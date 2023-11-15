Обновлённый спорткар BMW M4 может получить форсированный шестицилиндровый мотор

Компания BMW представила 4 series в 2013 году: тогда двухдверные модификации «трёшки» было решено выделить в отдельное семейство. Актуальное второе поколение модели дебютировало в 2020 году. Напомним, четвёртая серия выпускается в виде двухдверных купе и кабриолета, а также пятидверного лифтбека с прибавкой Gran Coupe. Ещё у модели есть топовая версия M4, разработкой которой занимается подразделение BMW M, отметившее 50-летие в прошлом году.

Рендер обновлённого купе BMW M4

Сейчас баварская компания занимается разработкой рестайлинговой версии BMW M4. Ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как будет выглядеть обновлённое «заряженное» купе: судя по рендерам, модели могут оставить огромные «ноздри» фирменной решётки радиатора, несмотря на то, что с этим решением смирились далеко не все поклонники спорткара.



Ранее в Сети появлялись шпионские снимки замаскированного прототипа посвежевшего купе в ходе дорожных тестов. Судя по этим фотографиям, модель в целом в ходе обновления получит минимум визуальных изменений. Вероятно, спорткар получит иную головную оптику и новые задние фонари, при этом оформление обоих бамперов останется прежним.



При этом изменения ожидаются под капотом, соответствующая информация со ссылкой на «утекшие» внутренние документы BMW была опубликована на форуме Bimmer Post. Ожидается, что рядный шестицилиндровый двигатель S58 у рестайлингового топового полноприводного купе M4 Competition сможет выдавать на 20 л.с. больше, чем актуальная версия. Судя по документам, заднеприводная версия эту прибавку не получит.

На фото: актуальное купе BMW M4 Competition M xDrive

Отметим, сейчас самое мощное исполнение BMW М4 оснащается 3,0-литровым двигателем, его отдача составляет 510 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Вероятно, у обновлённой версии мощность повысится до 530 л.с. У актуального спорткара двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic. На первую «сотню» ему купе требуется 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч (с пакетом M Driver's – 290 км/ч).



Вероятно, характеристики двигателя базовой версии BMW M4 останутся прежними. Напомним, у такого автомобиля под капотом находится та же рядная битурбошестёрка, но её отдача скромнее – 480 л.с. и 550 Нм крутящего момента. В комплект этому мотору предлагается шестискоростная механика, а на разгон с места до «сотни» такой двухдверке требуется 4,2 секунды.



На фото: салон BMW M4 Competition M xDrive

По предварительной информации, обновлённое «заряженное» купе будет представлено в первые месяцы 2024-го, а серийное производство посвежевшего BMW M4 для европейского и американского рынков будет налажено в марте того же года.



Напомним, минувшим летом стало известно о том, что следующие BMW M3 и M4 могут оказаться полностью «зелёными»: ожидается, что презентация баварских моделей нового поколения пройдёт в 2027-2028 годах.