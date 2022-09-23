Обновлённый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro добрался до России: объявлены цены

На российском рынке компактный паркетник с приставкой представлен в четырех комплектациях и только с полуторалитровыми моторами.

В родном Китае этот кросс Chery недавно пережил третью модернизацию, там модель зовется Tiggo 5x. До нас же наконец добрался паркетник после второго рестайлинга, который на родине провели в 2020 году. Российская версия носит имя Chery Tiggo 4, а обновленному SUV присвоена приставка Pro.

Модели перекроили переднюю часть: Chery Tiggo 4 Pro обрел новую радиаторную решетку с точечным рисунком, как у старших паркетников Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, также заменили бампер, плюс у «четверки» появились сдвоенные светодиодные полоски ходовых огней. У топового исполнения снаружи имеются декоративные вставки красного цвета, вдобавок у «пятидверок» с турбодвигателем на всех колесах есть красные же тормозные суппорты. Габариты нашей версии прежние: длина – 4138 мм, колесная база – 2610 мм, паспортный дорожный просвет – 190 мм.

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В салоне – новая передняя панель, экран мультимедийной системы теперь «парит» (к тому же он стал больше – 10,25 дюйма вместо 9), еще переделали центральный тоннель, появился новый джойстик коробки. Кроме того, российский Tiggo 4 Pro получил полностью сенсорный блок управления «климатом», тогда как в Китае у паркетника на нем распложена пара шайб.



Наш кроссовер лишился 122-сильного двухлитрового атмосферного мотора. Таким образом, в России Chery Tiggo 4 Pro доступен только с полуторалитровыми бензиновыми двигателями: это прежние «атмосферник» и турбодвижок мощностью 113 и 147 л.с. соответственно. Базовый мотор сохранил пятиступенчатую «механику» и CVT, и вариатором же теперь комплектуется турбоверсия (пришел на смену шестиступенчатой роботизированной коробке). Замена трансмиссии не сказалась на динамике кросса с 1.5T (9,7 секунды до «сотни»), зато средний расход топлива отныне 7,1 л/100 км (было 7,2 л/100 км). Кроссовер все так же исключительно переднеприводный.



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Рестайлинговый паркетник предложен в четырех комплектациях, тогда как у дореформенного SUV их семь: из гаммы убрали самую простую и «промежуточную» версии, при этом большинство оставшихся исполнений переименовано. Базовый вариант теперь зовется Action, в его арсенале значатся 16-дюймовые колеса, диодные ходовые огни, «кожаный» салон, пара подушек безопасности, ESP, обогрев лобового стекла и форсунок, подогрев руля и передних сидений, кондиционер, мультимедиа-система, задний парктроник, круиз-контроль и камера заднего вида. Только такой Tiggo 4 Pro комплектуется «механикой», цена – 2 049 900 рублей (все цены указаны без учета акций). Версия Action с вариатором обойдется в 2 149 900 рублей, у этого исполнения вдобавок имеются система дистанционного запуска мотора и электрический «ручник».



В комплектации Family за 2 279 900 рублей появляются светодиодные фары, 17-дюймовые диски, люк в крыше, боковые «эйрбэги», обогрев задних сидений, электрорегулировки водительского кресла и виртуальная «приборка» (7 дюймов).



Начиная с исполнения Travel кроссовер оснащается турбомотором 1.5. У самой дешевой турбоверсии нет люка и диодных фар, но добавлены система кругового обзора, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. Цена Chery Tiggo 4 Pro Travel – 2 339 900 рублей. Наконец, топовый Tiggo 4 Pro Style за 2 399 900 рублей имеет все перечисленное выше оборудование, плюс у него красный декор снаружи и внутри, атмосферная подсветка и телематика Chery Connect.

Дорестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 4 еще есть у дилеров, он стоит 1 699 900 – 2 339 900 рублей.