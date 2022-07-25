Представлен JMC Fushun: китайский клон прошлого Ford Transit для бедных

История существующей с 1993 года Jiangling Motors Corporation тесно связана с компанией Ford, которая является одним из акционеров JMC и выпускает на совместном предприятии с JMC несколько моделей, причём если изначально сотрудничество затевалось ради лёгких коммерческих автомобилей, а именно локализованных Транзитов, то теперь основной фронт сотрудничества составляют кроссоверы и рамный внедорожник Everest. В прошлом году под легковушки было создано отдельное СП Jiangling Ford Automobile Technology, в котором 51% принадлежит JMC, а 49% — Ford, но при этом JMC продолжает по договорённости с Ford использовать наследие Транзитов, то есть продаёт устаревшие версии этих фургончиков под своей маркой.

JMC Fushun

В 2017 году JMC выпустила на рынок перелицованный Transit позапрошлого поколения, то есть, по сути, тот самый, что был разработан в середине 80-х и вдохновлял инженеров ГАЗа на разработку первых ГАЗелей; в Китае этот допотопный Transit теперь известен как JMC Teshun. Представленный сегодня JMC Fushun — более свежая модель на базе Transit прошлого поколения, причём такой Transit до сих пор живёт и здравствует в Китае, где по завершении глобальной карьеры пережил два рестайлинга, последний был в 2020-м, наиболее свежий вариант известен в Поднебесной как Transit Pro.



JMC Fushun

От исходного Транзита свежеиспечённый JMC Fushun отличается куда более свежим и лаконичным оформлением передка, более скромной отделкой салона и более скромной комплектацией. Так, в базе у «китайца» есть всего одна подушка безопасности, ABS, кондиционер, простенькая радиола без Bluetooth и обычные галогенные фары, а ESP (есть в базе у Транзита), светодиодная «оптика», литые колёса и современная мультимедийная система не предлагаются даже за доплату.



JMC Fushun

JMC Fushun будет предлагаться только в заднеприводной модификации с 2,0-литровым турбодизелем JX4D20A6H (145 л.с., 355 Нм) и 6-ступенчатой «механикой». Предусмотрены три варианта колёсной базы (2933 мм, 3360 мм, 3750 мм), три варианта длины (4950 мм, 5495 мм, 5998 мм) и три варианта высоты (2160 мм, 2498 мм, 2620 мм). В салоне может быть до шести мест, то есть полноценного микроавтобуса не предлагается. В общем, всё сделано для того, чтобы JMC Fushun и Ford Transit Pro не конкурировали друг с другом.



JMC Fushun

Цены на JMC Fushun пока не объявлены, но ясно, что Fushun будет стоить дороже, чем совсем уж древний JMC Teshun (от 102 400 юаней или 880 тысяч рублей в переводе по текущему курсу), и дешевле, чем Ford Transit Pro (от 163 800 юаней или 1,4 млн рублей).



Китайский Ford Transit Pro 1 / 4 Китайский Ford Transit Pro 2 / 4 Китайский Ford Transit Pro 3 / 4 Китайский Ford Transit Pro 4 / 4

Напомним, что до начала известных геополитический событий в феврале совестное предприятие Sollers Ford в Елабуге собирало куда более свежие Транзиты актуального поколения, хотя и дорестайлинговые. В условиях санкций возобновить выпуск этих машин невозможно и на смену Транзиту, скорее всего, придёт какая-нибудь китайская модель.

