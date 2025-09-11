Для портфолио: студия Italdesign показала кросс-купе EVX Project на платформе Volkswagen

История Italdesign, казалось бы, неразрывно связана с именем Джорджетто Джуджаро, но так вышло, что Джорджетто Джуджаро там давно нет. В 2010 году он и его семья продали Italdesign концерну Volkswagen, а в 2015 году Джорджетто Джуджаро окончательно ушёл из Italdesign «по личным обстоятельствам» и основал вместе со своим сыном Фабрицио Джуджаро новое дизайн-ателье — GFG Style.

Без Джуджаро ателье Italdesign подрастеряло былой лоск, но продолжило работу в автоиндустрии: в эпоху после Джуджаро оно отметилось лимитированным Nissan GT-R50, сделало довольно неказистый новый DeLorean и поучаствовало в разработке австрийского суперкара Deus Vayanne. Судя по всему, сейчас Italdesign испытает недостаток в клиентах, ярких проектов нет, показать, по сути, нечего, но для проходящего сейчас в Мюнхене автосалона ателье тем не менее состряпало виртуальный концепт Italdesign EVX Project, на его физическое воплощение хотя бы из папье-маше денег не выделено.

В основе Italdesign EVX Project лежит фольксвагеновская электромобильная платформа MEB+, на которой в ближайшие годы выйдут хэтчбеки Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval, а также кроссоверы Volkswagen ID. Cross и Skoda Epiq, все они имеют единственный электромотор на передний оси. Italdesign EVX Project также одномоторный, переднеприводный, его габаритная длина составляет 4,23 м, ширина — 1,82 м, высота — 1,49 м, колёсная база — 2,6 м. Посадочная формула заявлена как 2+2. Это собственно, все подробности, а качество дизайна вы можете оценить по рендерам.

В пресс-релизе Italdesign честно сказано, что никаких серийных перспектив EVX Project не имеет, но ателье готово состряпать нечто подобное для имеющихся и потенциальных клиентов, а концерн Volkswagen готов по сходной цене предоставить им доступ к морально устаревшей, но простой и легко масштабируемой платформе MEB+. Конкретно EVX Project просто пополнил не очень богатое портфолио Italdesign — имеется в виду период после Джуджаро, при нём, конечно, портфолио было о-го-го.