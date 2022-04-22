Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max стартует в России: известны цены

Паркетник также получил более мощный двигатель, а еще у такой модели свой дизайн. На российском рынке кросс с новой приставкой представлен в двух богатых комплектациях.

Анонсированный неделю назад полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max с сегодняшнего дня, 22 апреля, доступен для покупки в РФ. Напомним, в родном для марки Китае «восьмерка» с полным приводом дебютировала в прошлом году, там такая модификация зовется Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition.

Внешне от Pro-кроссовера с 2WD новая версия отличается оформлением передней части: у Макса радиаторная решетка заключена в массивную серую рамку, изменен бампер. Кроме того, у Tiggo 8 Pro Max круглые сдвоенные патрубки выпускной системы, плюс подретушированы задние фонари. Габариты такие же, как у переднеприводного кросса (в российской спецификации): длина – 4722 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм. При этом объем топливного бака новой версии составляет 57 литров против 51 л у кросса без двойной приставки.

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Свои особенности есть и внутри: Макс имеет табло, то есть объединенные виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), тогда как у российского Tiggo 8 Pro 2WD два отдельных дисплея. Ну и еще дефлекторы обдува сделали в виде единой полоски.



В РФ Chery Tiggo 8 Pro Max доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 197 л.с. и 375 Нм, мотор может «питаться» АИ-92. Отметим, в Китае двигатель мощнее – 254 л.с. и 390 Нм. Кроссовер комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, полный привод – с муфтой BorgWarner на задней оси. Заявлено, что такой паркетник наберет первую «сотню» за 8,5 секунды, максимальная скорость – 195 км/ч. Переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro у нас представлен с бензиновыми «турбочетверками» 2.0 Turbo и 1.6 TGDI мощностью 170 и 186 л.с. соответственно (250 и 275 Нм). Двухлитровый мотор работает в паре с вариатором, второй сочетается с 7DCT. Разгон с 0 до 100 км/ч паркетника с 2.0T – 10 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Показатели для «восьмерки» с 1.6 TGDI – 8,9 секунды и 185 км/ч.

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На данный момент Chery Tiggo 8 Pro Max предложен в двух богатых комплектациях. В арсенале версии Dreamline значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, задний парктроник, датчики света и дождя, черный кожаный салон с атмосферной подсветкой, то самое табло, камеры кругового обзора, панорамная крыша с люком, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль с сенсорным блоком управления, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, система бесконтактного открывания багажника и беспроводная зарядка для смартфона.



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Исполнение Ultimate – это еще передний парктроник, вентиляция передних кресел (кожа в этой комплектации коричневого цвета), функция ионизации воздуха в салоне, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения, помощи при движении в пробках, распознавания дорожных знаков, предупреждения о заднем перекрестном столкновении и автоматического переключения света фар.



Полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max в версии Dreamline стоит 3 890 900 рублей, комплектация Ultimate обойдется в 4 190 900 рублей. Переднеприводный Tiggo 8 Pro по прайсу сегодня стоит от 3 219 900 до 3 589 900 рублей. А еще есть переднеприводный «просто» Tiggo 8 за 2 879 900 рублей (у него другая внешность, 147-сильный турбомотор 1.5 и более скромное оснащение). Все цены указаны без учета спецпредложений.

