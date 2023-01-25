Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro получил новую топ-версию в России, объявлена цена

Исполнение Ultimate отличилось не только расширенным списком оборудования, но и внешним декором. Такой кросс предложен исключительно с турбомотором.

Рестайлинговый паркетник Chery Tiggo 4 Pro стартовал в РФ минувшей осенью, до сегодняшнего дня модель была доступна в четырех комплектациях. Теперь же линейка расширена: к версиям Action, Family, Travel и Style присоединился новый топовый вариант Ultimate. В этом исполнении Tiggo 4 Pro бывает только с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (147 л.с.) и вариатором. Напомним, в начальных версиях кросс оснащается полуторалитровым «атмосферником» мощностью 113 л.с., «механика» есть лишь у самой дешевой «четверки». Ну а полный привод модели не положен в принципе.

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Внешние отличия Tiggo 4 Pro Ultimate – 18-дюймовые колеса (у остальных версий 16- или 17-дюймовые) и желтые декоративные вставки на переднем бампере, боковых молдингах и рейлингах на крыше. Что же касается списка оборудования, то только в этой комплектации имеются боковые шторки безопасности, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, автоматического переключения света фар и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.



Среди оснащения, предусмотренного, и для других исполнений, — светодиодная оптика, панорамный люк, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, полный «зимний» пакет, климат-контроль.



Цена Chery Tiggo 4 Pro Ultimate – 2 499 900 рублей, что на 100 000 рублей больше, чем просят за бывшую топовую версию Style. Базовый рестайлинговый кросс стоит от 2 049 900 рублей. К слову, дореформенный паркетник до сих пор в строю, модель без приставки Pro обойдется минимум в 1 999 900 рублей. Все цены указаны без учета спецпредложений.

В этом году Chery обещала новые комплектации и другим своим моделям, а еще к нам привезут седан марки: имя «четырехдверки» до сих пор не объявлено, но в компании ее называют флагманом, так что несложно догадаться – речь идет о Chery Arrizo 8.

