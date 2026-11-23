На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии прототипов нового баварского кабриолета, благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть основные особенности его внешнего вида.

Модель М4 была впервые представлена в 2014 году, придя на смену купе и кабриолетам с индексом М3. Сегодня на конвейере второе поколение спорткара, премьера которого состоялась осенью 2020 года, а в начале 2024 года семейство двухдверок получило плановый рестайлинг.

Нынешний кабриолет BMW M4 после рестайлинга 1 / 3 Нынешний кабриолет BMW M4 после рестайлинга 2 / 3 Нынешний кабриолет BMW M4 после рестайлинга 3 / 3

Теперь же баварцы готовят полностью новую модель, свидетельством чему являются фотографии тестовых образцов с оригинальным кузовом. Дизайн будет выполнен в актуальном стиле Neue Klasse, а передняя часть получит уже знакомое по новым седанам i3 и 3 Series оформление фар и объединённые с ними «ноздри» решётки радиатора (точнее, их имитацию). Ходовые огни при этом наверняка будут светиться жёлтым светом, как на прототипах седана M3 Electric. В стиле последнего же сделан передний бампер с четырьмя квадратными элементами светотехники по краям, а также декоративная вставка в центре капота. У кабриолета дверные ручки клавишного типа, как на китайских версиях новых моделей BMW, и относительно длинный передний свес при смещённой вглубь базы передней оси, что намекает на электрическую силовую установку. Наиболее оригинальной для актуального стиля компании выглядит задняя часть, которая больше похожа на нынешнее поколение 4 серии: ниша номерного знака расположена на крышке багажника в привычном месте, а фонари сделаны заметно более короткими, хотя при этом они наверняка будут выполнены в той же стилистике, как у новых седанов. Задний бампер получит созвучные передней части четыре элемента светотехники и пару широких декоративных контрастных элементов с имитацией диффузора. Кроме того, автомобиль изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового кабриолета BMW M4

В техническом плане новый кабриолет наверняка будет аналогичным грядущему электрическому седану M3 Electric, который располагает четырьмя электромоторами (по два на каждую ось) совокупной мощностью порядка 850 л.с. и 1200 Нм крутящего момента. Для сравнения, нынешний бензиновый кабриолет BMW M4 оснащается 6-цилиндровым 3,0-литровым битурбированным мотором мощностью 510 л.с. (650 Нм) в версии Competition.

Рендер нового кабриолета BMW M4

Премьера нового кабриолета может состояться в следующем году. Между тем, BMW готовит существенно переработанную внешне рестайлинговую М5.