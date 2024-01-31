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  • BMW обновила купе и кабриолеты 4 series и M4: новая оптика и модернизированная техника

BMW обновила купе и кабриолеты 4 series и M4: новая оптика и модернизированная техника

31.01.2024 72 0 0

Обычные «четвёрки» получили мягкогибридные силовые установки, а у полноприводных «заряженных» вариантов отдача мотора повысилась на 20 л.с.

Баварская марка презентовала BMW 4 series в 2013 году: тогда компания решила выделить двухдверные модификации «трёшки» в отдельное семейство. Автомобили четвёртой серии второго поколения дебютировали в 2020 году. Напомним, у купе и кабриолета есть и «горячие» версии M4, разработкой которых занимается подразделение BMW M. Теперь все двухдверки пережили обновление.

На фото: обновлённые BMW 4 series Coupe и 4 series Convertible

В ходе обновления купе и кабриолет BMW 4 series получили подкорректированную внешность, речь, в частности, идёт об иной оптике. Так, фарам оставили практически прежнюю форму, но изменили световой рисунок: теперь ходовые огни выполнены в форме чётких больших штрихов, а не тонких полукружий. Ещё в качестве опции посвежевшим моделям доступны задние фонари Laserlight с трёхмерной графикой.

На фото: обновлённое купе BMW 4 series
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На фото: обновлённое купе BMW 4 series
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На фото: обновлённое купе BMW 4 series
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Ещё баварские разработчики снабдили BMW 4 series 19-дюймовыми колёсными дисками нового оригинального дизайна. Кроме того, двухдверки получили пересмотренную цветовую палитру, которая теперь включает в себя Cape York Green metallic и Vegas Red metallic. Помимо этого, исполнения 430i получили иные матовые вставки, а также изменённый рисунок сетки, который получила большая решётка радиатора в виде фирменных «ноздрей». Отметим, у варианта M440i новый глянцевый чёрный гриль с шильдиком M. Для «заряженных» M4 предусмотрены ещё кованые «катки» серебристого цвета.

На фото: салон обновлённого купе BMW 4 series
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На фото: салон обновлённого купе BMW 4 series
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На фото: салон обновлённого купе BMW 4 series
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Салон купе и кабриолета тоже получил свою порцию обновок. Так, двухдверки обзавелись новым рулём с подрулевыми переключателями. У него усечённое колесо, изменённые спицы и имеется красная отметка на положении «12 часов». В качестве опции предлагается отделка руля алькантарой. Моделям оставили спортивные кресла, подправили оформление дефлекторов вентиляции. Ещё модели имеют систему iDrive 8.5 и уже знакомый изогнутый дисплей на передней панели. Он включает в себя виртуальную приборку диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрин мультимедиа на 14,9 дюйма.

На фото: обновлённый кабриолет BMW 4 series
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На фото: обновлённый кабриолет BMW 4 series
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На фото: обновлённый кабриолет BMW 4 series
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В гамму посвежевшей BMW 4 серии входят 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбомоторы, работающие в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» в составе мягкогибридной силовой установки. Линейка включает в себя два четырёхцилиндровых бензиновых двигателя мощностью 184 и 245 л.с., а также 190-сильный четырехцилиндровый дизель. Привод – задний или полный. Ещё у BMW 430d xDrive под капотом расположен шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 286 л.с.

На фото: салон обновлённого кабриолета BMW 4 series
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На фото: салон обновлённого кабриолета BMW 4 series
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Купе и кабриолет BMW M440i оснащаются 3,0-литровым шестицилиндровым рядным бензиновым двигателем, который выдаёт 374 л.с. (500 Нм). В свою очередь исполнения BMW M440d имеют шестицилиндровый 340-сильный дизель такого же объёма (700 Нм). Все варианты идут в комплекте с восьмиступенчатой спортивной коробкой передач Steptronic.

На фото: обновлённые BMW M4 Coupe и M4 Convertible

«Заряженные» купе и кабриолет в топовых версиях Competition M xDrive получили фосированный на 20 л.с. мотор. Теперь рядный шестицилиндровый двигатель с технологией M TwinPower Turbo выдаёт 530 л.с. У стартовых версий М4 с шестискоростной механикой отдача составляет прежние 480 л.с., у заднеприводных исполнений BMW M4 Competition с 8АКП – 510 л.с.

На фото: обновлённое купе BMW M4
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На фото: обновлённое купе BMW M4
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На разгон с места до «сотни» обновлённому BMW M4 Competition Coupe с M xDrive требуется 3,5 секунды, а аналогичному варианту с открытым верхом – 3,7 секунды. Максимальная скорость у всех «заряженных» автомобилей ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. За доплату можно повысить «отсечку» до 290 км/ч.

На фото: обновлённый кабриолет BMW M4
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На фото: обновлённый кабриолет BMW M4
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Посвежевшие модели по-прежнему будут выпускаться на заводе BMW в Дингольфинге (Германия), в продажу на европейском рынке они поступят в марте 2024 года. Ожидается, что новинки окажутся дороже по сравнению с актуальными версиями купе и кабриолетов.

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