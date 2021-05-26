Концерн VW отказался продавать Lamborghini и отклонил предложение швейцарцев

Западные СМИ опубликовали информацию о том, что швейцарский холдинг Quantum Group AG совместно с британской инвестиционной компанией Centricus Asset Management Ltd попытались выкупить у концерна Volkswagen марку Lamborghini вместе со всеми её активами за 7,5 млрд евро.

Слухи о том, что Volkswagen готовит марку Lamborghini (а также Bugatti и Ducati) к продаже появились в деловой прессе осенью прошлого года. Глава концерна Герберт Дисс тогда недвусмысленно намекал, что Volkswagen больше не хочет быть империей и что у него сейчас нет ресурсов на полноценное развитие всех имеющихся брендов — стало быть, часть можно продать.

В марте стало известно о том, что Bugatti всё-таки останется в структуре концерна, но перейдёт под контроль Porsche и будет сотрудничать с хорватским электромобильным стартапом Rimac.

Теперь же решилась судьба Lamborghini: итальянская марка также останется в собственности Volkswagen (концерн приобрёл её в 1998 году), причём, по данным британского журнала Autocar, решение не продавать Lamborghini было принято руководством VW ещё в декабре прошлого года. Тем не менее Quantum Group AG и Centricus Asset Management Ltd осмелились сделать комплексное предложение о покупке Lamborghini на сумму 7,5 млрд евро.

Предложение подразумевало приобретение Lamborghini вместе со всеми её активами, то есть с заводом в Сант-Агата-Болоньезе и гоночной командой. Покупатели хотели построить для Lamborghini центр передовых технологий в Нижней Саксонии (Германия), который занимался бы разработкой электрических силовых установок (батарейных и водородных), синтетическим топливом, автопилотом, электроникой и программным обеспечением — в общем, всем и сразу. Этот центр создал бы в Германии 850 новых рабочих мест. Кроме того сделка подразумевала сохранение компанией Lamborghini связей с концерном VW на уровне поставщиков и прав на использование некоторых технологий VW в течение ближайших пяти лет.



В несостоявшейся сделке, возможно, был ещё и третий, неафишируемый бенефициар — швейцарский стартап Piëch Automotive, за которым стоит Тони Пиех, сын умершего в прошлом году Фердинанда Пиеха, легендарного руководителя концерна Volkswagen конца 90-х и внука Фердинанда Порше (по линии дочери Луизы, вышедшей замуж за австрийского адвоката Антона Пиеха). Сооснователем Piëch Automotive значится также дизайнер и предприниматель Реа Старк Раджич и он же, как выяснилось, возглавляет холдинг Quantum Group AG.



Последний раз о Piëch Automotive мы рассказывали в октябре прошлого года, когда председателем совета директоров молодой компании стал Маттиас Мюллер, предшественник Герберта Дисса на посту главы концерна Volkswagen. Тогда пресс-служба Piëch Automotive сообщала, что у компании собралась невероятно сильная и опытная команда для разработки лучших в мире электромобилей, но с тех пор никаких новых сообщений о Piëch Automotive не поступало. Компания точно не закрылась, сайт работает, на страничке в Инстаграме есть свежине картинки.

Piëch GT2

По состоянию на октябрь у Piëch Automotive не было собственной сборочной площадки, а между тем серийное производство первой модели — купе Piëch GT2 — должно начаться в следующем году. Не исключено, что Реа Старк Раджич хотел решить некоторые стоящие перед Piëch Automotive задачи за счёт Lamborghini и развивать два бренда вместе. Но поскольку Volkswagen отклонил довольно щедрое предложение швейцарцев, то пока что Piëch Automotive будет решать свои проблемы сама, хотя денежки у Раджича на её развитие, судя по всему, есть.



Можно, конечно, предположить, что руководство Volkswagen просто хотело получить за Lamborghini больше денег, но не похоже: на прошлой неделе был представлен план электрификации модельного ряда Lamborghini, и это явно указывает на то, что в ближайшие годы из состава немецкого концерна марка не выйдет.

