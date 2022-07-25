Новинки ×
  • Представлен JMC Fushun: китайский клон прошлого Ford Transit для бедных

Представлен JMC Fushun: китайский клон прошлого Ford Transit для бедных

25.07.2022 587 0 2

Китайская Jiangling Motors Corporation (JMC) расшила линейку лёгких коммерческих автомобилей очередной производной от Ford Transit прошлого поколения, от исходника клон отличается новым дизайном передка и упрощённым салоном.

 

История существующей с 1993 года Jiangling Motors Corporation тесно связана с компанией Ford, которая является одним из акционеров JMC и выпускает на совместном предприятии с JMC несколько моделей, причём если изначально сотрудничество затевалось ради лёгких коммерческих автомобилей, а именно локализованных Транзитов, то теперь основной фронт сотрудничества составляют кроссоверы и рамный внедорожник Everest. В прошлом году под легковушки было создано отдельное СП Jiangling Ford Automobile Technology, в котором 51% принадлежит JMC, а 49% — Ford, но при этом JMC продолжает по договорённости с Ford использовать наследие Транзитов, то есть продаёт устаревшие версии этих фургончиков под своей маркой.

JMC Fushun

В 2017 году JMC выпустила на рынок перелицованный Transit позапрошлого поколения, то есть, по сути, тот самый, что был разработан в середине 80-х и вдохновлял инженеров ГАЗа на разработку первых ГАЗелей; в Китае этот допотопный Transit теперь известен как JMC Teshun. Представленный сегодня JMC Fushun — более свежая модель на базе Transit прошлого поколения, причём такой Transit до сих пор живёт и здравствует в Китае, где по завершении глобальной карьеры пережил два рестайлинга, последний был в 2020-м, наиболее свежий вариант известен в Поднебесной как Transit Pro.

JMC Fushun

От исходного Транзита свежеиспечённый JMC Fushun отличается куда более свежим и лаконичным оформлением передка, более скромной отделкой салона и более скромной комплектацией. Так, в базе у «китайца» есть всего одна подушка безопасности, ABS, кондиционер, простенькая радиола без Bluetooth и обычные галогенные фары, а ESP (есть в базе у Транзита), светодиодная «оптика», литые колёса и современная мультимедийная система не предлагаются даже за доплату.

JMC Fushun

JMC Fushun будет предлагаться только в заднеприводной модификации с 2,0-литровым турбодизелем JX4D20A6H (145 л.с., 355 Нм) и 6-ступенчатой «механикой». Предусмотрены три варианта колёсной базы (2933 мм, 3360 мм, 3750 мм), три варианта длины (4950 мм, 5495 мм, 5998 мм) и три варианта высоты (2160 мм, 2498 мм, 2620 мм). В салоне может быть до шести мест, то есть полноценного микроавтобуса не предлагается. В общем, всё сделано для того, чтобы JMC Fushun и Ford Transit Pro не конкурировали друг с другом.

JMC Fushun

Цены на JMC Fushun пока не объявлены, но ясно, что Fushun будет стоить дороже, чем совсем уж древний JMC Teshun (от 102 400 юаней или 880 тысяч рублей в переводе по текущему курсу), и дешевле, чем Ford Transit Pro (от 163 800 юаней или 1,4 млн рублей).

Китайский Ford Transit Pro
1 / 4
Китайский Ford Transit Pro
2 / 4
Китайский Ford Transit Pro
3 / 4
Китайский Ford Transit Pro
4 / 4

Напомним, что до начала известных геополитический событий в феврале совестное предприятие Sollers Ford в Елабуге собирало куда более свежие Транзиты актуального поколения, хотя и дорестайлинговые. В условиях санкций возобновить выпуск этих машин невозможно и на смену Транзиту, скорее всего, придёт какая-нибудь китайская модель.

фургон Китай коммерческий транспорт новинки Ford Ford Transit JMC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика На деле не просто пшик: почему бензобак шипит при открытии Наверняка многие на заправке замечали, что при откручивании пробки бака раздаётся характерное шипение. Иногда еле слышное, а иногда такое, что становится страшно. Нормально ли это? И откуда... 7142 0 14 22.07.2022
Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: три полных привода, безупречные автоматы и дизель-миллионник Isuzu Trooper второго поколения – редкий гость на наших дорогах. А ведь кто-то целенаправленно их покупает, но за что? В первой части материала мы разобрались с проблемами, которые могут под... 3744 6 4 20.07.2022
Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 4238 5 4 19.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14815 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10199 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7273 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings