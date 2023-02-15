Старый Ford Transit Custom пережил рестайлинг в Китае: модный салон и новая АКП

Лёгкие коммерческие автомобили для Китая компания Ford выпускает совместно с Jiangling Motors Corporation (JMC): в строю по-прежнему не самые свежие модели, причём они производятся одновременно под марками Ford и JMC. Чистокровные Форды дороже и престижнее, чем клоны от JMC, но и у последних есть своя эволюция: Транзиты прошлого и позапрошлого поколений имеют по маркой JMC уникальный дизайн.

Младшее семейство «однотонников» Transit Custom доступно в Китае пока только под маркой Ford. В Европе в прошлом году дебютировали Transit Custom и родственный минивэн Tourneo Custom нового поколения, эти машины будут предлагаться в том числе с полностью электрической силовой установкой, а для Китае модернизирован прежний Transit Custom, который известен в Европе с 2012 года, в Китае — с 2017 года.



Китайский Transit Custom получил передок, оформленный в стиле современных моделей Ford: широкая восьмиугольная радиаторная решётка, агрессивный бампер и светодиодные фары с грозным прищуром. На корме обновилась только светодиодная начинка фонарей. По сути, вся основная кузовная штамповка прежняя, что позволило свести к минимуму затраты на модернизацию экстерьера, а вот на интерьер разработчики, судя по всему, потратились прилично, он у китайского Transit Custom полностью новый.

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Прежняя пухлая передняя панель, изначально не рассчитанная на установку больших «телевизоров», уступила место новой, более лаконичной и дорогой на вид. Приборы и мультимедийный экран объединены в единое табло, причём в дорогих версиях приборный экран полностью виртуальный — получается два дисплея по 12,3 дюйма каждый. Мультимедийная начинка с операционной системой JMC Dolphin вместо фордовской SYNC заточена под китайский рынок и местные онлайн-сервисы. В топовом оснащении заявлены 13 электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот второго уровня.



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Transit Custom будет по-прежнему предлагаться в Китае с двумя вариантами колёсной базы (2933 мм либо 3300 мм) и с высокой либо низкой крышей. Пассажирская версия Business Tourer может вместить до 9 человек, включая водителя. Двигателей на выбора два: бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost (202 л.с., 300 Нм) будет предлагаться в паре с 5-ступенчатой «механикой» либо 9-ступенчатым «автоматом» (до рестайлинга «автомат» был 6-ступенчатый), 2,0-литровый турбодизель Duratorq (121 л.с., 305 Нм) доступен только в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод только передний.

Вслед за Transit Custom в Китае наверняка обновится и местный минивэн Tourneo Custom, у которого менее кучная компоновка салона с более удобными креслами и премиальной отделкой.

