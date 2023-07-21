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Следующие BMW M3 и M4 могут оказаться полностью «зелёными»

21.07.2023 61 0 0

Ожидается, что «заряженные» новинки баварской марки будут представлены либо в 2027-м, либо в 2028 году.

Разработкой «заряженных» седана и универсала BMW M3, а также купе M4 занимается подразделение BMW M, его история началась ещё в 1972 году. Напомним, в прошлом году, в честь празднования 50-летия, были представлены специальные версии «горячих» четырёх- и двухдверки (лимитированная серия получила название M 50 Jahre Edition). Напомним, модели созданы на базе штатных 3 series и 4 series соответственно, «эмки» актуального поколения были представлены осенью 2020 года.

На фото: актуальный седан BMW M3

У нынешних BMW M3 и M4 под капотом располагается 3,0-литровая битурбошестёрка мощностью либо 480, либо 510 л.с. Максимальный крутящий момент равен 550 и 650 Нм соответственно. В пару «младшему» двигателю предлагается шестискоростная механическая коробка передач, а «старшему» – восьмиступенчатый автомат. Привод – задний или полный.

Сейчас в подразделении BMW M уже думают о следующем поколении M3 и M4: ожидается, что новые «эмки» дебютируют либо в 2027-м, либо в 2028 году. По словам главы BMW M Фрэнка ван Меела, которого цитирует австралийское издание Drive, автомобили следующей генерации могут или остаться с бензиновыми ДВС, или же получат полностью электрическую «начинку».

Он пояснил, что производитель будет стремиться к тому, чтобы будущие BMW M3 и M4 стали полностью «зелёными», однако в подразделении действительно решатся на этот шаг, только в том случае, если показатели таких машин окажутся заметно лучше по сравнению с предыдущим поколением. Фрэнк ван Меел уточнил, что такие «заряженные» электрокары должны будут достичь «целевых показателей производительности».

На фото: актуальное купе BMW M4

Ещё глава подразделения BMW M отметил, что у «эмок» точно не будет нескольких типов «начинки». То есть, если в компании всё же решат остановиться на двигателях внутреннего сгорания, альтернативных батарейных версий у следующих M3 и M4 не будет (и наоборот).

Стоит отметить, что в актуальной глобальной линейке баварского бренда есть лифтбек BMW i4. Его топовая версия – i4 M50 – оснащается двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача этой системы составляет 544 л.с., а максимальный крутящий момент – 795 Нм. Первую «сотню» пятидверка набирает за 3,9 секунды. Паспортный запас хода без подзарядки у полноприводного i4 равен 510 км (при батарее ёмкостью 83,9 кВт*ч).

Напомним, в июне прошлого года был представлен первый в истории заводской BMW M3 Touring. Дебют этого универсала приурочили к 50-летнему юбилею подразделения BMW M, новинку привезли на Фестиваль скорости в Гудвуде. У BMW M3 Touring нет заднеприводных версий, он предлагается только с полным приводом и 510-сильным двигателем.

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