиле пикапа Ranger

28.07.2023 69 0 0

Ford в рамках совместного предприятия с JMC (Jiangling Motors Corporation) расширяет линейку коммерческих автомобилей для Китая: осенью на местный рынок выйдет Transit седьмого по европейской хронологии поколения, но в Китае у него будет более модный, чем у евроатлантического собрата, дизайн и другой салон.

Ранее в этом месяце компания Ford анонсировала очередную дозу обновок для европейского «седьмого» Транзита, который выпускается уже десять лет и в 2018 году пережил плановый рестайлинг. Удивительно, но для Китая фургоны и микроавтобусы седьмого поколения — новинки. Пока здесь производятся и продаются Транзиты четвёртого и шестого поколений, причём они имеют уникальный дизайн — не такой, как у европейских исходников. «Четвёртый» Transit известен в Китае как JMC Teshun, «шестой» — как JMC Fushun и Ford Transit, причём JMC Fushun имеет упрощённый салон и собственный дизайн передка. А ещё в Китае в феврале этого года дебютировал обновлённый местный более лёгкий фургон Ford Transit Custom на базе одноимённой европейской модели прошлого поколения, и у него тоже теперь собственный дизайн экстерьера и интерьера. Вся эта невиданная за пределами Китая кавалькада продаётся через китайский потребительский сайт Ford, эмблемы JMC на части моделей никого не смущают.

Сегодня китайский журнал Autohome опубликовал фотографии с презентации «седьмого» Транзита для Китая и утверждает, что уже ближайшей осенью он поступит в продажу. Как видно, спереди китайская версия модели сильно отличается от глобальной, то есть это, по сути, альтернативный и более свежий рестайлинг. Дизайн фар позаимствован у актуального среднеразмерного пикапа Ford Ranger, у некоторых версий есть даже характерная пластиковая поперечина между фарами (хорошо видна на заглавной фотографии), а вообще для китайского Транзита разработаны несколько вариантов оформления передка: у богатых пассажирский версий — большой хромированный «гриль», у электрической версии вместо решётки между фарами — глухая панель в цвет кузова, «рабочие лошадки» имеют простенькую пластиковую сетку. Дизайн задних фонарей у нового китайского Транзита тоже свой, но вся основная «кузовщина» — такая же, как у глобальной версии.

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С места водителя «седьмой» китайский Ford Transit повторяет вышеупомянутый обновлённый китайский Ford Transit Custom: передняя панель увенчана двухэкранным табло (каждый экран имеет диагональ 12,3 дюйма), мест для мелочей в китайской передней панели не меньше, чем у заграничной. Дизайн пассажирской части салона зависит о модификации: есть простенькие цельные диваны, есть типично автобусные кресла с интегральными подголовниками и есть дорогие, более удобные и просторные кресла с отдельными подголовниками для бизнес-шаттлов.

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О технике информации пока немного: коллеги из Autohome сообщают, что китайский «седьмой» Transit будет оснащаться дизельными двигателями с рабочим объёмом 2,0 и 2,3 л в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» (у европейского Транзита такой появится только в следующем году). В виде опций будут предлагаться новейшие электронные ассистенты водителя (вплоть до автопилота второго уровня) и задняя регулируемая пневмоподвеска.

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Электрическая версия тоже будет не такой, как в США и Европе: для китайского Транзита заявлена более ёмкая батарея на 100 кВт·ч (у глобальной версии — 68 кВт·ч), запас хода на одной зарядке составит около 320 км. О ценах пока ничего неизвестно.

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