Новинки ×
  • Deus Vayanne: австрийский электрический гиперкар готовится к премьере в Нью-Йорке

Deus Vayanne: австрийский электрический гиперкар готовится к премьере в Нью-Йорке

24.03.2022 70 0 0

Основанная в 2020 году австрийская фирма Deus Automobiles GmbH хочет вторгнуться в высший эшелон автобизнеса с моделью, разработанной с помощью Italdesign и Williams Advanced Engineering.

 

В апреле прошлого года британская инжиниринговая фирма Williams Advanced Engineering (WAE) и итальянская дизайн-студия Italdesign (входит в состав концерна Volkswagen) представили совместно разработанную электромобильную OEM-платформу EVX, адресованную производителям машин премиум- и лакшери-сегментов, которые в силу разных причин не хотят или не могут разработать электромобили полностью самостоятельно. Сообщалось, что действующий прототип на этой платформе можно изготовить за 12 месяцев, и первым таким прототипом, судя по всему, стал австрийский гиперкар Deus Vayanne, живая премьера которого состоится 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Кто стоит за Deus Automobiles GmbH, пока неизвестно, в официальном пресс-релизе сказано, что стартап входит в группу компаний с более чем тридцатилетним опытом в области издательского бизнеса и производства бумаги. Deus нацелена на высший сегмент авторынка, то есть будет предлагать малотиражные и очень дорогие машины — спрос на такие машины в последние годы растёт как на дрожжах.

Технические характеристики Deus Vayanne пока никак не обозначены, а тизеры проливают свет на дизайн гиперкара, который вдохновлён «симметрией и бесконечностью». Между тем WAE и Italdesign сообщали, что их платформа предполагает до четырёх электромоторов совокупной мощностью до 1000 кВт (1360 л.с.), батарею ёмкостью до 160 кВт·ч и запас хода на одной зарядке до 1000 км.

Где будет собираться Deus Vayanne, пока неизвестно. У Italdesign в Турине есть собственные производственные мощности для мелкосерийных машин (до 500 шт. в год), так что австрийский гиперкар вполне можно делать там. Дизайн Vayanne — вероятно, тоже плод творчества Italdesign.

Добавим, что в прошлом году другой австрийский электромобильный стартап, Alveri, заявил о намерении в 2023 году начать выпуск электрического шутинг-брейка Falco, но пока эта модель существует только в виде компьютерных рендеров.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки Deus Deus Vayanne

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 97 0 0 24.03.2022
Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 II с пробегом: отличный салон и много ржавчины Что если взять массовую непремиальную переднеприводную платформу, но при этом не пожалеть ни достойных моторов на 5, 6 и даже 8 цилиндров, ни толщины металла, ни качества компонентов и отдел... 958 2 1 23.03.2022
Статьи / Авто недели Неброско, надежно, недорого: стоит ли покупать Nissan Note I за 700 тысяч Вопросом выбора недорогого практичного автомобиля для семьи мы задавались не раз: например, рассматривали покупку Kia Venga или Skoda Roomster. Однако в России был и еще один бестселлер сег... 3441 6 3 22.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21345 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17872 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14012 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings