Ford рассекретил новый Transit Custom с дизельным мотором и гибридной установкой

Американский производитель представил все версии новинки на выставке коммерческого транспорта, которая проходит в Ганновере (Германия). Производство LCV наладят на мощностях турецкого завода компании.

Вэн Ford Transit Custom появился в 2012 году (у пассажирской версии своё название – Tourneo Custom), модель пережила рестайлинг в 2017-ом. Сейчас компания постепенно рассекречивает новый коммерческий автомобиль: в начале текущего месяца были объявлены характеристики полностью электрической версии вэна E-Transit Custom, а теперь стали известны подробности о фургоне нового поколения с ДВС: речь идёт как о дизельных версиях, так и о подключаемом гибриде.



На фото: новый Ford Transit Custom

По внешности Ford Transit Custom мало чем отличается от «зелёного» исполнения с приставкой «E». Одно из наиболее очевидных отличий – решётка радиатора: если у электроверсии это заглушка с рисунком, то у вариантов с двигателем внутреннего сгорания переднюю часть украшает «гриль» из некрашеного пластика с прорезями, которые нужны для охлаждения двигателя. Кроме того, у таких вариантов имеются боковые воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.



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Судя по групповому снимку, базовую версию вэна снабдили бамперами из неокрашенного пластика. Кроме того, можно отметить, что у исполнения Trail имеются алюминиевые накладки, обвес по периметру кузова, иной рисунок решётки радиатора и яркие акценты, а у варианта PHEV (как и у электрического вэна) спереди есть порт для зарядки тяговой батареи.



В салоне Transit Custom можно увидеть рулевое колесо со «срезанной» нижней частью (при необходимости его можно превратить в столик), виртуальную «приборку», а в центре передней панели расположен большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы SYNC4 (диагональ равна 13 дюймам). Переднее пассажирское кресло рассчитано на двоих седоков. Модель получила комплекс электронных водительских помощников, а также функцию обновления программного обеспечения «по воздуху».



На фото: салон нового Ford Transit Custom 1 / 2 На фото: салон нового Ford Transit Custom 2 / 2

Как Kolesa.ru отмечал ранее, автомобиль разделит платформу со следующим Volkswagen Transporter. Фургон предложат с двумя вариантами колёсной базы (то есть с парой вариантов габаритной длины), а также с двумя вариантами крыши – либо стандартной, либо высокой. Объём грузового отсека в зависимости от модификации варьируется в диапазоне от 5,8 до 9,0 кубометров, максимальная масса буксируемого прицепа (для полноприводной версии составляет 2500 кг.



На фото: новый Ford Transit Custom PHEV

Ford Transit Custom оснащается дизельным двигателем EcoBlue нового поколения разной мощности: 110, 136, 150 и 170 л.с. В пару предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо новый восьмиступенчатый «автомат». Подключаемый гибрид снабдили силовой установкой, как у Ford Kuga / Escape PHEV. В её основе лежит бензиновый мотор объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электродвигателем. Совокупную отдачу в компании пока не раскрыли. В состав системы входит также батарея полезной ёмкостью 11,8 кВт*ч, запас хода чисто на электротяге у этого гибридного вэна равен 57 км.



На фото: Ford Transit Custom (в исполнении Trail) 1 / 4 На фото: Ford Transit Custom (в исполнении Trail) 2 / 4 На фото: Ford Transit Custom (в исполнении Trail) 3 / 4 На фото: Ford Transit Custom (в исполнении Trail) 4 / 4

Напомним, E-Transit Custom имеет один электромотор, расположенный на задней оси, мощность равна либо 136, либо 217 л.с., а максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 415 Нм. Ёмкость вмонтированной в пол кузова тяговой батареи – 74 кВт*ч, а максимальная дальнобойность без подзарядки составляет – 380 км (расчёт вели по циклу WLTP).



На фото: Ford E-Transit Custom 1 / 2 На фото: Ford E-Transit Custom 2 / 2

Производство всех версий LCV наладят на мощностях турецкого завода Ford Otosan. Дизельные модели выйдут на европейский рынок в середине следующего года, а подзаряжаемый гибрид и полностью электрическая версия появятся позже в 2023-ем.

