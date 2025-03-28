Суперкар Peralta S от Джуджаро отдаёт дань памяти концепту Maserati Boomerang из 1970-х

Итальянское дизайн-ателье GFG Style представило штучный суперкар Peralta S на базе Maserati MC20, сделанный для мексиканского автомобильного коллекционера Карлоса Перальты и его сыновей — Хуана Карлоса и Николаса. В кузове Peralta S с поправкой на современные технологии передана эстетика концепткара Maserati Boomerang 1971 года, который хоть и не превратился в серийную модель, но стал одной из икон стиля своего времени.

Один из столпов итальянского автомобильного дизайна, 86-летний Джорджетто Джуджаро, слава богу, жив и здоров, с 2015 года после ухода из Italdesign он помогает сыну Фабрицио Джуджаро руководить собственной студией GFG Style, за прошедшие годы она выполнила массу различных заказов в области автомобильного и промышленного дизайна — изготовлено более 500 моделей и прототипов. Фабрицио Джуджаро приложил руку в том числе к нашумевшему концепту Hyundai N Vision 74, который в будущем превратится в мелкосерийную модель. Ну а Peralta S — это дорогостоящая штучная работа GFG Style как кузовного ателье, щедро оплаченная Карлосом Перальтой и названная его именем.

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Peralta S вдохновлена концептом Maserati Boomerang авторства Джорджетто Джуджаро, впервые представленном в 1971 года на автосалоне в Турине в виде макета. В 1972 году Boomerang превратился в полнофункциональный прототип на базе среднемоторного купе Maserati Bora с 310-сильным мотором V8 и был легализован для езды по дорогам общего пользования. В серию Boomerang так и не пошёл, но оставил яркий след в истории автомобильного дизайна как типичный представитель спорткаров 1970-х с их нарочито клиновидными силуэтами.

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Peralta S из-за более плавных обводов кузова не так сильно напоминает зубило, как Maserati Boomerang, но тем не менее очень хорошо передаёт дух 1970-х, особенно если смотреть на кузов в три четверти. Практически вся наружная обшивка углепластикового кузова изготовлена из отполированного до блеска алюминия, снаружи не отличимого от тонированных стёкол, из-за чего кузов кажется монолитной скульптурой. Передний спойлер, задний диффузор и пороги выполнены из улепластика.

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В двухместный салон Peralta S ведёт огромный подъёмный купол, в котором для удобства входа-выхода в стеснённых условиях есть боковые подъёмные люки. Роль наружных зеркал выполняют небольшие камеры на ножках, расположенные над передними колёсными арками. В корму интегрировано выдвижное антикрыло — когда оно поднято, у задних фонарей появляются дополнительные секции, формирующие оригинальный светотеневой рисунок.

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Салон исходного Maserati MC20 сильно переделан: для суперкара Peralta S была изготовлена новая передняя панель с интегрированными в неё экранчиками камер заднего вида. Руль получил несколько дополнительных кнопок для оперативного доступа ко всем основным функциям. Центральная консоль получила новый дизайн и дополнительные клавиши. Новые кресла, визуально фрагментированные на горизонтальные секции, — это дань 1970-м, равно как и кожная обивка с металлизированным блеском.

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Техническую начинку Maserati MC20 в GFG Style не трогали — стало быть, на месте 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 Nettuno (630 л.с., 730 Нм) и 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, передающий всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики Peralta S не раскрыты, но, вероятно, они несильно отличаются от таковых у Maserati MC20, который набирает первую «сотню» за 2,9 с и может разогнаться до максимальных 325 км/ч.

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Во сколько Peralta S обошлась мексиканскому заказчику, GFG Style не сообщает, но ясно, что речь идёт о семизначной сумме в евро.