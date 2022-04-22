Новинки ×
  • Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max стартует в России: известны цены

Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max стартует в России: известны цены

22.04.2022 1019 4 0

Паркетник также получил более мощный двигатель, а еще у такой модели свой дизайн. На российском рынке кросс с новой приставкой представлен в двух богатых комплектациях.

 

Анонсированный неделю назад полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max с сегодняшнего дня, 22 апреля, доступен для покупки в РФ. Напомним, в родном для марки Китае «восьмерка» с полным приводом дебютировала в прошлом году, там такая модификация зовется Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition.

Внешне от Pro-кроссовера с 2WD новая версия отличается оформлением передней части: у Макса радиаторная решетка заключена в массивную серую рамку, изменен бампер. Кроме того, у Tiggo 8 Pro Max круглые сдвоенные патрубки выпускной системы, плюс подретушированы задние фонари. Габариты такие же, как у переднеприводного кросса (в российской спецификации): длина – 4722 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм. При этом объем топливного бака новой версии составляет 57 литров против 51 л у кросса без двойной приставки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Свои особенности есть и внутри: Макс имеет табло, то есть объединенные виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), тогда как у российского Tiggo 8 Pro 2WD два отдельных дисплея. Ну и еще дефлекторы обдува сделали в виде единой полоски.

В РФ Chery Tiggo 8 Pro Max доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 197 л.с. и 375 Нм, мотор может «питаться» АИ-92. Отметим, в Китае двигатель мощнее – 254 л.с. и 390 Нм. Кроссовер комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, полный привод – с муфтой BorgWarner на задней оси. Заявлено, что такой паркетник наберет первую «сотню» за 8,5 секунды, максимальная скорость – 195 км/ч. Переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro у нас представлен с бензиновыми «турбочетверками» 2.0 Turbo и 1.6 TGDI мощностью 170 и 186 л.с. соответственно (250 и 275 Нм). Двухлитровый мотор работает в паре с вариатором, второй сочетается с 7DCT. Разгон с 0 до 100 км/ч паркетника с 2.0T – 10 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Показатели для «восьмерки» с 1.6 TGDI – 8,9 секунды и 185 км/ч.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

На данный момент Chery Tiggo 8 Pro Max предложен в двух богатых комплектациях. В арсенале версии Dreamline значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, задний парктроник, датчики света и дождя, черный кожаный салон с атмосферной подсветкой, то самое табло, камеры кругового обзора, панорамная крыша с люком, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль с сенсорным блоком управления, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, система бесконтактного открывания багажника и беспроводная зарядка для смартфона. 

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Исполнение Ultimate – это еще передний парктроник, вентиляция передних кресел (кожа в этой комплектации коричневого цвета), функция ионизации воздуха в салоне, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения, помощи при движении в пробках, распознавания дорожных знаков, предупреждения о заднем перекрестном столкновении и автоматического переключения света фар.

Полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max в версии Dreamline стоит 3 890 900 рублей, комплектация Ultimate обойдется в 4 190 900 рублей. Переднеприводный Tiggo 8 Pro по прайсу сегодня стоит от 3 219 900 до 3 589 900 рублей. А еще есть переднеприводный «просто» Tiggo 8 за 2 879 900 рублей (у него другая внешность, 147-сильный турбомотор 1.5 и более скромное оснащение). Все цены указаны без учета спецпредложений.

кроссовер Россия авторынок новинки Chery Chery Tiggo 8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
22.04.2022 18:52
RFR 17

Почти 4 ляма за таз с болтами....это 55 штук баксов...Столько Гранд Чероки в стоит( не у нас конечно)...Пусть узкоглазые сами ездят на этом...

1
22.04.2022 19:06
Федор

так в долларах он не особо дорого стоит, при этом даже по факту у нас он дешевле. посмотите как улетел в космос шкода кодиак - а чери хорошо оснащен и гарантия больше

22.04.2022 19:05
Федор

салон выглядит потрясно - давно в этом сегменте не видел ничего такого красивого

22.04.2022 22:11
Иван Сергеев

Ну продадут 100 машин в год. Какой дебил отдаст 4 кило кокосов за сяоми на колесах?

Новые статьи

Статьи / Практика О чём расскажут болты: какие элементы крепежа надо проверять перед покупкой автомобиля с пробегом Пока новые автомобили становятся всё недоступнее, желание купить хотя бы подержанную машину постепенно растёт. И это вполне логично: лучше так, чем пешком. Мы уже много раз говорили о том, ч... 193 0 0 22.04.2022
Статьи / Статистика Что же будет с Родиной и с нами: автомобильный рынок в 1 квартале 2022 года Два месяца назад, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция, и эта дата обозначила начало серьезных изменений в жизни людей и бизнеса. Каких же изменений можно ожидать на а... 300 0 1 22.04.2022
Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic III c пробегом: пластиковые крылья, стойкий кузов и «золотой» ключик С 2009 года этот «француз» прочно обосновался в сегменте семейных авто в Европе. Насколько актуальна эта концепция сегодня? Можно ли считать  удачным вложением покупку десятилетнего экземпля... 1265 5 0 21.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23091 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 19363 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15569 20 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings