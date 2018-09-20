Грузовик Dongfeng назвали Ruijing 6, его выпуск налажен на заводе СП Nissan и Dongfeng. Фотографиями новинки поделилось «поднебесное» издание Autohome. «Китаец» построен на базе рамного пикапа Nissan Navara актуального поколения (заводской индекс – D23) с двойной кабиной, имеющего задний неразрезной мост, жестко подключаемый полный привод и блокировку заднего дифференциала. Кстати, Навару для китайского рынка собирают на том же предприятии, что и новинку Dongfeng.

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От донора пикап Ruijing 6 отличается оформлением передней части: модель китайской компании получила иные бампер, капот, фары и радиаторную решетку. Сзади лишь слегка изменили откидной борт грузовой площадки. Полноценных фото интерьера пока нет, однако ранее в Сеть выложили шпионские снимки – судя по тем кадрам, салон у Dongfeng Ruijing 6 оригинальный: вместо прямоугольных дефлекторов обдува установили круглые, еще поменяли рулевое колесо, мультимедиа-систему и блок управления климатической установкой.

Длина Ruijing 6 равна 5290 мм, что на 27 мм больше, чем у китайской версии Nissan Navara, высоту увеличили на 20 мм до 1810 мм. Остальные габариты совпадают: ширина – 1850 мм, колесная база – 3150 мм. Идентичны и размеры грузовой площадки: 1510/1562/475 мм.

Пикап Dongfeng предложат с двумя моторами, причем они новинке достались не от нынешней Navara: Ruijing 6 будет доступен с бензиновым двигателем 2TZD 2.4 мощностью 158 л.с. и 140-сильным турбодизелем 2.5, базирующемся на двигателе Nissan ZD25. Первый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», второй – с 6МКП. Привод – задний или подключаемый полный. Пикап Nissan Navara в Поднебесной продают со 184-сильным бензиновым «атмосферником» QR25 2.5, который работает в паре с пяти- или шестиступенчатой «механикой», семиступенчатым «автоматом». На других рынках для японского грузовика еще предусмотрены дизели YS23 2.3 и YD25 2.5. Кстати, турбодизель 2.5 на базе Nissan ZD25 есть в линейке другого пикапа Dongfeng – Rich, в основе которого лежит Navara образца 1997 года.

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Продажи Ruijing 6 стартуют в конце октября. Цены не объявлены, но пикап наверняка окажется дешевле Nissan Navara. Последняя модель в Китае стоит от 139 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 367 000 рублей по актуальному курсу. За пределы Поднебесной новинка Dongfeng, вряд ли выберется, хотя она могла бы стать более доступной альтернативной двум другим именитым «родственникам» — Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class, ведь Навара является «донором» и для этих моделей (грузовики французского и немецкого брендов в Китае пока не представлены).