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  • Кроссовер Chery Tiggo 4 пережил ещё один рестайлинг: салон снова перекроили

Кроссовер Chery Tiggo 4 пережил ещё один рестайлинг: салон снова перекроили

26.07.2022 318 0 0

Паркетнику досталось гигантское табло. А вот внешне модель мало изменилась, техника тоже, скорее всего, прежняя.

 

В Китае этот компактный паркетник Chery стартовал в конце 2017 года, там он представлен под именем Tiggo 5x (в РФ модель зовется Tiggo 4). Уже осенью 2018-го кроссу существенно переделали переднюю часть, а в 2020-м SUV пережил вторую модернизацию на родине, которая принесла ему новый салон с «парящим» тачскрином мультимедиа-системы. И вот на подходе обновленный в третий раз Chery Tiggo 5x: такому кроссоверу присвоили приставку Plus, а это значит, что прежняя версия вполне может остаться в строю (обычная практика для Поднебесной).

Chery Tiggo 5x Plus для Китая
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Chery Tiggo 5x Plus для Китая
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Внешне паркетник изменился незначительно. Так, Плюсу досталась новая радиаторная решетка с мелкими блестящими «штрихами» (к слову, у дореформенного Tiggo 5x в КНР два варианта решетки), еще расширены ассортимент дисков и палитра цветов кузова. Красные вставки на переднем бампере и по бокам предусмотрены и для прежнего паркетника – такое исполнение называется Superhero Edition.

Chery Tiggo 5x Plus для Китая

А вот интерьер вновь перекроили: тут иная передняя панель, дефлекторы обдува спрятаны в одну линию, также у кроссовера появилось табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и сенсорный экран мультимедиа (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма). Другими стали и выстроившиеся в ряд кнопки на центральной консоли. Двухэтажный тоннель и джойстик коробки – такие же, как у Tiggo 5x Superhero Edition. Но при этом у Плюса рядом с джойстиком расположен бокс с крышкой, тогда как у дореформенного особого паркетника там беспроводная площадка для смартфона (у Tiggo 5x Plus площадка находится у центрального подлокотника). Еще Плюсу обещаны камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Chery Tiggo 5x Plus для Китая
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Chery Tiggo 5x Plus для Китая
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Chery Tiggo 5x Plus для Китая
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О моторах сама Chery пока не рассказала. Местные СМИ считают, что техника прежняя: Tiggo 5x представлен в Китае с бензиновыми «атмосферником» 1.5 и «турбочетверкой» аналогичного объема. Первый мотор выдает 116 л.с., он сочетается с «механикой» или вариатором. Мощность турбодвигателя составляет 156 л.с., ему положен только CVT. Привод в любом случае исключительно передний.

Дореформенный Chery Tiggo 5x и версия Tiggo 5x Superhero
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Дореформенный Chery Tiggo 5x и версия Tiggo 5x Superhero
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Дореформенный Chery Tiggo 5x и версия Tiggo 5x Superhero
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Дореформенный Chery Tiggo 5x и версия Tiggo 5x Superhero
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Дореформенный Chery Tiggo 5x и версия Tiggo 5x Superhero
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В Китае продажи Chery Tiggo 5x Plus начнутся в середине августа, а для продвижения новинки марка заключила договор со студией DreamWorks: паркетник «рекламирует» главный персонаж мультфильмов «Кунг-фу Панда».

В России сегодня представлен кроссовер Tiggo 4 после первого рестайлинга, в ближайшее время у нас должна появиться модель образца 2020 года. Ожидается, что у российской версии будет приставка Pro.

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