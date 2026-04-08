Кроссовер Nissan NX8 поступил в продажу: несколько вариантов начинки и скидки

Новый паркетник Nissan доступен в виде гибрида или электрокара, но все версии – исключительно заднеприводные. Зато у модели довольно внушительный список оборудования.

В Китае наконец-то состоялась полноценная презентация кроссовера Nissan NX8, засвеченного еще в прошлом году. Это уже третья разработанная локально электрифицированная модель N-серии – паркетник присоединился к седанам Nissan N6 и Nissan N7. Как и остальные автомобили марки, для КНР кроссовер производит совместное предприятие Dongfeng Nissan.

1 / 2 2 / 2

Внешность NX8 оформлена в едином стиле с N-седанами. Кроссовер получил гладкий «нос» (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), фары-бумеранги и безрамочные двери с выдвижными ручками. Спереди имеется дополнительная светодиодная полоска. А монофонарь может отображать простенькую анимацию.

1 / 2 2 / 2

Длина Nissan NX8 равна 4870 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2917 мм. Предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски.

Паркетник строго пятиместный. Перед водителем расположен приборный экран диагональю 10,25 дюйма. Всю остальную площадь передней панели занимает модное ныне в Китае табло, состоящее из двух тачскринов (каждый диагональю 15,6 дюйма). Причем NX8 это табло имеет по умолчанию. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта, как, впрочем, и остальная электроника. Объем багажника в зависимости от исполнения составляет 748 или 773 л.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Если седан Nissan N6 представляет собой подзаряжаемый гибрид, а Nissan N7 бывает только в виде электрокара, то кроссовер Nissan NX8 предложен в обеих модификациях. Всего у паркетника семь версий – три гибридные и четыре электрические. И все они – с задним приводом.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Силовая установка гибридного NX8 включает работающую в режиме генератора бензиновую турбочетверку 1.5 (148 л.с.) и электромотор мощностью 265 л.с. Самый дешевый гибрид оснащен батареей емкостью 21,1 кВт*ч, у «средней» версии аккумулятор на 20,3 кВт*ч, у топовой – емкостью 43,2 кВт*ч. Первые два варианта в электрорежиме проедут 150 км по циклу CLTC, топовый гибрид – 310 км.

Электрокар предложен с мотором мощностью 292 или 340 л.с. У «зеленого» Nissan NX8 с базовым электродвигателем 400-вольтовая архитектура и батарея емкостью 73 кВт*ч. Паркетники с 340-сильным мотором имеют 800-вольтовую архитектуру и аккумулятор на 81 кВт*ч. Запас хода варьируется от 580 до 650 км. Кстати, у электроверсий под крышкой капота есть отсек объемом 95 л.

В списке оборудования самых доступных гибрида и электрокара помимо вышеупомянутых экранов значатся: панорамная крыша, кожаная обивка, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, беспроводная зарядка для смартфона, система распознавания лиц, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движений. В «средних» версиях появляется автопилот, разработанный совместно с компанией Momenta: в частности, он включает лидар над лобовым стеклом и 12 ультразвуковых радаров. Топовый электрический Nissan NX8 – это еще адаптивная подвеска, которая подстраивается под дорожные условия, проекционный дисплей, переднее пассажирское сиденье с откидной подставкой для ног и режимом «нулевой гравитации», аудиосистема с 25 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла) вместо 12 в остальных исполнениях, спрятанный в центральном подлокотнике отсек с функциями подогрева и охлаждения.

Гибридный Nissan NX8 оценили в 159 900 – 179 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2,06 млн рублей по актуальному курсу. Базовый электрокар стоит столько же, сколько самый дешевый гибрид, остальные версии «электрички» стоят 169 900 – 209 900 юаней (1,95 млн – 2,4 млн рублей). При этом первые покупатели могут воспользоваться различными акциями, с их учетом кроссовер NX8 обойдется в 149 900 – 199 900 юаней (1,7 млн – 2,3 млн рублей).

Между тем ранее появлялась информация о том, что Nissan планирует поставлять модели N-серии китайского производства в другие страны. Ожидается, что сначала на экспорт отправят седаны. Но и у кроссовера, конечно, есть все шансы выбраться за пределы Поднебесной.