Рестайлинг ×
  • Старый Ford Transit Custom пережил рестайлинг в Китае: модный салон и новая АКП

Старый Ford Transit Custom пережил рестайлинг в Китае: модный салон и новая АКП

15.02.2023 173 0 0

Китайский модельный ряд Ford становится всё более обособленным от условно глобального: представлено модернизированное коммерческое семейство Transit Custom местной сборки, продажи начнутся в ближайшие месяцы.

Лёгкие коммерческие автомобили для Китая компания Ford выпускает совместно с Jiangling Motors Corporation (JMC): в строю по-прежнему не самые свежие модели, причём они производятся одновременно под марками Ford и JMC. Чистокровные Форды дороже и престижнее, чем клоны от JMC, но и у последних есть своя эволюция: Транзиты прошлого и позапрошлого поколений имеют по маркой JMC уникальный дизайн.

Младшее семейство «однотонников» Transit Custom доступно в Китае пока только под маркой Ford. В Европе в прошлом году дебютировали Transit Custom и родственный минивэн Tourneo Custom нового поколения, эти машины будут предлагаться в том числе с полностью электрической силовой установкой, а для Китае модернизирован прежний Transit Custom, который известен в Европе с 2012 года, в Китае — с 2017 года.

Китайский Transit Custom получил передок, оформленный в стиле современных моделей Ford: широкая восьмиугольная радиаторная решётка, агрессивный бампер и светодиодные фары с грозным прищуром. На корме обновилась только светодиодная начинка фонарей. По сути, вся основная кузовная штамповка прежняя, что позволило свести к минимуму затраты на модернизацию экстерьера, а вот на интерьер разработчики, судя по всему, потратились прилично, он у китайского Transit Custom полностью новый.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Прежняя пухлая передняя панель, изначально не рассчитанная на установку больших «телевизоров», уступила место новой, более лаконичной и дорогой на вид. Приборы и мультимедийный экран объединены в единое табло, причём в дорогих версиях приборный экран полностью виртуальный — получается два дисплея по 12,3 дюйма каждый. Мультимедийная начинка с операционной системой JMC Dolphin вместо фордовской SYNC заточена под китайский рынок и местные онлайн-сервисы. В топовом оснащении заявлены 13 электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот второго уровня.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Transit Custom будет по-прежнему предлагаться в Китае с двумя вариантами колёсной базы (2933 мм либо 3300 мм) и с высокой либо низкой крышей. Пассажирская версия Business Tourer может вместить до 9 человек, включая водителя. Двигателей на выбора два: бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost (202 л.с., 300 Нм) будет предлагаться в паре с 5-ступенчатой «механикой» либо 9-ступенчатым «автоматом» (до рестайлинга «автомат» был 6-ступенчатый), 2,0-литровый турбодизель Duratorq (121 л.с., 305 Нм) доступен только в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод только передний.

Вслед за Transit Custom в Китае наверняка обновится и местный минивэн Tourneo Custom, у которого менее кучная компоновка салона с более удобными креслами и премиальной отделкой.

микроавтобус фургон Китай коммерческий транспорт новинки рестайлинг Ford Ford Transit

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Двигатели Вопросов хватает без турбин, ТНВД и алюсила: изучаем проблемы моторов Hyundai Theta 2,0 и 2,4 Надежность моторов в нынешние времена актуальна как никогда. Большинство автомобилистов считает атмосферники объемом 1,5-2,5 литра с обычным распределенным впрыском и чугунными гильзами самы... 236 0 1 15.02.2023
Статьи / Путешествия Как правильно провести выходные или Князь Владимир. Зимний Поход Ура! Состоялось! В России не так много зимних гонок на дистанцию в десятки километров: бороться с погодой – дело неблагодарное, вычистить хорошую широкую обгонную трассу, которую нужно еще и... 224 0 4 14.02.2023
Статьи / Популярные вопросы Вам мешает машина на тротуаре: что делать и как наказать нарушителя Парковка на тротуарах – до сих пор бич многих районов, а то и целых городов. Бывает, впрочем, и хуже: вы идете по тротуару, а на вас едет автомобиль. Звучит как абсурд, но тоже встречается –... 749 1 1 13.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11597 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10068 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 9500 4 3 08.11.2022
Change privacy settings