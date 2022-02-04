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Седан Geely Emgrand нового поколения скоро выберется за пределы домашнего рынка

04.02.2022 61 0 0

Анонсирована экспортная версия свежей «четырехдверки». Полноценная презентация пройдет в конце текущего месяца.

 

На родине Geely седан Emgrand нового поколения стартовал летом 2021-го, там его считают четвертой генерацией. А скоро такая модель появится и за пределами Китая: модель анонсировали для Филиппин. Вообще, местный дистрибьютор имени грядущей премьеры еще не назвал, однако в машине на опубликованных тизерах без труда опознается именно свежий Emgrand. К тому же, это имя мелькает в коротком видеоролике, который выложили в соцсетях.

Тизеры от филиппинского дистрибьютора Geely
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Тизеры от филиппинского дистрибьютора Geely
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Напомним, в основе нового Geely Emgrand лежит модульная платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на ней также построен, например, паркетник Geely Coolray (в Китае это Binyue). Со сменой поколений габариты «четырехдверки» сильно не изменились: длина равна 4638 мм (на 6 мм больше, чем у прежнего Эмгранда для КНР), ширина – 1820 мм (+31 мм), высота – 1460 мм (-10 мм). Колесная база и вовсе совпадает с предшественником – 2650 мм.

Новый Geely Emgrand
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Новый Geely Emgrand
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Особенности дизайна экстерьера – крупная радиаторная решетка с вогнутыми вертикальными клиньями, светодиодные штрихи ходовых огней и объединяющая фонари светящаяся полоска (вся оптика тоже диодная). Кроме того, в задних стойках появились дополнительные окошки. Внутри – крупный «парящий» тачскрин мультимедиа-системы и спрятанные в единую плашку дефлекторы обдува. А еще в Geely ранее заявили о том, что в салоне степень покрытия мягкими материалами составляет 85%.

Новый Geely Emgrand

В арсенале модели для Китая также значатся виртуальная «приборка», круиз-контроль, автопарковщик, люк с электроприводом и камеры кругового обзора. У экспортной версии, скорее всего, аналогичный набор.

На домашнем рынке новый Emgrand доступен с безальтернативным «атмосферником» 1.5 мощностью 114 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Вероятно, на Филиппинах у седана будут такие же двигатель и коробки. Все подробности станут известны 25 февраля.

Новый Geely Emgrand

Позже Geely Emgrand нового поколения наверняка доберется и до других стран. Впрочем, в России модель вряд ли появится, хотя предшественник у нас был представлен (но обновляли его не так часто, как в Китае): сейчас марка решила сосредоточиться в РФ на кроссоверах. Ближайшей российской премьерой Geely станет флагманский паркетник Monjaro (он же Xingyue L в КНР).

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