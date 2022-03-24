Deus Vayanne: австрийский электрический гиперкар готовится к премьере в Нью-Йорке

Основанная в 2020 году австрийская фирма Deus Automobiles GmbH хочет вторгнуться в высший эшелон автобизнеса с моделью, разработанной с помощью Italdesign и Williams Advanced Engineering.

В апреле прошлого года британская инжиниринговая фирма Williams Advanced Engineering (WAE) и итальянская дизайн-студия Italdesign (входит в состав концерна Volkswagen) представили совместно разработанную электромобильную OEM-платформу EVX, адресованную производителям машин премиум- и лакшери-сегментов, которые в силу разных причин не хотят или не могут разработать электромобили полностью самостоятельно. Сообщалось, что действующий прототип на этой платформе можно изготовить за 12 месяцев, и первым таким прототипом, судя по всему, стал австрийский гиперкар Deus Vayanne, живая премьера которого состоится 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Кто стоит за Deus Automobiles GmbH, пока неизвестно, в официальном пресс-релизе сказано, что стартап входит в группу компаний с более чем тридцатилетним опытом в области издательского бизнеса и производства бумаги. Deus нацелена на высший сегмент авторынка, то есть будет предлагать малотиражные и очень дорогие машины — спрос на такие машины в последние годы растёт как на дрожжах.



Технические характеристики Deus Vayanne пока никак не обозначены, а тизеры проливают свет на дизайн гиперкара, который вдохновлён «симметрией и бесконечностью». Между тем WAE и Italdesign сообщали, что их платформа предполагает до четырёх электромоторов совокупной мощностью до 1000 кВт (1360 л.с.), батарею ёмкостью до 160 кВт·ч и запас хода на одной зарядке до 1000 км.



Где будет собираться Deus Vayanne, пока неизвестно. У Italdesign в Турине есть собственные производственные мощности для мелкосерийных машин (до 500 шт. в год), так что австрийский гиперкар вполне можно делать там. Дизайн Vayanne — вероятно, тоже плод творчества Italdesign.



Добавим, что в прошлом году другой австрийский электромобильный стартап, Alveri, заявил о намерении в 2023 году начать выпуск электрического шутинг-брейка Falco, но пока эта модель существует только в виде компьютерных рендеров.

