Баварская компания готовит рестайлинг для четвёртого семейства, и тестовые образцы уже несколько раз попались в объектив фотошпионов. Пользуясь получившимися фотографиями, мы представили внешность обновлённых моделей, а также топовой версии – купе М4.

Четвёртая серия впервые была представлена в 2013 году, когда двухдверные версии «трёшки» решили выделить в отдельное семейство. Сейчас производится уже второе поколение модели, премьера которого состоялась в начале лета 2020 года. Помимо двухдверного купе «четвёрка» предлагается в виде кабриолета и 5-дверного лифтбека Gran Coupe. На вершине гаммы располагается спорткар M4, который впервые продемонстрировали осенью 2020-го. Все эти модели вызвали неоднозначную реакцию из-за своей необычной внешности, многие не смирились с огромными «ноздрями» решётки до сих пор. Изменит ли рестайлинг эту ситуацию?

Рендер обновлённой М4

Пока в Сети есть фотографии только обычных купе и кабриолета 4 серии, на которых видно, что автомобили сохранят дизайн бамперов и решётки радиатора. Единственным видимым отличием пока является лишь оптика: спереди появятся новые фары с вертикальными светодиодными элементами габаритных огней. Задние фонари также выглядят новыми, их графика пока не так хорошо видна, проглядываются лишь более строгие горизонтальные элементы взамен изогнутой линии габаритных огней нынешней «четвёрки». Фотографий тестовых образцов рестайлинговой М4 пока не было, однако можем предположить, что ей рестайлинг также принесёт новую оптику, а бампера и остальные элементы кузова могут остаться нетронутыми.

Рендер обновлённой М4

Салон наверняка обновится за счёт двухэкранного «табло» новой мультимедийной системы, которое ранее уже получил первый в истории серийный универсал BMW M3 Touring. Существенных изменений в технической части не ожидается. Нынешняя 4 серия оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов мощностью от 184 л.с. (420i) до 374 л.с. (M440i). Спорткар М4 же комплектуется 3-литровым рядным 6-цилиндровым мотором, выдающим 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

Рендеры обновлённых купе и Gran Coupe 4 серии 1 / 4 Рендеры обновлённых купе и Gran Coupe 4 серии 2 / 4 Рендеры обновлённых купе и Gran Coupe 4 серии 3 / 4 Рендеры обновлённых купе и Gran Coupe 4 серии 4 / 4

Премьера обновлённого четвёртого семейства может состояться в течение этого года.

Сегодня в России минимальный официальный ценник на купе 4 серии составляет 4 450 000 рублей (420i, 184 л.с.). Топовая версия M4 Competition оценивается минимум в 9 000 000 рублей в версии с задним приводом, доплата за полный привод xDrive составляет 200 000 руб.

Нынешняя BMW M4 1 / 3 Нынешняя BMW M4 2 / 3 Нынешняя BMW M4 3 / 3

Напомним, в прошлом месяце состоялась официальная премьера обновлённых кроссоверов Х5 и Х6, а также их М-версий.