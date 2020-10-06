Piëch Automotive, фирма правнука Фердинанда Порше, наняла на работу бывшего главу VW

Амбициозный швейцарский стартап Piëch Automotive планирует выпускать премиальные электромобили. Первая модель, двухместное купе Piëch GT2, выйдет на рынок в 2022 году, за ним последуют более вместительная четырёхместная модель GT4 и кроссовер GTX. Реализацией этих планов занимаются опытные менеджеры, ранее трудившиеся в BMW, Porsche, Tesla и VW. Председателем совета директоров на этой неделе назначен Маттиас Мюллер.

Маттиас Мюллер возглавлял концерн Volkswagen с 2015 по 2018 год, то есть в самый сложный период его истории, на который пришлись дизельный скандал и многомиллиардные финансовые потери. Сейчас немецким автогигантом управляет Герберт Дисс, чьи позиции в последнее время заметно пошатнулись из-за проблем с качеством электрического хэтчбека VW ID.3. Мюллер же спустя два года после увольнения вернулся в автобизнес и стал председателем совета директоров швейцарской компании Piëch Automotive, которую в 2017 году основали молодые предприниматели Тони Пиех и Реа Старк Раджич (он же главный дизайнер). Тони Пиех — это сын умершего в прошлом году Фердинанда Пиеха, легендарного руководителя концерна Volkswagen конца 90-х и внука Фердинанда Порше (по линии дочери Луизы, вышедшей замуж за австрийского адвоката Антона Пиеха).

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В прошлом году Piëch Automotive показала на Женевском автосалоне электрическое купе Piëch Mark Zero, которое к концу 2022 года должно превратиться в серийную модель Piëch GT2. Сборка, скорее всего, будет контрактной, а вот разработка полностью своя — инженерный центр разместится в немецком городе Мемминген (Бавария).



Компьютерная модель будушего Piëch Engineering Campus в Меммингене. 1 / 3 Компьютерная модель будушего Piëch Engineering Campus в Меммингене. 2 / 3 Компьютерная модель будушего Piëch Engineering Campus в Меммингене. 3 / 3

К ключевым особенностям Piëch GT2 относится модульная платформа (она же ляжет в основу будущих GT4 и GTX) с нетипичным по современным меркам расположением батареи — не в полу, а в районе центрального тоннеля и задней оси. Такая компоновка, по словам разработчиков, позволяет максимально опустить сиденья и обеспечить посадку, типичную для классических (бензиновых) спорткаров.



Купе Piëch GT2 планируется снабжать инновационной батареей гонконгской фирмы Desten, которую от мощного терминала производства Qingdao Tgood Electric можно будет зарядить всего за пять минут. Ёмкость пока не разглашается, но известно, что на одной зарядке Piëch GT2 сможет проехать 500 км циклу WLTP. Батарея не требует жидкостного охлаждения, достаточно воздушного, благодаря чему снаряженную массу электромобиля удалось удержать в пределах 1,8 т. Серийный Piëch GT2 будет иметь три электромотора (один на передней оси, два на задней), которые смогут разогнать купе до 100 км/ч менее чем за 3 с. Обещана возможность технической модернизации автомобиля в течение всего жизненного цикла, то есть продукция Piëch никогда не устареет.



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Назначение опытного Маттиаса Мюллера на должность председателя совета директоров должно вселить дополнительную уверенность в инвесторов Piëch Automotive и обеспечить надёжный финансовый поток до начала выхода на рынок. Главным инженером в швейцарской компании значится не менее опытный Клаус Шмидт, прежде работавшего в BMW, а за маркетинг отвечает Андреас Хенке, который раньше трудился в Porsche и Burmester (производитель аудиосистем класса люкс). Ещё одно свежее приобретение Piëch Automotive — глава отдела продаж Йохен Рудат, десять лет проработавший в европейском офисе Tesla.



Слева направо: Клаус Шмидт, Тони Пиех, Маттиас Мюллер, Реа Старк Раджич.

Команда, безусловно, подобралась мощная, но инвесторов может смутить то, что подобных стартапов сегодня — сотни, и пока ни одному из них (кроме Tesla, разумеется) не удалось стать заметным игроком на автомобильном рынке.

