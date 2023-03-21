Автотор ×

Новый кроссовер Kaiyi выходит на рынок, РФ – на очереди

21.03.2023 304 1 1

У трёхрядного паркетника китайской марки будут как версии с традиционными ДВС, так и гибридные модификации.

На российский рынок недавно вышел очередной «поднебесный» бренд, речь идёт о Kaiyi, сборку машин для РФ наладили на калининградском заводе «Автотор». Ранее Kolesa.ru рассказывал подробнее об истории появления марки: её можно считать преемницей бренда Cowin, созданного компанией Chery в 2014 году для бюджетных автомобилей. Он не оправдал ожиданий, в результате Kaiyi/Cowin был продан (хотя Чери по-прежнему отвечает за технику) и переориентирован на молодежь.

На фото: Kaiyi Kunlun

В роли первых моделей «новой эпохи» выступили компактный кросс Showjet (у него есть ещё несколько модификаций) и седан Xuandu; они представляют собой Chery Tiggo 5x (в РФ это Tiggo 4) и старый Chery Arrizo 7 соответственно. Летом прошлого года Kaiyi показала пять будущих автомобилей (разной степени готовности). Одной из моделей «новой волны» стал кроссовер Kunlun: модель дебютировала осенью 2022-го, а теперь появилась в продаже на домашнем рынке.

В Поднебесной в качестве базового предлагается 197-сильный турбомотор TGDI объёмом 1,6 литра, у версий побогаче под капотом находится 2,0-литровый двигатель TGDI, его мощность составляет 254 л.с. Кроме того, китайцам предложат несколько вариантов подключаемых гибридов. В основе силовой установки лежит 1,5-литровая «турбочетвёрка», работающая в тандеме с электромоторами; у версий с передним приводом совокупная отдача составляет 204 л.с., с полным – 367 л.с. Запас хода на одной зарядке при движении чисто на электротяге варьируется в диапазоне от 110 до 260 км.

Теперь раскрыты цены этой новинки. Стоимость Kaiyi Kunlun с бензиновыми двигателями в Китае варьируется в диапазоне от 99 900 до 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,12-1,68 млн рублей по текущему валютному курсу. А за гибридные кроссоверы (на них пока принимают предзаказы) придётся заплатить от 159 900 до 239 900 юаней (соответствует около 1,79-2,69 млн рублей).

В основе нового паркетника лежит модульная платформа i-FA (скорее всего, это модернизированный вариант одной из архитектур Chery). Длина кроссовера Kunlun равна 4738 мм, ширина – 1968 мм, высота – 1708 мм, а расстояние между осями составляет 2820 мм. Автомобиль предлагается с салоном, рассчитанным как на пятерых, так и на семерых седоков.

На фото: салон Kaiyi Kunlun
1 / 3
На фото: салон Kaiyi Kunlun
2 / 3
На фото: салон Kaiyi Kunlun
3 / 3

В списке особенностей внешности Kaiyi Kunlun числятся диодные ходовые огни, которые визуально образуют «икс», крупная решётка радиатора с рисунком, напоминающим пластины, как у Hyundai Tucson, по верхнему краю «гриля» расположена отдельная светящаяся полоска, соединяющая фары. Профиль «украсили» выдвижные ручки дверей, а также наружные традиционные зеркала на отдельных ножках; а в нижней части кормы внимание  привлекают выставленные напоказ круглые патрубки выхлопной системы (по паре с каждой стороны). В салоне виртуальная «приборка», большой тачскрин информационно-развлекательной системы, рулевое колесо с усечённым дном.

Kaiyi Kunlun до конца текущего года должен появиться и на российском рынке, но под именем X7 Kunlun; сборку наладят в РФ. Напомним, право на дистрибуцию продукции Kaiyi на территории России и ряда стран СНГ получил «Автотор». Первенцем бренда здесь стал седан Kaiyi E5 калининградской сборки, в дальнейшем на конвейере появится несколько кроссоверов: помимо уже упомянутого SUV, это Kaiyi X3 (он же Showjet в КНР, сделан из Chery Tiggo 4) и X3 Pro (разновидность первого, но с собственным дизайном).

кроссовер Россия Китай производство новинки Автотор Kaiyi Kaiyi X7 Kunlun

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
21.03.2023 13:58
Nervous

За деньги, которые за седан просят, очередей не ждать
Что нужно для РФ? - тупо убрать все помощники, поставить весла, убрать подушки и тп, снизить стоимость на 30% и вот тогда и пойдут продажи. В текущем виде - вялые 150 - 300 автомобилей в год вас ждёт

Новые статьи

Статьи / Новые авто Все новинки 2023 года в России: от известных Tank и Omoda до таинственных Kaiyi и Jetour С официальным исходом из России европейских, азиатских и американских брендов ﻿на свободный кусок рынка немедленно положили глаз наши китайские соседи. Причем пул уже давно известных... 387 1 1 21.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Когда можно ехать непристегнутым: все официальные варианты Мы уже разбирались в том, какое наказание предусмотрено за езду без пристегнутого ремня безопасности и кто будет платить штраф за непристегнутого пассажира. Сегодня же мы рассмотрим все вари... 9123 0 1 20.03.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai Elantra VI AD На российском рынке наибольшего успеха Hyundai добился в бюджетном сегменте B+ и в секторе кроссоверов. А вот некогда успешная модель сегмента С угасла вместе с самим сегментом, и 6 поколени... 2073 6 1 19.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 13374 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 11923 6 3 08.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 11901 3 2 11.11.2022
Change privacy settings