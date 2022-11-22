Новый Ford Tourneo Custom: независимая задняя подвеска, люксовые опции и полный привод

Компания Ford рассекретила пассажирскую версию фургона Transit Custom нового поколения, которая носит имя Tourneo Custom. Вэн предложат с двумя вариантами колёсной базы, а силовая установка может быть дизельной, гибридной (бензоэлектрической) либо полностью электрической.

В широкой гамме однотонных коммерческих автомобилей Ford нового поколения первым в сентябре премьеру справил электрический фургон E-Transit Custom, затем компания рассекретила «углеводородные» версии фургона, а сегодня дебютировал вэн Tourneo Custom с полной гаммой силовых установок. В линейке Ford есть также «каблучок» Tourneo Connect, но это уже отдельная модель, являющаяся клоном VW Caddy пятого поколения.

Чисто бензиновых версий у Tourneo Custom нет, но есть plug-in гибридная силовая установка на базе работающего по циклу Аткинсона 2,5-литрового бензинового «атмосферника». Мощность гибридной версии компания пока не раскрыла, зато сообщила, что полностью заряженная батарея ёмкостью 11,8 кВт·ч позволит проехать на электротяге более 50 км по циклу WLTP, то есть в коротких поездках ДВС можно вообще не включать. Ведущие колёса у гибридной версии передние.

На чисто электрическом вэне E-Tourneo Custom единственный электромотор расположен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная мощность составляет 160 кВт (217 л.с.). Батарея ёмкостью 74 кВт·ч позволяет проехать до 370 км на одной зарядке.

Дизельные версии с мотором EcoBlue (его рабочий объём компания не называет, но мы думаем, что 2,0 л) — передне- либо полноприводные. Мощность двигателя — 136, 150 либо 170 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый «автомат». Полный привод с муфтой отбора на заднюю ось доступен для версий мощностью 136 и 170 л.с. в сочетании с «автоматом». С «механикой» полный привод почему-то не стыкуется, зато владельцам дизельных вэнов с МКП и двигателями мощностью 136 и 150 л.с. Ford предлагает самоблокирующийся дифференциал, улучшающий тяговые возможности на скользких дорогах и бездорожье.



Все версии Tourneo Custom, независимо от типа силового агрегата, имеют независимую заднюю подвеску, которая обеспечивает вэну легковую управляемость и хорошую плавность хода. В прошлом поколении подвеска была зависимой.

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Салон с места водителя — такой же, как у фургонов Transit Custom, переднее пассажирское сиденье может быть одно- либо двухместным, максимальная общая вместимость Tourneo Custom — девять человек. Оквадраченный руль на парковке можно завалить вперёд, накрыть поддоном и использовать в качестве столика для еды или работы. В передней панели очень много ниш для мелочей, вместо традиционных фронтальных подушек Ford сделал для передних седоков одну большую завесу, вмонтированную в потолок. Роль селектора ездовых режимов у двухпедальных версий выполняет правый подрулевой рычажок. Щиток приборов полностью виртуальный. 13-дюймовый мультимедийный сенсорный экран слегка развёрнут к водителю.



Сиденья в пассажирской части салона установлены на рельсах, их можно двигать взад-вперёд и компоновать пространство, исходя из текущих потребностей. Во втором ряду установлены три раздельных кресла, в третьем — диван формата 2+1. Кресла второго ряда можно разворачивать на 180 градусов для организации переговорной на колёсах. Топовая комплектация Titanium X «на полном фарше» может похвастать панорамной стеклянной крышей, трёхзонным климат-контролем, аудиосистемой Bang & Olufsen с 14 громкоговорителями и сабвуфером, матричными фарами и 19-дюймовыми литыми колёсами. Внешнее оформление вэна, кроме того, может быть спортивным или кроссоверным.



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Производство всех версий Ford Tourneo Custom, как и всех версий фургона Transit Custom, будет налажено на на турецком заводе Ford Otosan. «Углеводородные» вэны выйдут на европейский рынок в середине следующего года, электрический E-Transit Custom придётся ждать до 2024 года.

