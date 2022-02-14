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Будущее — не за горами: новый DeLorean представят уже в этом году

14.02.2022 660 0 0

Компания DeLorean Motor Company после годовой паузы подтвердила намерение выпустить новую модель. Дизайн будет выполнен по мотивам классического купе DMC-12, даже подъёмные двери типа «крыло чайки» останутся, но силовая установка будет полностью электрической.

 

Что такое DeLorean, полагаем, все наши читатели прекрасно знают, а тех, кто подзабыл, отсылаем к нашему к недавнему историческому материалу о первой и пока единственной модели DMC-12, прославившейся в фантастической кинотрилогии «Назад в будущее».

Электромод DeLorean DMC-12 EV образца 2011 года

В 1995 году права на марку DeLorean и запчасти для модели DMC-12 купил предприниматель из Техаса Стив Уайн и основал собственную DeLorean Motor Company, которая занималась тем, что обслуживала и поддерживала на ходу ранее выпущенные экземпляры DMC-12. Собственно, этим она занимается и сегодня, но Уайн давно подумывает над расширением бизнеса: в 2011 году он представил единичный электромод на базе DMC-12, а в 2016 году анонсировал возобновление выпуска DMC-12 из имеющихся запчастей, то есть с оригинальным дизайном, но обновлённой технической начинкой (в первую очередь с более мощным мотором). Анонс был сделан в привязке к новому закону для малотиражных автопроизводителей в США, который позволяет выпускать старые машины без оглядки на современные требования к безопасности. Увы, принятие этого закона затянулось — он вступил в силу уже во время пандемии COVID-19, которая резко затормозили и усложнила все бизнес-процессы.

Свежий тизер нового электрического DeLorean

В январе прошлого года Уайн сообщил, что проект возобновления выпуска классического DMC-12 с бензиновым мотором устарел и от него решено отказаться. Тогда же Уайн намекнул, что DMC-12 может вернуться на рынок в виде электрической модели, а студия Italdesign, проектировавшая оригинальный DMC-12, опубликовала загадочный тизер некоего нового DeLorean. Год назад не было ясно, работают ли DeLorean Motor Company и Italdesign вместе над новым проектом, ведь итальянская студия могла выпустить просто разовый концепт в память о классической машине, но сегодняшний тизер чётко говорит о том, что проект совместный и он не разовый.

Сайт DeLorean сообщает, что новая модель будет представлена в этом году, но пока без подробностей. Тизер в соцсетях сопровождается несколькими тегами, в том числе #DeloreanEVolved и #ElectricVehicle, то есть ясно, что речь идёт об электромобиле (EVolved, возможно, его название). В самом тизере мало что видно, но ясно, что кузов будет не таким плоским, как у DMC-12, а более округлым и обтекаемым, на капоте при этом видны три ребра — два по бокам и одно по центру.

Ещё одни любопытный факт: в нижней части сайта DeLorean полное имя компании указано не как DeLorean Motor Company, а как DeLorean Motors Reimagined LLC — похоже, для выпуска новой модели вообще создана отдельная компания. С нетерпением ждём подробностей. Спрос на неоклассику в верхнем эшелоне авторынка сейчас растёт, так что DeLorean со своей новой моделью подоспел вовремя — спрос точно будет.

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