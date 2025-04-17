Oting привезёт в Россию пикапы Rich 7 и Z9, а также внедорожник на базе Nissan Patrol

Согласно плану китайской марки, грузовики должны пополнить российскую линейку в четвёртом квартале текущего года, а большой SUV появится в 2026-м.

За продвижение поднебесного бренда Oting отвечает компания Sinomach Automobile. Актуальная российская линейка включает в себя внедорожник Паладин (представляет собой слегка модернизированный Nissan Terra) и «пикап-хардтоп» Palasso, созданный на базе грузовичка Dongfeng Rich 6, «корни» которого стоит искать у Nissan Navara. Производство обеих моделей налажено в Китае на мощностях Zhengzhou Nissan (это совместное предприятие Ниссана и Dongfeng). Теперь в местном офисе рассказали о грядущих новинках.

Oting собирается расширить российскую модельную линейку за счёт нескольких моделей, одной из них станет пикап Rich 7, который, согласно плану компании, доберётся до местных дилеров в четвёртом квартале 2025 года. В компании отметили, что в основе этого пикапа лежит Nissan Navara. Судя по всему, в РФ грузовичок предложат с разными вариантами кабины, так как длина кузова может быть равна либо 5287, либо 5537 мм. Клиренс у будущей новинки варьируется от 210 до 215 мм.

На фото: пикап Dongfeng Rich 7

В российском представительстве марки отметили, что в списке особенностей дизайна Oting Rich 7 окажутся «тигриные» фары (что бы это ни значило) и Х-образная радиаторная решётка. Вероятно, у модели будут выразительные выштамповки на капоте, расширенные колёсные арки с накладками из некрашеного пластика и подножка. Салон получил отделку кожей с ромбовидной прострочкой, а на передней панели разместили большой тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ в компании пока не уточнили).

В линейке двигателей Rich 7 для российского рынка числятся 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 228 л.с., а также 166-сильный турбодизель объёмом 2,3 литра, работающие в паре с шестискоростной механикой и восьмиступенчатым автоматом. Привод – задний или полный. В списке оснащения числятся фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, TCS, ESP; за доплату доступны камеры кругового обзора.

На фото: пикап, который в РФ будет продаваться под названием Oting Z9 1 / 3 На фото: пикап, который в РФ будет продаваться под названием Oting Z9 2 / 3 На фото: пикап, который в РФ будет продаваться под названием Oting Z9 3 / 3

Ещё в компании анонсировали появление на российском рынке пикапа Oting Z9, по плану, он доберётся до местных дилеров ближе к концу 2025 года. Производство модели налажено на мощностях завода Zhengzhou Nissan. Кстати, в продажу на домашнем рынке эта новинка, являющаяся оригинальной разработкой, поступила совсем недавно – в конце прошлого месяца.

На фото: внедорожник Nissan Patrol нового поколения 1 / 2 На фото: внедорожник Nissan Patrol нового поколения 2 / 2

Габаритная длина пикапа составляет 5520 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1950 мм, а расстояние между осями – 3300 мм. Размеры грузового отсека равны 1520 x 1600 x 550 мм, клиренс – 270 мм. К особенностям дизайна можно отнести головную оптику со световым рисунком в форме буквы Z, радиаторную решётку узкой формы с массивной рамкой, а салон снабдили цифровой панелью приборов и крупным планшетом мультимедиа, ещё модели положен адаптивный круиз-контроль. Судя по данным российского офиса, Oting Z9 предложат с гибридной установкой, в состав которой войдут 1,5-литровый турбомотор (147 л.с.) и электродвигатель (212 л.с.); совокупный запас хода – 1100 км.

На фото: салон внедорожника Nissan Patrol нового поколения

Третьей анонсированной моделью Oting для РФ стал большой внедорожник, в основе которого лежит Nissan Patrol нового поколения. Известно, что его выпуск тоже будет налажен на заводе Zhengzhou Nissan, старт серийному производству дадут в текущем году, а до российских дилеров новинка доберётся в 2026-м. В представительстве китайского бренда отметили, что грядущий внедорожник «станет единственным японским представителем в классе, представленным в России официально».