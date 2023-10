Китайские бренды постепенно восстановили на российском рынке почти ликвидированный сегмент D . А есть ли выбор у тех, кто не имеет притязаний на бизнес-класс, даже китайский, но все равно хочет получить новый седан? Выбор здесь, пожалуй, даже шире, так что ответ будет положительным. Что есть на рынке в сегментах C и B+, сколько это стоит и есть ли возможность купить за 2,5 миллиона что-то с некитайским шильдиком, пусть и из параллельного импорта?

Требования рынка – явление абсолютно объективное, и китайские автопроизводители, даже получив волею судьбы статус фактических монополистов, вынуждены ему соответствовать. Однако тектонические перемены застали их в момент, когда ставка была сделана именно на кроссоверы, а рыночная борьба в секторе компактных легковых моделей, где правили бал корейские и европейские марки, совершенно не входила в их планы. Пришлось эти планы резко корректировать, и все равно адекватной замены Логанам, Солярисам, Рио, Поло и Рапидам пока что не видно.

Нам даже пришлось объединить в одну группу автомобили сегментов B+ и С, тем более что на нашем рынке они уже давно конкурировали друг с другом. Ведь модели B+ обеспечивали пусть меньший, но все же сопоставимый с С-классом комфорт, но за существенно меньшие деньги. Так что выборка попавших в наш обзор автомобилей получилась не слишком однородной: в нее попали автомобили с колесной базой от 2535 до 2700 мм и длиной кузова от 4390 до 4730 мм, от практически чистого B до «почти D». При этом нам пришлось волевым порядком установить верхнюю планку ценового диапазона на уровне в 2,5 миллиона рублей, но даже такое ограничение обрезало ряд комплектаций некоторых моделей. Что ж, посмотрим, что из этого вышло.

Модно, но дороговато: Omoda S5

Марка Omoda вышла на российский рынок осенью прошлого года и, растолкав локтями многие популярные марки, застолбила 7 позицию в общем рейтинге, заняв при этом 4% общего объема рынка легковых автомобилей. Причем фактически это заслуга единственной модели, кроссовера Omoda C5. Для закрепления успеха линейку марки пополнили два седана, сначала S5, а затем и S5 GT. Так вот, после некоторых размышлений мы все же не стали включать в наш список этого «большого туриста»: во-первых, несмотря на различия в оформлении передней части, измененный салон и оснащение, а также другой двигатель и трансмиссию, S5 GT все же можно рассматривать как версию модели S5. Но версию весьма дорогую: рекомендованные цены на S5 GT составляют 2 839 900 – 2 939 900 руб, и даже разнообразные скидочные программы не позволяют опустить цену ниже намеченной границы в 2,5 миллиона.

Omoda S5 Omoda S5 GT

А вот «просто S5» заданному критерию все-таки соответствует. Комплектация Life, оснащенная 113-сильной атмосферной «четверкой» E4G15C и вариатором CVT18, даже без всяких скидок стоит 2 319 900, а трейд-ин и кредитные программы позволяют уменьшить эту сумму до 2 089 900. Укладывается в заданные рамки и комплектация Tech (а она подразумевает 147-сильный турбомотор E4T15B и вариатор CVT25): цена этой комплектации составляет от 2 429 900 рублей (без скидок) до 2 189 900 рублей (со всеми возможными скидками). А вот топовая комплектация Ultra может удовлетворить заданные критерии в случае сдачи старого автомобиля в трейд-ин, которая сразу уменьшает цену на 160 000 рублей.

Атмосферный мотор SQRE4G15C 1 / 3 Селектор вариатора CVT25 2 / 3 Селектор вариатора CVT18 3 / 3

В принципе, Omoda S5, как и многие другие китайские автомобили, можно назвать очень хорошо оснащенными. Даже базовая комплектация Life подразумевает светодиодные фары и дневные ходовые огни, панорамный люк, камеру заднего вида и систему кругового обзора, не только передние, но и боковые подушки и шторки безопасности, круиз-контроль, фирменный блок из двух дисплеев с диагональю 10,25 дюйма и многое другое. Любопытно, что в комплектации Tech какие-то функции и элементы оснащения пропадают (например, панорамный люк, электроприводы складывания зеркал и сиденья водителя, а также потолочные светодиодные светильники для 2 ряда сидений), а какие-то появляются (в частности, обогрев сидений 2 ряда, рулевого колеса и лобового стекла, а также однозонный климат-контроль). Ну а тому, кто желает получить все, придется раскошелиться на топовую комплектацию Ultra – только так можно получить активный круиз-контроль и полный набор электронных ассистентов. В любом случае Omoda S5 не произвела большого впечатления на российского покупателя – за первое полугодие было реализовано всего 385 единиц. Скорее всего, дело именно в цене, которая все же высоковата для машины массовой категории, которой по своей сути является S5. А для повторения успеха кроссовера C5 этой модели, возможно, не хватило оригинальности. Не помогли ни вполне пристойный внутренний объем, ни солидный (482 литра) багажник, ни 160 мм дорожного просвета…

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Скромность не помеха: Kaiyi E5

Этот автомобиль вышел на российский рынок лишь немногим ранее Omoda S5, но оказался существенно более востребованным: за период с марта по начало октября текущего года розничные продажи Kaiyi E5 составили 5460 экземпляров. А ведь эту модель можно назвать дальним родственником Omoda S5: корни обеих моделей уходят в марку Chery, а точнее, в модель Arrizo 5. Уже после первого знакомства на статической презентации мы подробно рассказали о модели и обсудили ее основные особенности, включая интерьер и оснащение. Затем во время полноценного теста потребительские и ходовые качества Kaiyi E5 подтвердили вполне положительную оценку.

Увы, по сравнению даже с ситуацией в мае цены на автомобили существенно выросли, и теперь комплектация, которая была у нас на тесте, стоит не 1 959 000, а 2 290 000 рублей. Вот если бы слухи о том, что стартовая цена на седан будет в диапазоне 1,2-1,3 миллиона рублей, оказались бы правдой, то модель точно могла бы претендовать на статус бестселлера и абсолютного хита, и этому не помешал бы даже довольно маленький (всего 120 мм) дорожный просвет. А так даже появление более дешевой комплектации Standard по цене 2 195 000 рублей не слишком-то изменило общую ситуацию…

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Собственно, комплектации Kaiyi E5 не так уж сильно и отличаются друг от друга: все они оснащаются 1,5-литровой «турбочетверкой» SQRE4T15C мощностью 147 л.с. (что по меркам сегмента совсем не мало) и вариатором CVT25 с 9 фиксированными диапазонами, а также многорычажной задней подвеской (спереди – классический МакФерсон). Большая колесная база (2700 мм) обеспечивает достаточное пространство для ног задних пассажиров, а багажник объемом 455 л намекает на то, что автомобиль вполне годится на роль семейного. Все комплектации оснащаются базовыми системами безопасности (ABS, EBD, ESP), а также системой помощи при подъёме по склону, мультирулем с регулировкой по углу наклона, электростеклоподъемниками всех дверей, кондиционером и 10,25-дюймовым сенсорным экраном мультимедийки. «Старшие» комплектации отличаются кожаной обивкой сидений вместо тканевой, светодиодными фарами головного света, 10,25-дюймовым экраном вместо комбинации аналоговых приборов с монохромным дисплеем бортового компьютера, системой камер кругового обзора, люком с электроприводом, наличием боковых подушек безопасности и беспроводного зарядного устройства. А вот всяческих электронных ассистентов и адаптивного круиз-контроля не предусмотрено ни в одной комплектации.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Тем, кто понял жизнь и не спешит: BAIC U5 Plus

Эта модель зашла на российский рынок как изначально локализованная: сборка U5 Plus также осуществляется в цехах калининградского Автотора. По габаритам этот автомобиль весьма схож с Kaiyi E5, хотя колесная база его чуть меньше (2670 мм), равно как и длина кузова (4660 мм). Соответственно, конструкторам, чтобы обеспечить нормальную обитаемость на втором ряду сидений, пришлось уменьшить объем багажника: он составляет 430 литров. Зато дорожный просвет никаких вопросов не вызывает: как показывает опыт эксплуатации многих массовых моделей, 155 мм – это вполне достаточно для того, чтобы не особо переживать даже на не слишком хороших дорогах.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

А вот особой мощностью U5 Plus не отличается: установленный на нем 1,5-литровый атмосферник A151A1 развивает всего 105 л.с., а не 113, как было обещано на первой статической презентации. В паре с ним может работать как 5-ступенчатая механика, так и вариатор в случае комплектации Luxury или только вариатор в случае топовой Honor. Обе комплектации оснащаются мультирулем, который регулируется только по наклону, единым блоком из двух дисплеев (левый с диагональю 7” исполняет роль комбинации приборов, правый с диагональю 12.3” – сенсорный дисплей медиасистемы с поддержкой CarBitLink) и электростеклоподъемниками всех дверей. Все версии оснащены набором систем активной безопасности и бесключевым доступом, но во всех комплектациях сиденья водителя имеют только механическую регулировку. Комплектация Luxury оснащена обычным кондиционером, комплектация Honor – однозонным климат-контролем, и обе комплектации с вариатором оснащаются круиз-контролем. Сразу стоит отметить, что управление круизом выведено на третий подрулевой рычажок, слева от рулевой колонки, и владельцам придется учиться оперировать им наощупь: с места водителя этот рычажок абсолютно не видно.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Кроме того, машины в комплектации Honor получили и не самый обширный, но, по сути, достаточный набор электронных ассистентов, в который входят система распознавания объектов на низких скоростях, контроля слепых зон и контроля полосы, а вот Kaiyi E5 никакими ассистентами порадовать не может. При движении задним ходом на 12,3-дюймовый монитор выводится картинка с камеры заднего вида с динамической разметкой (в случае комплектации Luxury), а в автомобилях в комплектации Honor – еще и изображение системы кругового обзора. В целом автомобиль кажется довольно сбалансированным: не лучшая динамика (12.5 с до сотни) компенсируется приличной экономичностью (7,4 л/100 км в смешанном цикле), а бюджетная полузависимая подвеска заднего моста вполне соответствует скоростным возможностям машины.

Но… «за время пути собачка смогла подрасти». Если весной нам обещали 1,7 миллиона рублей за комплектацию Luxury с механикой, 1,83 миллиона – за такую же, но с вариатором, и 1,89 миллиона за топовую двухпедальную комплектацию Honor, то на сегодняшний день они стоят 2 045 000, 2 115 000 и 2 215 000 рублей соответственно, и разница по цене с соответствующими комплектациями Kaiyi перестала быть столь уж разительной. Впрочем, на фоне некоторых других конкурентов цены BAIC U5 Plus выглядят довольно привлекательно, и автомобиль вполне найдет своего покупателя и среди частников, и у водителей такси, но только в том случае, если марка будет всерьез продвигать свою продукцию. Пока же я таких усилий не наблюдаю…

Две педали, недорого: Changan Alsvin

А вот марка Changan, похоже, проснулась от долгого летаргического сна и в первом полугодии улучшила свои рыночные результаты на 412%, повысив продажи с 2201 до 11 267 единиц. Сказалось на этом и расширение модельного ряда, в котором нашлось место сразу для двух компактных легковых моделей, Alsvin и EADO Plus.

В нашей подборке Changan Alsvin выглядит настоящим малышом – по длине кузова, которая составляет 4390 мм, он превосходит такую классику сегмента B+, как Renault Logan, всего на 21 мм, но его колесная база (2535 мм) короче почти на 10 см. Тем не менее эту модель пришлось включить в обзор, поскольку других представителей сегмента B+ в линейках китайских марок пока просто нет…

Понятно, что при такой колесной базе обеспечить приемлемый внутренний объем салона можно было только за счет багажника, и он действительно невелик, всего 380 литров – а у Логана, между прочим, было 510. Зато 150 мм клиренса при такой короткой базе обещают вполне приличную геометрическую проходимость, а список базового оснащения включает в себя электронную систему помощи при подъёме (HHC).



1 / 2 2 / 2

Двигатель – под стать габаритам и снаряженной массе, которая составляет 1115 кг: атмосферный моторчик JL473QF объемом 1,5 литра выдает 98 л.с, да и то если раскрутить его до 5500 оборотов. Коробка передач – безальтернативный 5-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Автомобиль имеет все конструктивные особенности, характерные для бюджетных автомобилей: передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – полузависимая с торсионной балкой, и даже задние тормоза – барабанного типа.

Автомобиль продается в двух комплектациях, LX за 1 750 000 рублей и DLX за 1 799 900 рублей. Более дорогая версия отличается только наличием люка с электроприводом, системы «Старт-Стоп» и камеры бокового обзора. В остальном оснащенность модели говорит о попытке обеспечить максимум комфорта за минимальные деньги: регулировка сидений – только механическая, руль регулируется только по углу наклона, но сиденья имеют практичную комбинированную отделку (ткань плюс искусственная кожа), есть кондиционер, электростеклоподъемники во всех четырех дверях, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, круиз-контроль, камера заднего вида и ассистент парковки с тремя датчиками и звуковым информированием о дистанции до препятствия. Есть и головное медиаустройство с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Bluetooth и функцией Hands-Free.

1 / 2 2 / 2

Собственно говоря, по многим параметрам главным конкурентом Alsvin являются не китайские автомобили сегмента C, а Lada Granta, которая при этом стоит дешевле миллиона даже в самой заряженной комплектации. Но двухпедальной трансмиссии у Гранты пока нет, как нет и круиз-контроля, да и вообще по оснащенности Alsvin все-таки выигрывает. Опять же, заводская гарантия на 5 лет или 150 000 километров – это на 2 года и 50 000 километров больше, чем для Lada Granta. А среди всех новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией Alvin – самый дешевый.

1 / 2 2 / 2

Самый большой и сильный: Changan EADO Plus

У марки Changan на сегодня действительно самая широкая и разнообразная модельная линейка из всех представленных в России китайских брендов. К примеру, в ней есть аж четыре легковых модели разных сегментов: в том числе и Changan EADO Plus, относящаяся к интересующему нас сегменту C: длина – 4730 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1505 мм и колесная база – 2700 мм. Это означает, что EADO Plus – самый крупный автомобиль в нашем обзоре, и багажник у него вполне приличный, 500 литров.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Более того, он еще и самый мощный: «турбочетверка» JL473ZQ3 объемом 1.4 литра развивает 155 л.с и способна выдать неплохой крутящий момент, 225 Нм в диапазоне от 2 до 4 тысяч оборотов. Правда, эти пять «лишних» лошадок будут ежегодно огорчать владельца: не то чтобы уплата 6975 рублей вместо 5200 сильно била по карману, но ведь обидно платить за то, что не так-то просто почувствовать… В остальном EADO Plus – достаточно типичный китайский автомобиль. В паре с турбомотором работает семиступенчатый мокрый робот Getrag 7DCT300, передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – полузависимая с торсионной балкой.

Такая конструкция, характерная для бюджетных автомобилей, и сокращение списка электронных ассистентов позволили модели с легкостью вписаться в выставленные нами финансовые ограничения, причем вписаться с большим запасом: за базовую комплектацию LX дилеры просят 2 329 900 рублей, а за более богатую DLX – 2 399 900, что вполне сопоставимо с ценами на BAIC U5 и Kaiyi E5. При этом комплектация DLX отличается от LX размерностью дисков, наличием встроенного видеорегистратора, цветным дисплеем бортового компьютера, электроприводом водительского сиденья, вентиляцией сидений переднего ряда, системой камер кругового обзора и адаптивного круиз-контроля вместо обычного круиза. Кроме того, топовая комплектация DLX, помимо адаптивного круиз-контроля, включает в себя системы предупреждения о фронтальном столкновении и предотвращения фронтальных столкновений, а также возможность дистанционного запуска двигателя.

1 / 2 2 / 2

Но и оснащенность базовой комплектации LX можно назвать достаточно высокой: она подразумевает полностью диодную светотехнику, реглируемый по углу наклона и вылета мультируль, комбинированную отделку сидений перфорированной экокожей, однозонный климат-контроль, камеру заднего вида с динамической разметкой, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием, электронную систему помощи при подъёме, ну и базовый набор систем активной безопасности. Естественно, есть и головное медиаустройство с 10-дюймовым сенсорным экраном. В общем, что-то мне подсказывает, что если Changan продолжит движение в начатом направлении и не будет зацикливаться на продвижении самых дорогих моделей, у EADO Plus есть все шансы стать хитом у таксомоторных и прокатных компаний, да и многим частным покупателям такой автомобиль тоже будет интересен.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Параллельный импорт

За последний год термин «параллельный импорт» прочно вошел в российскую автомобильную жизнь – ведь именно он дает единственную возможность приобрести новый автомобиль привычных европейских, японских и американских марок. Естественно, в рамках параллельного импорта завозятся и автомобили сегментов C и B+. Но проблема заключается в том, что в роли импортеров выступают крупные дилерские компании, которые заключают контракты опять же не непосредственно с производителями, а с дилерами в других странах, и завозятся в рамках этих контрактов ограниченные партии, сертификация которых происходит в упрощенном порядке. В результате ситуация на рынке таких автомобилей меняется, как на хоккейном поле: еще недавно модель была в продаже, а сегодня ее нет, но есть какая-то другая. Так что на полноту раскрытия темы в данном случае мы не претендуем, а просто назовем несколько возможных вариантов.

Volkswagen Lavida

Сегмент C не случайно называют «гольф-классом», ведь стандарты этого семейства задала именно марка Volkswagen. В общем, не упомянуть в обзоре автомобили этой марки просто нельзя, тем более что в порядке параллельного импорта в Россию завозят доселе неизвестную нам модель Lavida. Она разработана специально для китайского рынка на модульной платформе MQB, и выпускают ее на заводе, принадлежащем СП Volkswagen и концерна SAIC.

По своим габаритам и колесной базе Lavida не отличается от рассмотренных нами китайских конкурентов: длина – 4 670 мм, колесная база – 2 688 мм. Под капотом – 1,5-литровый двигатель TSI мощностью 160 лс, в пару к которому назначен семиступенчатый робот DSG-7. Эти автомобили неплохо оснащены: в списке оборудования значатся светодиодная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и 8-дюймовый дисплей бортового компьютера, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп, камера заднего вида, датчики дождя и света и многое другое.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Правда, в основном за такие машины просят более трех миллионов – но мы нашли одно предложение VW Lavida в комплектации Starry Sky Fit Edition за 2 580 945 рублей. Правда, такую цену можно получить только в случае соблюдения ряда условий и получения скидок.

Jetta VA3

В начале 2019 года Volkswagen представил новую марку специально для Китая. Наименование Jetta она позаимствовала у глобального седана – в концерне решили, что раз модель Джетта для китайцев является иконой, то и отношение к такому бренду будет вполне благожелательным. Тогда же, в 2019, был представлен и компактный седан Jetta VA3.

Автомобиль был построен на модернизированной версии платформы PQ25, и в этом плане он является ближайшим родственником прекрасно знакомых нам Skoda Rapid и VW Polo sedan. Соответствуют им и габариты модели: длина – 4501 мм, ширина – 1704 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2604 мм. К нам из Китая везут в основном машины, оснащенные 112-сильным атмосферником 1,5 MPI в паре с механикой или классическим 6-ступенчатым автоматом.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 Фото: autohome.com.cn 4 / 4

Салон у всех машин достаточно спартанский, но даже недорогая комплектация Enjoyment имеет регулируемый по высоте и вылету руль, кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей, мультимедиасистему с сенсорным экраном, голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Более дорогая комплектация Glory отличается кожаным салоном, климат-контролем вместо кондиционера, наличием обогрева передних сидений, а также датчиков дождя и света. Машины в комплектации Enjoyment продают по цене от от 1 630 000 до 2 299 000 рублей, ценник на топовую комплектацию Glory составляет от 1 710 000 до 2 399 000, а на «среднюю» комплектацию Aggressive – от 1 705 000 до 2 200 000 рублей. Такой разброс объясняется тем, что единого представительства марки нет, и цена зависит сугубо от запросов дилера. Тем не менее идея купить «китайского немца» сегмента B+ за ту же цену, за которую продают аналогичного «стопроцентного китайца», выглядит достаточно разумной.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Kia K3

Успехи корейских марок в бюджетном сегменте неоспоримы. И, естественно, «параллельные импортеры» не могли пройти мимо моделей корейских марок, предназначенных для китайского рынка, в частности, мимо Kia K3. K3 – это результат ребрендинга марки и перехода от имен собственных к буквенно-цифровым индексам, причем «китайский» K3 заметно отличается от глобального семейства K3/Cerato/Forte. Автомобиль имеет типичные для сегмента C размеры (длина 4660 мм, ширина 1780 мм, высота 1450 мм), колесную базу 2700 мм и вполне подходящий для российских условий дорожный просвет в 170 мм. Практически все завозимые к нам машины имеют под капотом 116-сильный атмосферник, который работает в паре с вариатором.

Цены на эту модель укладываются в диапазон от 2 345 000 до 2 645 000 рублей, но не менее половины предложений стоят дешевле 2,5 миллионов. В основном это автомобили в комплектациях Youth Edition и Fashion Edition, в которые входит вполне солидный набор опций: светодиодные фары и дневные ходовые огни, передние и задние электростеклоподъемники, сиденья с отделкой алькантарой, мультифункциональное рулевое колесо с регулировкой по углу наклона и вылету, мультимедиасистема с сенсорным экраном, приборная панель Supervision с 7-дюймовым дисплеем бортового компьютера, люк с электроприводом, автоматический кондиционер, камера заднего вида и задние датчики парковки, круиз-контроль, датчик света и так далее. Естественно, есть и стандартные антиблокировочная система и система курсовой устойчивости, а вот подогрев сидений или руля в спецификации не упомянуты. Что поделать: китайский рынок имеет свою специфику, там эти опции не востребованы. Но если вам повезет, то в принципе за те же деньги можно найти и Kia K3 Deluxe Edition с таким же двигателем и трансмиссией. Только в этом случае вы получите двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и руля, вентиляцию передних сидений и электропривод крышки багажника.