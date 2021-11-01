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  • Alveri Falco: электрический шутинг-брейк из Австрии станет серийным в 2023 году

Alveri Falco: электрический шутинг-брейк из Австрии станет серийным в 2023 году

01.11.2021 67 0 0

Австрийский электромобильный стартап Alveri хочет выпустить эффектный купеобразный универсал (он же шутинг-брейк) на чужой платформе и чужом заводе, поэтому разработка много времени не займёт. Расчётный запас хода на одной зарядке — 590 км, цена — 49 900 евро.

 

Компанию Alveri GmbH основали в 2019 году браться Эхсан и Якоб Задмард, выходцы из Афганистана, приехавшие в Австрию в юном возрасте и полностью здесь ассимилировавшиеся. Сейчас Alveri занимается продажей чужих электромобилей и развитием зарядной инфраструктуры для них. Совместно с Техническим университетом Граца (город в Австрии) компания разработала мобильного зарядного робота CHARbO, который сможет заряжать стоящие на парковке электромобили, не имеющие доступа к стационарным терминалам — производство этих роботов начнётся в следующем году.

Следующий шаг — собственный электромобиль, анонсированный этой осенью в виде концепта Falco (у серийной версии может быть другое название). Falco — это среднеразмерный полноприводный шутинг-брейк длиной 4,75 м, то есть электромобиль класса Tesla Model 3. Мощность силовой установки — 300 кВт (408 л.с.), разгон до «сотни» должен занимать 4,8 с. Полного заряда батареи ёмкостью 80 кВт·ч должно хватить на 590 км пробега по циклу WLTP.

Технические характеристики пока приблизительные, так как Alveri не планирует разрабатывать электромобиль полностью самостоятельно, а хочет воспользоваться одной из имеющихся на рынке платформ: например, от вышеупомянутой Tesla Model 3, платформой MEB концерна Volkswagen или платформой американского стартапа Сanoo, который намерен начать выпуск своих «электричек» в следующем году на нидерландском предприятии VDL Nedcar.

Alveri тоже хочет, чтобы её машины выпускал какой-нибудь европейский завод. Логично предположить, что идеальным партнёром для стартапа могла бы стать компания Magna, у которой есть и собственная электромобильная платформа (она достанется в частности кроссоверу Fisker Ocean) и собственный завод в Граце. Несмотря на то, что имена ключевых партнёров пока не объявлены, Alveri уже заявила, что хочет к концу следующего года сделать первый прототип своего электромобиля, а его производство должно начаться к концу 2023 года.

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Электромобили Alveri планируется сделать пригодными к постоянной модернизации (как на уровне «железа», так и на уровне «софта»), чтобы они никогда не устаревали — такой же концепции, к слову, придерживается швейцарский стартап Piech Automotive. Поэтому главная модель дистрибуции — это подписка примерно за 500 евро в месяц, то есть машины будут находиться в собственности компании и раз в четыре-пять лет проходить полную модернизацию. Но будут и розничные продажи по цене от 49 900 евро.

Конкуренция на рынке электромобилей становится всё острее и шансов пробиться на него у стартапов становится всё меньше, но братья Задмард рассчитывают на свою пробивную силу и умение быстро адаптироваться к сложным условиям, так что, быть может, всё у них получится.

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