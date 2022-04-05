Новый DeLorean: опубликован первый внятный тизер, названа дата премьеры

Рождение нового DeLorean оказалось долгим процессом. Напомним, что легендарной маркой, прославленной в фантастической кинотрилогии «Назад в будущее», с 1995 года владеет предприниматель из Техаса Стив Уайн, возрождённая им DeLorean Motor Company более десяти лет занималась обслуживанием и реставрацией ранее выпущенных экземпляров спорткара DMC-12. В 2016 году Уайн задумал расширить бизнес и анонсировал выпуск рестомодов на базе DMC-12: планировалось использовать оставшиеся на складе запчасти, в частности кузовные панели из «нержавейки», снабдить сконструированное в конце 70-х купе более мощным двигателем, доработанной ходовой частью, обновлённым интерьером и в таком виде запустить в продажу. Подготовка и легализация этого проекта заняли слишком много времени, началась пандемия COVID-19 — она разрушила планы многих компаний, в том числе DeLorean, реализовать проект рестомода в том виде, в котором он был задуман, в новых реалиях оказалось невозможно.

Оригинальный DeLorean DMC-12 начала 80-х. Об истории этой машины и её создателе — Джоне Захарии Делореане — мы рассказывали в отдельном большом материале.

В начале 2021 года DeLorean и Italdesign намекнули на возможность создания полностью нового спорткара с электрической силовой установкой, в феврале 20202-го эти планы официально подтвердились, а вчера DeLorean опубликовала первый ясный тизер новой модели (прежде были только контуры в тени и «мазанки»).



Как видим, новый DeLorean будет весьма отдалённо напоминать своего предшественника, разработку которого, кстати, также курировала студия Italdesign и лично маэстро Джорджетто Джуджаро. Электрический спорткар имеет современный обтекаемый кузова, тогда как DMC-12 напоминает зубило. Родственной чертой при виде с кормы будет лишь «жалюзи» на заднем стекле, подъёмные двери типа «крыло чайки» сохранятся. На тизере также можно разглядеть секцию активного заднего спойлера.



В общем, новый DeLorean, судя по всему, не будет иметь ретро-дизайн, а окажется скорее современной интерпретацией классического спорткара. О технической начинке пока ничего неизвестно, но вряд ли стоит ожидать полностью оригинальной платформы — её, скорее всего, позаимствуют у другого производителя. Вариантов сегодня довольно много: например, платформа E-Sports от Lotus или EVX от Italdesign и Williams Advanced Engineering. Мы почти уверены, что будет EVX: эта модульная платформа предполагает до четырёх электромоторов совокупной мощностью до 1000 кВт (1360 л.с.), батарею ёмкостью до 160 кВт·ч и запас хода на одной зарядке до 1000 км. Первым реальным носителем этой платформы станет австрийский электрический гиперкар Deus Vayanne, а вторым, видимо, новый DeLorean. Имя модели будет объявлено на премьере 18 августа, среди хештегов есть #DeloreanEVolved.



Отметим также, что на актуальном сайте DeLorean указано новое имя компании: DeLorean Motors Reimagined LLC вместо DeLorean Motor Company.

