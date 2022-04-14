Австрийский гиперкар Deus Vayanne: свыше 2230 л.с. и дорожный просвет 12 см

Молодая австрийская компания Deus Automobiles GmbH провела на автосалоне в Нью-Йорке презентацию своей первой и пока единственной модели — электрического гиперкара Vayanne, разработанного при участии британской инжиниринговой фирмы Williams Advanced Engineering (WAE) и итальянской дизайн-студии Italdesign.

Deus Automobiles была основана в 2020 году, официальное описание гласит, что за ней стоит группа компаний с более чем тридцатилетним опытом в области издательского бизнеса и производства бумаги. Управляющим директором значится Дирк Шрёдер, прежде курировавший диверсификацию бизнеса «бумажной» компании Kroha GmbH, а главным дизайнером работает неизвестный широкой публике молодой румынский специалист Адриан-Филип Бутука. Конкретный вклад в дизайн гиперкара со стороны студии Italdesign в пресс-релизе никак не обозначен — Vayanne подаётся как коллективное творчество Deus, Italdesign и WAE. Название Vayanne отсылает к австрийское столице Вене.

Технический базис Vayanne — это разработанная Italdesign и Williams Advanced Engineering модульная OEM-платформа EVX, предназначенная для производителей машин премиум- и лакшери-сегментов, которые в силу разных причин не хотят или не могут разработать электромобили полностью самостоятельно. У Kroha сотоварищи, понятно дело, нет опыта в разработке автомобилей, вот они и стали первыми покупателями платформы EVX.



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В Нью-Йорке Deus Vayanne был представлен в качестве прототипа, а первые серийные экземпляры будут отгружены клиентам только в 2025 году. Планируется выпустить только 99 экземпляров, цена пока не названа, но ясно, что она будет очень высокой. Место сборки — собственный производственный комплекс Italdesign в Турине, который позволяет выпускать до 500 машин в год.



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Технические характеристики Vayanne пока обозначены в общих чертах: мощность силовой установки — свыше 1640 кВт (2230 л.с.), крутящий момент — свыше 2000 Нм, разгон до 100 км/ч — менее чем за 1,99 с, максимальная скорость — свыше 400 км/ч. Очевидно, что по мощности Deus Vayanne хочет заткнуть за пояс хорватский электрический гиперкар Rimac Nevera (1914 л.с.), японский Aspark Owl (2012 л.с.) и британский Lotus Evija (2027 л.с.), но к 2025 году, когда начнётся производство Vayanne, наверняка появятся и другие претенденты на рекордную мощность.



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Дизайн Vayanne подаётся как неподвластный времени, что символизирует петля бесконечности, заметная в оформлении передка, кормы и светодиодной подсветке интерьера. Интерьер воображения не поражает, но он обещает быть удобным для каждодневного использования: в нижней центральной консоли расположились два ряда крупных физических клавиш, которые легко нащупать и нажать вслепую. В салоне прототипа можно заметить также некоторые элементы моделей BMW — например, щиток приборов и подрулевые рычажки.



Deus обещает, что её гиперкар будет комфортным и предоставит достаточно места для багажа, а 12-сантиметровый дорожный просвет позволит без проблем переезжать через лежачих полицейских и колесить по булыжным мостовым старых европейских городов.

