Купе Piech GT: объявлены технические характеристики, производство — в 2024 году

Молодая швейцарская компания Piech Automotive собирается выпустить электрический аналог Porsche 911 — двухместное электрическое купе Piech GT с «вечным» дизайном и возможностью технической модернизации уже проданных машин. Сегодня компания рассказала, как продвигается разработка, и когда Piech GT появится в продаже.

Компанию Piech Automotive (в оригинале первое слово пишется Piëch, но мы точки в дальнейшем для простоты опустим) основали предприниматель Реа Старк Раджич и Тони Пиех — сын легендарного Фердинанда Пиеха, руководителя концерна Volkswagen конца 90-х и внука Фердинанда Порше (по линии дочери Луизы, вышедшей замуж за австрийского адвоката Антона Пиеха). В 2019 году Piech Automotive представила на Женевском автосалоне прототип электрического купе Mark Zero и с тех пор ведёт его вялотекущую разработку.

Последняя существенная новость от компании поступила ровно год назад, когда стало известно, что другой бывший глава концерна Volkswagen — Маттиас Мюллер — стал в Piech Automotive председателем совета директоров. Тогда же стало известно, что серийная версия купе будет называться Piech GT2 и появится в конце 2022 года.



Сегодняшний пресс-релиз от Piech Automotive сообщил, что серийное купе будет называться просто Piech GT (без двойки) и что его производство начнётся лишь в 2014 году на мощностях некой известной сторонней компании, имя которого пока держится в секрете. Растянувшийся график объясняется трудностями, связанными с пандемией COVID-19, и переездом: в августе центр разработок Piech Automotive переместился из Мюнхена в Мемминген (Бавария). Пост главного инженера занимает Клаус Шмидт, более 30 проработавший в компании BMW.



В 2022 и в 2023 годах Piech Automotive собирается сделать две серии тестовых прототипов Piech GT и на них окончательно утвердить техническую конфигурацию машины, а вот дизайн трогать не будут — он, дескать, уже само совершенство. Управляемость обещают «шлифовать» на Нюрбургринге. Картинок салона по-прежнему нет, зато опубликованы достаточно полные технические характеристики.



Piech GT имеет 4432 мм в длину, 1991 мм в ширину и 1250 мм в высоту. Колёсная база — 2620 мм. Снаряженная масса — 1800 кг. Развесовка — 40/60 в пользу задней оси. Силовая установка состоит из трёх синхронных электромоторов (один на передней оси, два на задней) мощностью 150 кВт каждый. Совокупная мощность — 450 кВт (612 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с, до 200 км/ч — 9 с. Максимальная скорость — не менее 250 км/ч.



Батарея ёмкостью 75 кВт·ч имеет Т-образную форму, она располагается в центральном тоннеле и над задней осью. Разрабатывается батарея совместно с гонконгской фирмой Desten, полная зарядка от мощного терминала производства Qingdao Tgood Electric (Китай) будет занимать всего пять минут. Запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP.



Piech Automotive обещает постоянно совершенствовать техническую начинку своих электромобилей и предлагать клиентам их технический апгрейд — таким образом машины никогда не устареют. Вслед за купе компания собирается выпустить более крупную 4-местную модель и кроссовер, но пока не называет конкретных сроков.



В первый год производства — 2024-й — Piech Automotive намерена заказать подрядчику 1200 экземпляров GT. Предзаказы компания начнёт принимать уже в ближайшие месяцы, цена пока не названа.



Реализацией Piech GT займутся 60 фирменных шоу-румов по всему миру, но главными рынками сбыта названы Европа, США и Китай.

Добавим, что в прошлом году Реа Старк Раджич через возглавляемый им швейцарский холдинг Quantum Group AG попытался купить у концерна Volkswagen за 7,5 млрд евро марку Lamborghini, но получил отказ.

