Китайское кузовное искусство: внедорожник на базе пикапа Dongfeng Rich 6

Компания Dongfeng Motor, известная в России под сокращённым именем DFM, представила внедорожник на базе пикапа Rich 6 с весьма эксцентричным кузовом. Продажи новинки на домашнем рынке стартуют в ноябре.

Dongfeng Rich 6 — это легальный китайский родственник пикапа Nissan Navara, оба грузовичка собираются на одном конвейере в Чжэнчжоу, но Rich 6, как водится, дешевле японского родственника. Производство Rich 6 стартовало в сентябре 2018 года, а летом 2019-го у китайского пикапа появилась электрическая версия. К сожалению, результатов продаж Dongfeng Rich 6 в открытых источниках нам найти не удалось, но, видимо, дела идут неплохо, раз подоспело расширение модельной линейки.

Китайцы соорудили из пикапа Rich 6 внедорожник, который журнал Autohome называет Palaso, но это не точно, так как сказано, что внедорожник нарекли в честь греческой горы Парнас, символизирующей высочайшее качество и благородство происхождения. То есть может быть это Parnassus или Parnas или что-то ещё — китайские имена вообще зачастую невозможно однозначно перевести на другие языки. Пока будем пользоваться именем Palaso.



По сути, Dongfeng Palaso — это китайская вариация на тему Nissan Terra, рамного внедорожника на базе пикапа Nissan Navara, представленного на нескольких азиатских рынках, в том числе в Китае. Но если Nissan соорудил для Terra практически полностью новый и весьма гармоничный кузов, то китайцы ограничились полумерами — прирастили к пикапу так называемый кунг, и вот вам, пожалуйста, новая модель.



Стилистическая проработка Palaso, мягко говоря, оставляет желать лучшего: высокая багажная надстройка образует ступеньку между грузовой секцией и пассажирской, эту ступеньку попытались замаскировать мощными рейлингами и пластиковыми накладками на крыше. Получилось громоздко и страшновато, особенно при виде в профиль. Высота свежеиспечённого внедорожника — 1989 мм против 1810 мм у пикапа. Габаритная длина за счёт переоформленной кормы уменьшилась с 5310 до 5227 мм. Колёсная база прежняя — 3150 мм.



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Объём багажника пока неизвестен, но на картинках он выглядит внушительно и при желании вместит даже третий ряд кресел. Ключевой момент трансформации — перегородка между кузовом и кабиной: она осталась, но сделана съёмной. Чтобы её демонтировать, придётся залезть в багажник и открутить десяток болтов. Спинки заднего сиденья складываются и позволяют перевезти в машине длинномеры. В общем, всё как у обычных внедорожников, только более кондово.



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Интерьер между тем оформлен с претензией: двухцветная обивка кожей, хромированные и чёрные глянцевые вставки, стёганные накидки на центральном тоннеле, современная мультимедийная система, электропривод регулировок кресла водителя.



Изменений в ходовой части, судя по всему, нет: задняя подвеска осталась рессорной, зато под капотом новый силовой агрегат — 1,8-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (231 л.с., 300 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП. Полный привод типа парт-тайм — такой же как у пикапа. Добавим, что пикап Rich 6 оснащается 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» (158 л.с., 235 Нм) в паре с 5МКП либо 2,3-литровым турбодизелем (163 л.с., 380 Нм), который может сочетаться как с 6МКП, так и с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».



За пределами Китая новый внедорожник вряд ли появится. В России марка DFM на данный момент предлагает всего две модели — кроссоверы AX7 и 580. Последний поступил в продажу в августе прошлого года, но, по данным АЕБ, до потребителей новинка пока так и не добралась. Зато по данным регистраций с января по сентябрь этого года на учёт встали 76 экземпляров DFM 580, так что процесс пошёл. Кроссовер DFM AX7 пока более успешен: 257 регистраций за первые три квартала этого года.

