Cupra готовит хот-хэтч Raval к старту: новые подробности

Серийная пятидверка испанской марки появится в продаже в 2026 году, а пока что, в рамках открывшего свои двери Мюнхенского автосалона, представлена замаскированная товарная версия новинки.

Марка Cupra отделилась от материнской Seat в начале 2018 года (оба испанских бренда входят в состав концерна Volkswagen), до этого момента соответствующую прибавку к названию получали «заряженные» версии Сеатов. Сейчас линейку бренда составляют как «подогретые» автомобили Seat, так и модели, которые выпускаются только с логотипами Cupra. Совсем скоро модельный ряд пополнится за счёт нового хот-хэтча, которому дадут название Raval.

На фото: предсерийный прототип Cupra Raval

Испанский производитель анонсировал новую модель в сентябре 2021 года: тогда на автосалоне в Мюнхене дебютировал концепт под названием UrbanRebel. Летом 2022-го был представлен более близкий к серийному исполнению одноимённый шоу-кар. А в мае 2023-го Cupra показала предсерийный вариант и рассекретила официальное имя будущей модели – Raval. Напомним, это название является отсылкой к одному из кварталов Барселоны.

Ранее фотошпионы ловили тестовый прототип на дорогах общего пользования, а теперь хот-хэтч Cupra Raval появился на стартовавшем Мюнхенском автосалоне, правда, внешность новинки всё ещё скрыта с помощью маскировочной плёнки. Кстати, для неё был использован принт с картой района Раваль в Барселоне. Отметим, по сравнению с концептом 2023 года у новинки слегка иначе оформлена головная оптика, а также можно отметить другую нижнюю часть переднего бампера с центральным и парой вертикальных боковых воздухозаборников.

Кроме того, серийный «горячий» хэтчбек снабдили обычными наружными зеркалами и выдвижными дверными ручками. Корму Cupra Raval украсили спойлером в верхней части багажной двери, а фонари оставили «торчащими», будто они расположены в сгибе рельефа выштамповок на кузове пятидверки. В подробностях можно разглядеть дизайн оригинальных двухцветных 19-дюймовых колёсных дисков, положенных топ-версии VZ.

На фото: замаскированный серийный хот-хэтч Cupra Raval

Ближайшим родственником Cupra Raval станет хэтчбек Volkswagen ID. Polo, который пока тоже показали только в камуфляже. В основе обеих пятидверок лежит платформа MEB+, которая ранее называлась MEB Entry. В списке отличий «испанца» числится заниженная и пересмотренная подвеска: дорожный просвет у Raval ниже на 15 мм, чем у ID. Polo. Длина Raval равна 4046 мм, ширина – 1784 мм, высота – 1518 мм, а расстояние между осями составляет 2600 мм.

Известно, что Cupra Raval оснастят единственным электромотором на передней оси. У топовой версии VZ его максимальная отдача составит 226 л.с. Ещё такому исполнению положены: электронный дифференциал повышенного трения VAQ, спортивная адаптивная подвеска, функция отключения ESC, шины шириной 235 мм и кресла-ковши, установленные в салоне. Модели будут доступны две тяговые батареи (на выбор), но их ёмкость пока не раскрывается.

На фото: салон предсерийного прототипа Cupra Raval

Производство серийных хэтчбеков Cupra Raval и Volkswagen ID. Polo в скором времени будет налажено на принадлежащем концерну VW заводе в Марторелле (Испания). В продаже хот-хэтч появится в 2026 году, цены станут известны позже.

В списке родственников хэтчбеков также числится пара кроссоверов – Volkswagen ID. Cross (дебютировал в статусе концепта) и Skoda Epiq (показан предсерийный прототип).

