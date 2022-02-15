Обновлённый Chery Tiggo 8 стартует в РФ с топ-версии: у кроссовера остался один мотор

После рестайлинга модель стала богаче, но и цена заметно выросла. Впрочем, позже у «восьмерки» должны появиться более доступные комплектации.

На нашем рынке трехрядный паркетник Chery Tiggo 8 присутствует с 2020 года, а в 2021-м к нему присоединился «роскошный» вариант с приставкой Pro, который в компании считают отдельной моделью. Так вот Pro-версию рестайлинг не затронул – обновки достались «стандартному» SUV. Такую «восьмерку» местный офис марки анонсировал в конце января, теперь же объявлено о старте продаж.

Российскому «просто» Tiggo 8 переделали переднюю часть, причем в родном Китае кроссовер с аналогичным «личиком» появился еще в 2019-м (а вообще, на домашнем рынке у «восьмерки» множество модификаций). Итак, радиаторная решетка теперь с объемными «пунктирами», вдобавок паркетник обрел новые ходовые огни – с четырьмя диодными прямоугольниками вместо длинных полосок. В интерьере без изменений.

Синий кроссовер — обновленный Chery Tiggo 8, белый — дореформенный 1 / 2 Синий кроссовер — обновленный Chery Tiggo 8, белый — дореформенный 2 / 2

Рестайлинговый Chery Tiggo 8 пока доступен в единственной топовой комплектации Prestige (дореформенная модель тоже в последнее время была представлена только в этом исполнении). Как и прежде, в арсенале кросса значатся 18-дюймовые колеса, диодная оптика, кожаный салон, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Новое оборудование – панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка интерьера и электрорегулировки пассажирского переднего сиденья. А еще улучшено качество картинки с камер.



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Моторная гамма урезана, в отставку отправлена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 170 л.с., которой был положен вариатор (эта пара отныне прерогатива Tiggo 8 Pro). Обновленный Chery Tiggo 8 можно купить лишь с базовым турбомотором 1.5 (147 л.с.) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Первую «сотню» кросс с мотором 1.5T наберет за 9,8 секунды.



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Цена рестайлингового Tiggo 8 в комплектации Prestige – 1 999 000 рублей, что на 109 000 рублей больше, чем просили за прежнюю «восьмерку» в аналогичном исполнении. При этом в Chery подтвердили, что у модели все же появятся другие версии, правда, сроки пока неизвестны. Ну и для сравнения, «роскошный» Tiggo 8 Pro сегодня стоит от 2 369 900 рублей (без учета акций).



Между тем в этом году Chery готовит еще несколько премьер для России, среди них – модернизированный Tiggo 4 и новейший паркетник Omoda 5 (у нас эту модель могут переименовать).